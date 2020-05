To się dzieje naprawdę! Tony Hawk’s Pro Skater 1 i 2 doczekają się odświeżonych wersji! Na pierwszym zwiastunie widzimy, że możemy spodziewać się poważnie upiększonej oprawy, a mimo to duch oryginałów zostanie zachowany.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - wielki powrót zapowiedziany

Wprawdzie wielu z nas liczyło na zupełnie nową odsłonę, ale takie kotlety po odsmażeniu mogą być równie smakowite. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 to zestaw, którego tytuł sam w sobie zawiera właściwie wszystko, co trzeba wiedzieć. Ale powiedzmy to sobie wprost: nadciągają odświeżone wersje dwóch pierwszych odsłon spod znaku THPS. Jak wypiękniały po dwóch dekadach? Ten zwiastun przynosi odpowiedź.

Zobacz zwiastun Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Remake):

Nowe wersje dwóch pierwszych Pro Skaterów zostały zapowiedziane przez samego Tony’ego Hawka – zrobił to zresztą w dniu swoich 52. urodzin. Możemy liczyć na lokalizacje, tryby rozgrywki, bohaterów (wraz z ich fenomenalnymi trikami) i utwory znane z oryginałów, ale też znacząco upiększoną oprawę wizualną (i rozdzielczość 4K) oraz kilka nowych funkcji. Już wkrótce poznamy szczegóły na ten temat, a już teraz możemy zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki!

Zobacz pierwszy gameplay Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Remake):

(gameplay: od 2:52 do 5:54)

Kiedy premiera THPS 1+2 w odświeżonych wersjach? Już wkrótce!

Activision, które zajmie się wydaniem tego zestawu, potwierdziło, że premiera Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 odbędzie się 4 września 2020 roku. Pogramy na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także pecetach (będzie to w tym przypadku tytuł na wyłączność platformy Epic Games Store).

Źródło: Tom’s Hardware, Dark Side of Gaming, Activision

