Jeszcze lata temu telefony potrafiły wytrzymać na jednym ładowaniu baterii nawet kilka dni. Dziś, z uwagi na mnogość funkcji w smartfonach, zwykle trzeba je ładować każdego dnia. Poznaj sposoby, który pozwolą ci wydłużyć żywotność baterii w smartfonie.

Pamiętacie telefony sprzed kilkunastu lat? Modele, które miały niewielki ekran i klawiaturę alfanumeryczną, potrafiły pracować na jednym ładowaniu przez kilka dni. Dziś to niemal nie do pomyślenia. Nowoczesne smartfony wprawdzie są wyposażone w coraz to pojemniejsze baterie, ale nie brak w nich elementów, które skutecznie "pożerają" energię z akumulatora. W efekcie okazuje się, że często nieodłącznym elementem każdego telefonu jest dziś dobry powerbank, który posłuży do podładowania w ciągu dnia.

Trudno dziś o smartfony, które bez trudu wytrzymają bez ładowania przez 2 - 3 dni. Ostatecznie większość z nas i tak każdego wieczora podłączy telefon do prądu, aby rano zobaczyć na ekranie poziom naładowania na poziomie 100 proc. Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zadbać o swoją baterię w smartfonie i wydłużyć jej żywotność. Oto one.

Bateria w telefonie szybko się rozładowuje. Co zrobić?

Przedstawiamy cztery porady, które pozwolą ci wydłużyć żywotność baterii. Są one na tyle łatwe do wykonania, że poradzi sobie z nimi każdy.

Kontroluj jasność ekranu

Duże ekrany to zbawienie dla użytkowników, bowiem pozwalają konsumować wiele treści na telefonie jednocześnie, ale z drugiej strony stanowią one udrękę dla baterii. Każdy wyświetlacz potrzebuje bowiem dużo energii, aby działać - dlatego też ważne jest kontrolowanie jasności ekranu. Im jaśniej świeci wyświetlacz, tym więcej prądu "ucieka" z baterii.

Jeśli więc nie potrzebujesz pełnej jasności ekranu, dostosuj ją do panujących dookoła warunków. Warto też włączyć tryb ciemny w aplikacjach, które na to pozwalają - to sprawdzi się w przypadku telefonów z matrycą AMOLED, gdzie do wyświetlania czarnego koloru nie jest potrzebna energia.

Włącz tryb oszczędzania baterii

Ta funkcja sprawi, że twój telefon ograniczy działanie aplikacji w tle. Rzeczony tryb znajdziesz w ustawieniach - bez względu na to, jaki posiadasz smartfon (z iOS lub Android). Telefon z włączonym trybem oszczędzania baterii posłuży ci dłużej.

Odinstaluj lub wyłącz zbędne aplikacje

Jeśli korzystasz ze smartfona z Androidem, pamiętaj, że działające w tle aplikacje pochłaniają mnóstwo energii. Jeśli więc nie korzystasz z oprogramowania, które pracuje w tle, wyłącz wszystkie programy. Warto też sprawdzić, czy na twoim urządzeniu nie ma za dużo zbędnych aplikacji, których nie używasz. Jeśli masz takie na swoim urządzeniu i wiesz, że nie będą ci potrzebne w najbliższym czasie, odinstaluj je.

Wyłącz udostępnianie bluetooth w Google

Jak podaje portal Genialne.pl, warto też wyłączyć opcję udostępniania bluetooth w pobliżu. To funkcja, która wykrywa pobliskie urządzenia, korzystając ze skanowania bluetooth. Kiedy jest włączona, telefon będzie w stanie łączyć się ze sprzętem dookoła.

Aby wyłączyć tę opcję na telefonie z Androidem, przejdź do Ustawień, a następnie na dole menu znajdź zakładkę Google. Wybierz opcję Urządzenia i udostępnianie, a w dalszej kolejności Udostępnianie w pobliżu. W tym miejscu przsuń suwak opcji Widoczność urządzenia na pozycję wyłączoną.