eFootball 2022. Brzmi jako zupełna nowość, ale pewnie już wiecie, że to nic innego jak Pro Evolution Soccer po lifcie. Podobno bardzo znaczącym.

Konami przedstawiło wymagania sprzętowe eFootball 2022

Zmiany oceniać będziemy na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One. W przypadku pierwszej z wymienionych platform sprzętowych warunkiem będzie nie tylko sięgnięcie po grę (bo niekoniecznie zakup), ale też posiadanie odpowiedniej konfiguracji. Jakiej? To już wyjaśnione, producent i wydawca zarazem opublikował wymagania sprzętowe eFootball 2022. Trudno mówić o większych zaskoczeniach, przejście z FOX Engine na Unreal Engine 4 nie wywołało rewolucji, co potwierdza komentarze pod pierwszymi materiałami wideo, które mówiły, że na fajerwerki graficzne raczej się tu nie zanosi.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

Windows 10 (64-bit)

procesor Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

50 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

Windows 10 (64-bit)

procesor Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

50 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Kiedy premiera eFootball 2022? Niby we wrześniu, ale...

Już pisaliśmy, że datę premiery eFootball 2022 wyznaczono na 30 września. Tyle tylko, że w tym przypadku to nieco bardziej skomplikowane. eFootball 2022 będzie grą free-to-play, a początkowo pojawi się jedynie wycinek jej zawartości i to dość skromny. W kolejnych miesiącach całość ma się rozrastać, także o elementy, za które trzeba będzie zapłacić.

