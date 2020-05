Znamy wymagania Maneater, a więc zbliżającego się wielkimi krokami erpega, w którym wcielamy się w rekina, żądnego ludzkiej krwi. Co musi mieć na pokładzie pecet, by poradzić sobie z tym tytułem?

Nie jest to może najgorętsza spośród majowych premier, ale na pewno nie brakuje wśród was czekających na ten tytuł. Maneater pozwoli nam poczuć się jak rekin-ludojad i robić to, co rekiny-ludojady mają w zwyczaju… przynajmniej według wiedzy, jaką można czerpać z filmowych horrorów. Wiemy już, jakiego peceta będziemy do tego potrzebować. Na szczęście wymagania nie należą do najwyższych.

Sprawdź minimalne i zalecane wymagania Maneater

Wymagania minimalne:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-5300U lub odpowiednik AMD

lub odpowiednik AMD Pamięć: 8 GB RAM i 10 GB miejsca na dysku

i 10 GB miejsca na dysku Karta graficzna: Intel HD 5500

Wymagania zalecane:

W grze Maneater – reprezentującej gatunek RPG akcji z otwartym światem i przeznaczonej dla jednego gracza – rozpoczynamy zabawę jako malutka rybka, by z czasem stać się postrachem wód i pobliskich plaż. Duża swoboda rozgrywki, przyjemna dla oka oprawa wizualna, zróżnicowane lokalizacje i pełny cykl dnia/nocy oraz masa zwariowanych pomysłów to cechy, które skutecznie przyciągają do tego tytułu.

Kiedy wcielimy się w rekina-ludojada?

O tym, czy rzeczywiście warto było czekać, przekonamy się lada chwila, bo już w przyszły piątek, 22 maja – tego dnia zadebiutuje Maneater, dołączając do katalogów czterech platform: PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

