Nielegalne kopalnie kryptowalut to poważny problem dla gospodarki wielu krajów. Minister transformacji energetycznej Malezji ujawnił skalę kradzieży prądu - straty kraju mają sięgać setek milionów dolarów.

Kopanie kryptowalut to dochodowy biznes, który polega na rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych za pomocą specjalistycznych komputerów. W zamian za udane rozwiązanie tych zadań, górnicy otrzymują nagrodę w postaci kryptowaluty, takiej jak Bitcoin. Wartość kryptowalut może znacząco wzrastać, co przyciąga coraz więcej osób i firm do inwestowania w kopanie. W związku z tym, powstają całe farmy komputerów dedykowanych tylko do tego celu.

Kopanie kryptowalut wymaga jednak ogromnej ilości energii elektrycznej, co wiąże się z wysokimi kosztami operacyjnymi. Niektóre przedsiębiorstwa, aby obniżyć te koszty, decydują się na nielegalne podłączenie do sieci energetycznej. Takie działania nie tylko łamią prawo, ale także narażają na straty dostawców energii oraz inne firmy korzystające z legalnych źródeł. W rezultacie, skala nielegalnych działań związanych z kopaniem kryptowalut staje się coraz większym problemem.

Kradną prąd na potęgę

Według Akmala Nasrullaha Mohda Nasira, zastępcy ministra transformacji energetycznej i transformacji wody w Malezji, w latach 2018 - 2023 nielegalne kopalnie kryptowalut ukradły prąd o wartości około 3,4 mld ringgitów malezyjskich (zgodnie z aktualnym kursem walut odpowiada to około 727 mln dolarów).

Minister zapowiedział, że firmy energetyczne mają metody na identyfikację przedsiębiorstw wykorzystujących nielegalne podłączenie do sieci energetycznej:

"Kradzież energii elektrycznej przez osoby wydobywające kryptowaluty ma miejsce, ponieważ uważają one, że ich działalność nie zostanie wykryta z powodu braku liczników na ich terenie. Firmy dostarczające energię mają jednak różne metody wykrywania nietypowego zużycia energii na danym obszarze" - ostrzegł malezyjski minister.

Rząd niszczy sprzęt z nielegalnych kopalni

Malezja niszczy sprzęt przejęty z nielegalnych kopalni kryptowalut. Minister ujawnił, że w 2022 roku zniszczono urządzenia o wartości około 470 000 dolarów. Wśród tych urządzeń znalazły się maszyny do wydobywania bitcoinów, które nie posiadały certyfikatu Komisji ds. Energii.

Poniżej możecie zobaczyć przykładowy materiał z niszczenia zajętego sprzętu, gdy malezyjska policja w 2021 r. przejęła sprzęt z nielegalnej kopalni kryptowalut.