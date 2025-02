Morele sprzedawały używane dyski. UOKiK mówi o możliwych konsekwencjach

Sklep Morele.net sprzedawał używane dyski twarde do komputerów. Zapytaliśmy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o możliwe konsekwencje takich praktyk.

W artykule “Sprzedali używane dyski jako nowe. Polski sklep nie wie, ile sprzętu trafiło na rynek” opisaliśmy praktyki sklepu Morele.net, który sprzedawał używane dyski Seagate Exos X16 16TB (ST16000NM001G) jako nowe. Jeden z naszych czytelników zakupił dwa takie dyski, które – mimo że miały być nowe – miały przepracowane ponad 18 000 godzin.

Według informacji przekazanych przez sklep Morele.net, dyski zostały kupione od stałego dystrybutora, a kilka dni później otrzymał on informację o wypłynięciu dysków używanych jako nowe na rynek. Zakup używanych nośników nie został zaplanowany przez Morele.net, a w podobnej sytuacji mogły być postawione też inne sklepy.

Co grozi firmie, która sprzedaje używany sprzęt jako nowy?

Co mogą zrobić klienci w takiej sytuacji i jakie konsekwencje grożą firmie sprzedającej używany sprzęt jako nowy? Zapytaliśmy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o możliwe skutki takich praktyk.

“W opisanej sytuacji konsumenci mogą złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową i żądać wymiany dysku na nowy lub zwrotu pieniędzy. Jeśli zakup był dokonany online, przysługuje im 14 dni na odstąpienie od umowy.

Jeśli sprzedaż używanego sprzętu jako nowego była incydentem, a sprzedawca szybko reaguje i rekompensuje klientom straty, sytuacja może zostać rozwiązana polubownie. Jednak jeśli to stała praktyka, UOKiK może uznać ją za nieuczciwą praktykę rynkową i nałożyć karę do 10% rocznego obrotu. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do organów ścigania.

Zachęcamy klientów do zgłaszania nieprawidłowości do Rzeczników Konsumentów lub Inspekcji Handlowej.” - informuje Bartosz Kilimczuk, Departament Komunikacji UOKiK.

Co z reklamacjami?

Sklep rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. W przypadku wątpliwości dotyczących zakupionego towaru należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli zostanie wykazana nieprawidłowość produktu, sklep zadeklarował przyjęcie reklamacji.

Klient, który skontaktował się z nami, postanowił zwrócić zakupione dyski. Sklep uznał reklamację i zwrócił pieniądze.