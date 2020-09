QNAP, tajwański producent serwów, wraz z końcem wakacji zaprezentował kilka nowości. Tym razem pochwalił się nie tylko sprzętem, ale również usługami.

Dwie nowe serie urządzeń QNAP NAS

NAS QuTS hero TS-hx86 to pierwsza seria serwerów NAS QuTS hero w obudowie tower. Wchodzące w jej skład modele producent określa mianem przystępnych cenowo serwerów NAS dedykowanych wymagającym przedsiębiorcom. Decydujący się na zakup będą mogli wybierać spośród wersji 6-zatokowej (TS-h686) i 8-zatokowej (TS-h886). Poza tym najważniejsze elementy specyfikacji obejmują tutaj procesory Intel Xeon D-1600, porty 2,5 GbE, cztery gniazda SSD M.2 NVMe Gen 3, obsługę do 128 GB pamięci serwerowej DDR4 ECC oraz system operacyjny QuTS hero oparty na ZFS. Przewidziano również możliwość rozszerzenia PCIe.

„Nasze serwery NAS typu rack QuTS hero spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Obecnie wprowadzamy do sprzedaży modele biurkowe dla organizacji, które nie mają wystarczająco miejsca na własną serwerownię. TS-hx86 jest dla takich organizacji idealny, ponieważ łączy udostępnianie plików do pracy zespołowej z zaletami systemu ZFS, czym odpowiada na wyzwania związane z przechowywaniem zbiorów Big Data i zapewnia niezwykłą wydajność odczytu i zapisu oraz sprawną pracę między zespołami.” - David Tsao, kierownik produktu w QNAP

NAS TS-x73AU to już linia serwerów NAS Rackmount, które wyróżniają się 4-rdzeniowymi i 8- wątkowymi procesorami AMD Ryzen Embedded V1500B o taktowaniu 2,2 GHz. Pozwalają na dwuportową transmisję danych do 2,5 GbE, a także na bezpośrednie hostowanie maszyn wirtualnych. Zostały wyposażone w zabezpieczenia w postaci migawek i kopii zapasowych, wedle producenta spełnią nawet najbardziej wygórowane wymagania firm. Zwłaszcza, że dzięki gniazdu rozszerzeń PCIe serwery można wzbogacić w dodatkowe funkcje, takie jak wsparcie dla 10 GbE, dysków SSD do buforowania czy Fibre Channel.

W tym przypadku oferta jest szersza. Serwery TS-x73AU są bowiem dostępne w wersjach 8-, 12- oraz 16-zatokowych, z zasilaniem pojedynczym lub podwójnym.

Rozpoznawanie twarzy i inne chmurowe oraz sieciowe innowacje QNAP

Poza powyższymi sprzętami producent pochwalił się też kilkoma innymi nowościami. Ciekawie zapowiada się chociażby QuTScloud, czyli specjalna edycja systemu operacyjnego QNAP NAS, którą zoptymalizowano do uruchamiania i działania w chmurze. Można zainstalować go na preferowanej chmurze publicznej, a następnie uruchomić tam system NAS i korzystać z możliwości elastycznego zarządzania plikami oraz współpracy. Tym samym użytkownik może cieszyć się ze wszystkich zalet QNAP NAS bez dodatkowych wymogów dotyczących osprzętu czy skomplikowanej konserwacji środowiska chmury.

HybridMount 1.2 to rozwiązanie, które pozwala na montowanie folderów ze zdalnych serwerów na lokalnych serwerach NAS, a następnie na korzystanie z nich jak z lokalnych folderów sieciowych. Daje to dostęp do montowanych zdalnych folderów w oparciu o lokalne prawa dostępu, co należy oceniać jako doskonałą opcję do zdalnego udostępniania plików dla rozproszonych miejsc pracy czy dla międzynarodowych firm.

Do tworzenia kopii zapasowych VMware i Hyper-V przygotowano z kolei aplikację Hyper Data Protector. Nie wymaga licencji, a ma zapewniać przystępny cenowo, a przede wszystkim niezawodny, działający 24/7 plan przywracania danych po awarii. Korzystając z Hyper Data Protector użytkownik może bez użycia agentów tworzyć zadanie backupu na potrzeby nieograniczonych kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Poza funkcją tworzenia kopii przyrostowych, globalnej deduplikacji czy planowania tworzenia kopii zapasowych producent zadbał też o opcję kompresji przywracania danych, która znacznie skraca czas tworzenia kopii zapasowych, magazynowania i przywracania danych.

Ostatnia z nowości bez wątpienia warta podkreślenia to QVR Face, czyli narzędzie do inteligentnego rozpoznawania twarzy. Wykorzystuje ono funkcję analizy wideo przesyłanego strumieniowo w czasie rzeczywistym z podłączonych kamer. Przy jego użyciu można konfigurować profile, grupy i powiadomienia o zdarzeniach dla natychmiastowego rozpoznawania twarzy. Partnerzy zewnętrzni mogą natomiast korzystać z danych z aplikacji QVR Face do budowy inteligentnych systemów dostępu do drzwi, systemów identyfikacji pracowników lub inteligentnych narzędzi do takich zastosowań, jak np. zarządzanie przepływem klientów czy inteligentna sprzedaż.

Źródło: QNAP

