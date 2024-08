Wynajmowanie mieszkania kopaczom kryptowalut nie zawsze okazuje się dobrym interesem, o czym na własnej skórze przekonała się jedna z użytkowniczek Airbnb. Teraz ostrzega innych przed podobnymi sytuacjami.

Kopanie kryptowalut polega na rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych za pomocą komputerów, co pozwala na weryfikację transakcji i dodawanie nowych bloków do blockchaina. W zamian za to górnicy otrzymują nagrodę w postaci kryptowalut, które można sprzedać za normalne pieniądze. Zarabianie na kryptowalutach może być więc bardzo opłacalne.

Proces ten wymaga jednak ogromnej mocy obliczeniowej, co wiąże się z wysokim zużyciem energii elektrycznej. W związku z tym niektórzy próbują obniżyć koszty, nielegalnie korzystając z nieswojego prądu.

Wynajęła mieszkanie kopaczom kryptowalut

Jak opisuje serwis Tom's Hardware, jedna z gospodyń wynajmujących mieszkanie na Airbnb opisała swoją nietypową historię związaną z wynajmem lokalu kopaczom kryptowalut.

Początkowo nie była świadoma sytuacji, jednak problem ujawnił się, gdy otrzymała rachunki za prąd opiewające na kwotę 1500 dolarów. Wtedy postanowiła przejrzeć nagrania z kamer monitoringu, na których zauważyła gości wynoszących z domu co najmniej 10 komputerów. Dodatkowo odkryła, że podłączyli oni również stację ładowania samochodów elektrycznych.

Kobieta złożyła wniosek na Airbnb, domagając się, aby najemcy pokryli rachunek za prąd. Na szczęście goście przyznali się do kopania kryptowalut podczas pobytu w mieszkaniu, na czym mieli zarobić ponad 100 tysięcy dolarów.

Ostrzega innych przed podobnymi przypadkami

Kobieta dodała do listy zasad obowiązujących w domu nowe punkty: „zakaz wydobywania kryptowalut” oraz „zakaz ładowania pojazdów elektrycznych”.

Przedstawiona historia ma być przestrogą dla innych osób wynajmujących mieszkania na Airbnb. W komentarzach pod opublikowanym materiałem pojawiają się podobne relacje, co sugeruje, że inni kopacze kryptowalut również wykorzystują wynajmowane mieszkania do tego celu.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich zakazach. Czy uważacie, że właściciel mieszkania ma prawo wprowadzać takie zasady?