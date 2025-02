Wyrzucił do śmieci dysk wart miliardy. Teraz chce kupić całe wysypisko

Kolejny odcinek znanej historii Jamesa Howellsa, który stracił Bitcoinową fortunę na wysypisku śmieci. Planuje teraz wykupić teren, zanim miasto zdecyduje się na jego zamknięcie i przekształcenie. Wcześniej sąd mu tego zakazał.

3,4 miliarda złotych w przeliczeniu na naszą walutę - tyle stracił kopacz bitcoinów James Howells, brytyjski inżynier IT. W tamtym czasie wartość Bitcoina była niemalże znikoma, ale gwałtowny wzrost cen tej kryptowaluty sprawił, że zaginiony dysk może być wart obecnie miliardy funtów. Od tego czasu Howells walczy o możliwość przekopania wysypiska, na którym podejrzewa, że znajduje się nośnik z danymi.

Co już wiemy?

Sprawa Jamesa Howella toczy się od 2013 roku, po tym, jak sam przypadkowo wyrzucił dysk twardy zawierający klucz do 8 tysięcy Bitcoinów podczas sprzątania w domu. Wcześniej informowaliśmy, że Brytyjski Sąd Najwyższy odrzucił apelację w sprawie zezwolenia na przeszukanie walijskiego wysypiska. Pisaliśmy też o tym, że Brytyjczyk zwrócił się do nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa z niezwykle intrantną propozycją biznesową podziału zysków, gdyby pomógł mu odzyskać fortunę. Teraz wpadł na kolejny pomysł.

Wysypisko ma zostać przekształcone w farmę słoneczną

Na walijskim wysypisku, gdzie przypuszczalnie znajduje się około 8 000 Bitcoinów, miasto Newport planuje przekształcić teren, przynajmniej częściowo, w farmę słoneczną. Jak podaje BBC News, lokalna rada zamierza zamknąć składowisko jeszcze w tym roku (2025-2026), a teren zostanie zabezpieczony. Uzyskano pozwolenie na budowę farmy słonecznej na tym obszarze. Howells, który przypadkowo wyrzucił przenośny dysk twardy z Bitcoinem, wyraził zdziwienie decyzją rady i zaproponował zakup terenu w obecnym stanie.

Wydawało się, że to już koniec tej historii po tym, jak sprawa w sądzie Cardiff High Court zakończyła się niepowodzeniem, gdy sędzia orzekł, iż nie ma "uzasadnionych podstaw" do rozpatrzenia jego roszczenia, powołując się na ustawę o kontroli zanieczyszczeń, która stwierdza, że wszelkie przedmioty dostarczone do organu przez inne osoby stają się jego własnością oraz argumentując sprawę przedawnieniem. Jednak los bywa przewrotny i teraz ziemia z zakopanym dyskiem z Bitcoinami ma stać się farmą słoneczną i... odzyskiwać część energii zużytej na wydobycie kryptowalut.

Wraca propozycja zakupu wysypiska z planowaną fotowoltaiką

Howells wyraził swoje zdziwienie planami zamknięcia składowiska i stwierdził, że byłby zainteresowany wykupem terenu, jeśli miasto Newport byłoby na to gotowe. Zdążył już omówić tę możliwość z partnerami inwestycyjnymi, uznając, że jest to opcja, którą warto rozważyć.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Howells wraz z konsorcjum byli skłonni przeznaczyć około 13 milionów dolarów na wykopaliska trwające do 36 miesięcy, aby odzyskać dysk. Możemy się spodziewać, że koszty zakupu terenu będą jeszcze wyższe. Zakup dziś pozwoliłby również władzom zaoszczędzić na koszcie zamknięcia terenu, gdzie używa się wielu warstw kruszyw, barier i rur, aby bezpiecznie zakryć ogromne pole odpadów.

BBC informuje, że Rada Newport uzyskała zgodę na budowę farmy słonecznej na części terenu w sierpniu ubiegłego roku. Energia słoneczna ma zasilać elektryczne śmieciarki miasta. Newport ma już siedem takich pojazdów w swojej flocie i planuje wycofać pojazdy z napędem diesla w nadchodzących latach.

Źródło: BBC News, Tom's Hardware, grafika: Adobe Stock