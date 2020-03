Na razie musimy siedzieć w domu, ale to kiedyś się skończy. Wtedy nadejdzie czas, by oddawać się swoim pasjom i dobrze jest uwieczniać te piękne chwile. Pomoże w tym niedroga kamera sportowa Xblitz Reborn 4K.

Xblitz Reborn 4K. Nie kosztuje dużo, ale oferuje dużo

Xblitz Reborn 4K to niedroga kamera sportowa. Nie kosztuje nawet pięciu stówek, bo jej cena to 449 złotych. Mimo to – tak jak sugeruje to nazwa – nagra wideo w rozdzielczości 3840x2160 pikseli, a jak obniżymy rozdzielczość do Full HD, to zaoferuje nam szybkość 90 klatek na sekundę. To szansa nie tylko na dużą płynność, ale też efektowne spowolnienia. A że sensorem tego gadżetu jest Sony IMX, to do jakości obrazu trudno jest mieć większe zastrzeżenia (szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę tę cenę).

To kamera sportowa z 4K. I z wodoszczelną obudową, i z Wi-Fi

Dzięki stabilizacji nowa kamera Xblitz zapewnia obraz bez trzęsienia, a za sprawą wzmocnionej obudowy czuje się w wodzie jak… ryba w wodzie. Przynajmniej tak długo, jak znajduje się na głębokości nie większej niż 10 metrów – sprawdzi się więc nie tylko podczas jazdy na rowerze, wspinaczki czy szusowania na stoku, ale też podczas pływania czy wykonywania wszelkich sportów ekstremalnych.

Jej kolejnym atutem jest wbudowany moduł Wi-Fi, pozwalający na bezprzewodowy podgląd obrazu i zmianę ustawień z poziomu smartfona lub tabletu. Wideo na żywo oglądać można też naturalnie na samym urządzeniu – w tym celu zostało wyposażone w 2-calowy wyświetlacz.

Nie dopatrywalibyśmy się w kamerze Reborn 4K konkurencji dla GoPro, ale godnej uwagi alternatywy dla oszczędnych już jak najbardziej tak. Są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to powinni wiedzieć, że sprzęt jest już dostępny w sprzedaży.

Źródło: Xblitz, informacja własna

Czytaj dalej o kamerkach sportowych: