Jaki uchwyt na telefon do samochodu wybrać? Uchwyt na kratkę, z przyssawką, grawitacyjny, z ładowaniem bezprzewodowym, a może jeszcze inny? Najlepszy uchwyt na telefon to taki, który spełni Twoje oczekiwania, a my pomożemy Ci go znaleźć.

Najlepszy uchwyt na telefon

Wiele nowoczesnych pojazdów ma własne nawigacje, duże wyświetlacze, systemy multimedialne i telefoniczne, ale w praktyce i tak wsiadamy do samochodu ze smartfonem i chcemy mieć do niego łatwy, szybki dostęp. Dlatego mocny uchwyt na telefon do samochodu to w zasadzie obowiązkowe akcesorium do każdego auta. Dobry uchwyt na telefon do samochodu przyda się każdemu kierowcy, niezależnie od wieku, zawodu czy typu pojazdu.

Uchwyt na telefon do samochodu - ranking

Dobry uchwyt na telefon do samochodu - typy

Ze względu na mocowanie do wnętrza pojazdu:

Uchwyt z przyssawką - Najczęściej mocowany do szyby. Największą zaletą jest niska cena i łatwość montażu / demontażu. Gumowa lub silikonowa przyssawka zazwyczaj trzyma mocno, ale może twardnieć przy niskich temperaturach, wtedy trzyma gorzej. Ponadto przyssawka pasuje w zasadzie tylko do idealnie gładkich powierzchni. Jest dobra na szybę, ale nie koniecznie na deskę rozdzielczą. Wiele osób lubi uchwyty na szybę, ponieważ można mieć telefon na linii wzroku (np. szybki podgląd nawigacji).

Ze względu na trzymanie telefonu:

Uchwyt manualny - Klasyczny, zaciskany ręcznie. Tani, prosty i zazwyczaj zapewniający mocne trzymanie telefonu.

- Klasyczny, zaciskany ręcznie. Tani, prosty i zazwyczaj zapewniający mocne trzymanie telefonu. Uchwyt grawitacyjny - Ciężar telefonu sprawia, że uchwyt zaciska się sam. Spisuje się dobrze w przypadku ciężkich telefonów, ale niekiedy, gdy telefon podskakuje siła zacisku może się zmniejszyć. Ponadto uchwyty grawitacyjne zazwyczaj nie działają prawidłowo w orientacji poziomej.

- Ciężar telefonu sprawia, że uchwyt zaciska się sam. Spisuje się dobrze w przypadku ciężkich telefonów, ale niekiedy, gdy telefon podskakuje siła zacisku może się zmniejszyć. Ponadto uchwyty grawitacyjne zazwyczaj nie działają prawidłowo w orientacji poziomej. Uchwyt elektryczny - Czujnik wykrywa przyłożenie telefonu i za pomocą silniczka zaciska uchwyt. Wymaga zasilania, ale niektóre modele korzystają z energii słonecznej (solar).

- Czujnik wykrywa przyłożenie telefonu i za pomocą silniczka zaciska uchwyt. Wymaga zasilania, ale niektóre modele korzystają z energii słonecznej (solar). Uchwyt magnetyczny - Telefon trzymany jest na płaskiej płytce dzięki magnesom. Wymaga przyklejenia stalowej blaszki lub magnesu do telefonu, albo użycia odpowiedniego etui. Zaletą jest szybkość i łatwość podłączania i zdejmowania telefonu.

- Telefon trzymany jest na płaskiej płytce dzięki magnesom. Wymaga przyklejenia stalowej blaszki lub magnesu do telefonu, albo użycia odpowiedniego etui. Zaletą jest szybkość i łatwość podłączania i zdejmowania telefonu. Uchwyt MagSafe - Najlepszy uchwyt do iPhone. Wykorzystuje magnesy wbudowane w nowsze modele iPhone (nie wymaga nakładania blaszek i innych dodatków na telefon). Bardzo mocne trzymanie, odporne na wstrząsy. MagSafe od razu ładuje telefon bezprzewodowo.

Ze względu na ładowanie:

Uchwyt bez ładowania - Tylko trzymanie telefonu. Oddzielny przewód ładujący można podłączyć ręcznie (USB, Lightning).

- Tylko trzymanie telefonu. Oddzielny przewód ładujący można podłączyć ręcznie (USB, Lightning). Uchwyt z ładowaniem bezprzewodowym - Przewód podłączamy do uchwytu, a telefon ładowany jest indukcyjnie. Zazwyczaj stosowany do smartfonów z Androidem, z technologią ładowania Qi. Tutaj jedną z najważniejszych cech jest moc ładowania, zalecana wartość to minimum 7,5 - 10 W, a najlepiej 15 W lub więcej.

- Przewód podłączamy do uchwytu, a telefon ładowany jest indukcyjnie. Zazwyczaj stosowany do smartfonów z Androidem, z technologią ładowania Qi. Tutaj jedną z najważniejszych cech jest moc ładowania, zalecana wartość to minimum 7,5 - 10 W, a najlepiej 15 W lub więcej. Uchwyt MagSafe - Indukcyjne ładowanie iPhone, wraz z magnetycznym trzymaniem.



Na co jeszcze zwracać uwagę wybierając uchwyt na telefon do samochodu?

Zaletą z pewnością jest możliwość obracania telefonu do orientacji poziomej. Liczy się też zakres ruchu głowicy - ma to wpływ na dostosowanie kąta nachylenia telefonu, w zależności od tego gdzie jest umieszczony i do jak pochyłej powierzchni przyczepiony. Warto zwracać uwagę na wymiary uchwytu i długość ewentualnego ramienia - większe są łatwiejsze w użyciu i sięgają bliżej, ale mogą zasłaniać więcej widoku przez szybę.

Uchwyt do telefonu samochodowy - ranking

Baseus Metal Age II Gravity - na kratkę nawiewu, grawitacyjny, do 50 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pierwsza propozycja to kosztujący mniej niż 50 złotych uchwyt grawitacyjny, czyli taki, którego nie trzeba zaciskać ręcznie. Zaciska się automatycznie po odłożeniu na nim smartfona. Producent twierdzi, że smartfon nie wypadnie z niego nawet w przypadku jazdy po nierównej drodze. A to za sprawą mocowania ze stali nierdzewnej, które służy do zaczepienia uchwytu do kratki wentylacyjnej. Co więcej, wykonano go z tworzywa sztucznego oraz aluminium, co zapewnia temu uchwytowi długą żywotność. Można w nim umieścić smartfony z ekranem, którego przekątna ma długość od 4,7 do 6,7 cala. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów kompatybilny ze smartfonami 4.7 - 6.7”

Xblitz G250 - magnetyczny uchwyt na telefon do 60 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Uchwyt z przyssawką i teleskopowym ramieniem wyposażonym w blokadę położenia. Idealny na szybę, ale nadający się też na gładką deskę rozdzielczą (możliwość mocowania w górę lub w dół). Ma obrotową głowicę i trzyma telefon za pomocą czterech magnesów neodymowych. Do obudowy smartfonu trzeba przykleić stalową blaszkę (w komplecie są dwie). Bez etui siła trzymania jest bardzo dobra - utrzyma nawet cięższe smartfony. Siła jednak słabnie, gdy blaszkę umieścimy pod pleckami ochronnymi, wtedy cięższe telefony mogą odpaść podczas wstrząsów. Podłączanie i zdejmowanie telefonu jest łatwe. Xblitz G250 to zdecydowanie jeden z najlepszych uchwytów samochodowych do 60 zł. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów mocowanie przyssawką, mocowanie telefonu - magnetyczne

Spigen Air Vent Magnetic H12 - magnetyczny uchwyt do samochodu do 70 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tutaj plusy należą się za bardzo małe wymiary i solidne trzymanie telefonu. Spigen H12 to kompaktowy uchwyt magnetyczny nakładany na kratkę wentylacji. Ma 6 magnesów neodymowych, więc zapewnia solidne trzymanie telefonu. Raczej nie trzeba się martwić o to, że smartfon odczepi się od uchwytu, już prędzej uchwyt wypadnie z kratki (co kilka ściągnięć telefonu trzeba uchwyt docisnąć). Do tylnej części smartfona trzeba przykleić stalową płytkę, która rzecz jasna pozwala przyczepić telefon zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Klasycznie jednak trzeba brać pod uwagę to, że grubsze etui ochronne może osłabiać magnetyczne trzymanie. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów mocowanie na kratkę, przyczep na telefon - magnetyczny

Baseus Easy Control – z przyssawką, do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny uchwyt marki Baseus, która znana jest z produkcji solidnych akcesoriów w rozsądnej cenie, przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Uchwyt Easy Control zamocować można do deski rozdzielczej (nie do szyby) za pomocą przyssawki. Rozkładane ramię ma długość od 12 do 17 centymetrów. Sprytny system pozwala na zwolnienie szczęk przytrzymujących smartfona jedną ręką. Warto dodać, że smartfona ułożyć można w pozycji poziomej lub pionowej oraz pod dowolnym kątem. Uchwyt kompatybilny jest z urządzeniami, których przekątna ekranu ma długość od 5,4 do 6,7 cala. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów kompatybilny ze smartfonami 5.4 - 6.7 cali

Samsung Wireless Charging Car Holder – na kratkę nawiewu, z ładowaniem indukcyjnym, do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Kolejny uchwyt, który montowany jest na kratkę wentylacyjną. Ciekawym rozwiązaniem jest automatyczny system mocowania smartfona. Uchwyt zaciska się po położeniu na nim smartfona, a otwiera się po wciśnięciu przycisku. Warto podkreślić, że ten uchwyt ma wbudowaną ładowarkę indukcyjną o mocy 10W, która jest zgodna ze standardem Qi, więc bezpiecznie ładować można nim zarówno smartfony z Androidem, jak i iPhone’y. W tej cenie należy spodziewać się solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania i tak też jest w tym przypadku. Uwaga! Uchwyt nie jest kompatybilny ze smartfonami serii Z Fold i Z Flip. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów z ładowaniem indukcyjnym

Spigen ITS35W MagSafe - uchwyt samochodowy MagSafe, z ładowaniem bezprzewodowym do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 MagSafe to najlepszy rodzaj magnetycznych uchwytów z ładowaniem indukcyjnym. Najważniejsze jest to, że trzyma iPhone 13 i 12 magnetycznie bez konieczności przyklejania blaszki do obudowy. Po prostu nowe modele iPhone mają już wbudowane magnesy, które nie tylko bardzo mocno trzymają telefon, ale też ustawiają go w odpowiedniej orientacji. Są też specjalne etui do iPhone z MagSafe, które nie zmniejszają siły trzymania. Ponadto technologia MagSafe od razu ładuje telefon bezprzewodowo - wystarczy podłączyć uchwyt do ładowarki samochodowej przez przewód Lightning. Uchwyt ma przyssawkę, więc zaleca się jego montaż na szybie (w niektórych przypadkach może trzymać się gładkiego kokpitu). Wyposażony jest też w teleskopowe ramię, wysuwane od 185 do około 316 mm. Dzięki niemu można przesunąć telefon bliżej kierowcy - przydatne w samochodach z mocno oddaloną przednia szybą. Ramię jest pochylane, więc telefon można ustawić tak, aby jak najmniej zasłaniał widok. Spigen ITS35W to po prostu bardzo dobry uchwyt do iPhone i nie tylko. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów uchwyt magnetyczny, mocowanie na przyssawkę, ładowanie bezprzewodowe, do 7 cali

Baseus Light Electric Holder - na kratkę nawiewu, z ładowaniem indukcyjnym, do 150 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Uchwyt Baseus Light Electric Holder zamocować można na wiele sposobów – do kratki wentylacyjnej, do szyby lub do deski rozdzielczej. Na uwagę zasługuje pasek LED wskazujący poziom naładowania smartfona oraz automatyczne zaciskanie się szczęk. Posiada wbudowaną ładowarkę bezprzewodową z technologią Super Quick Charge, dzięki której szybko naładować można smartfona, który dodatkowo chroniony jest przed przeładowaniem oraz przegrzaniem. Uchwyt jest kompatybilny z urządzeniami posiadającymi ekran o wielkości od 4,7 do 6,5 cala. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów ładowanie indukcyjne 15W, do 6,5"

Najlepszy uchwyt na telefon?

Każdy uchwyt, który znalazł się w naszym zestawieniu godny jest uwagi. Ważne by model dobrać do swoich potrzeb. Szczególną uwagę warto zwrócić na Baseus Light Electric Holder, który jest najbardziej uniwersalny ze wszystkich proponowanych rozwiązań. Właściciele smartfonów marki Apple powinni wybrać uchwyt Spigen ITS35W, który kompatybilny jest z bezprzewodową technologią ładowania MagSafe.

