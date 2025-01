Wygląda jak pojazd z przyszłości. Nowy elektryk wydajniejszy od Tesli

Najnowszy elektryczny pojazd, czyli Aptera Launch Edition, zasilany energią słoneczną - jest o 50 proc. bardziej wydajny niż Tesla. Został pokazany na CES 2025 w Las Vegas.

Inżynierowie zaprezentowali prototyp samochodu elektrycznego, który na jednym ładowaniu może pokonać aż 640 kilometrów wyłącznie dzięki energii słonecznej. Gotowa do produkcji Aptera Launch Edition EV została pokazana po raz pierwszy w styczniu na największych targach elektroniki użytkowej CES 2025 w Las Vegas.

Włókna węglowe, żywica i cztery panele słoneczne

Samochód o aerodynamicznym kształcie jest zbudowany z kompozytu CF-SMC, czyli materiału złożonego z posiekanych włókien węglowych i żywicy termoutwierdzającej. W konstrukcji pojazdu zastosowano cztery panele słoneczne umieszczone na masce, desce rozdzielczej, dachu i klapie tylnej.

Przedstawiciele Aptera wyjaśniają, że materiał ten zmniejsza złożoność budowy każdego pojazdu, co oznacza, że konstrukcja wymaga jednej dziesiątej części elementów potrzebnych w tradycyjnych projektach, a podwozie składa się tylko z sześciu kluczowych komponentów. Czyni to pojazd lżejszym i bardziej energooszczędnym niż konwencjonalne EV, jednocześnie redukując opór powietrza o połowę.

Aptera zużywa połowę mniej energii

Pojazd posiada wskaźnik efektywności energetycznej wynoszący ok. 60 watogodzin na kilometr (Wh/km). Dla porównania, model Tesla Model S z 2022 roku zużywa ok. 120 Wh/km w mieście przy umiarkowanej pogodzie i ok. 180 Wh/km na autostradzie w podobnych warunkach.

Producenci podają, że maksymalny zasięg tego modelu wynosi 440 mil (708 km) - w tym 40 mil (64 km) zasilanych energią słoneczną i 400 mil elektrycznie, co sprawia, że Aptera EV wyprzedzi obecnie produkowane pojazdy o najdłuższym zasięgu. Według bazy danych samochodów elektrycznych obecnie najdłuższy zasięg ma Mercedes-Benz EQS 450+ z maksymalnym zasięgiem 425 mil (684 km), a następnie Lucid Air Grand Touring z zasięgiem 410 mil (660 km).

Nie jest jasne, kiedy Aptera planuje wprowadzenie na rynek swojego nowego EV, ale firma zawarła umowę z firmą LG podczas CES 2025. LG ma dostarczać cylindryczne ogniwa baterii do 2031 roku, wspierając zwiększenie produkcji.

Zdjęcia: materiały prasowe Aptera Motors