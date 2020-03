Jak dobrze, że są gry i jak dobrze, że jest szybki Internet. Choć kierowcy nie mogą ścigać się na prawdziwych torach, wyścigi F1 2020 jednak się odbędą!

Przez koronawirusa kibiców omijają olbrzymie emocje. Piłkarskie ligi krajowe stoją, Liga Mistrzów wstrzymana, EURO 2020 przesunięte na przyszły rok, skoki narciarskie zakończone przed czasem, a Igrzyska pod znakiem zapytania. Znacząco opóźniony został także start tegorocznego sezonu Formuły 1, a kilka wyścigów najpewniej wypadnie z kalendarza. Na szczęście mamy gry i szybki Internet.

Wyścigi F1 2020 – te odwołane odbędą się w …grze F1 2019

W ten weekend miało się odbyć GP Bahrajnu. I wiecie co? Odbędzie się! Tyle tylko, że w innej, wirtualnej formie. Zakontraktowani na ten sezon kierowcy (choć nie wiemy, czy wszyscy) faktycznie będą się ze sobą ścigać, ale nie na prawdziwym torze, lecz w grze F1 2019 od Codemasters. Już w tę niedzielę spróbują swoich sił w kwalifikacjach, by chwilę później wziąć udział w wyścigu zaplanowanym na 28 okrążeń.

Gdzie oglądać wyścigi F1 2020 z cyklu Esports Virtual GP?

Zmagania kierowców w F1 2019 będziemy mogli oglądać na żywo – na oficjalnych profilach Formuły 1 w serwisach YouTube, Twitch i Facebook. Start: 22 marca o godzinie 21.00.

Co więcej, wirtualne GP Bahrajnu będzie pierwszym, ale nie ostatnim wyścigiem tego rodzaju. Zarządcy Formuły 1 powołali bowiem do życia F1 Esports Virtual Grand Prix Series i założenie jest takie, że kierowcy będą rywalizować we wszystkich zmaganiach, które nie będą mogły odbyć się w rzeczywistości. Czeka nas więc przynajmniej kilka takich rund.

Nie każdy kierowca jest graczem. Będą więc ułatwienia

Czy kierowcy w ogóle potrafią grać? Cóż, wkrótce się o tym przekonamy, ale niektórzy z nich mają doświadczenie. Aby wyrównać szanse i …pomóc w uniknięciu kompromitacji, podjęto decyzję o włączeniu kontroli trakcji i ABS-u, ujednolicenie ustawień bolidów i zmniejszenie uszkodzeń.

Źródło: RaceFans, Formula1, Codemasters, informacja własna

