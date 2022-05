Kamery sportowe - ranking 2022

Kamera sportowa jest dobra do nagrywania aktywności sportowych, wakacji, wycieczek, imprez i innych spotkań. Niektóre mają wzmacniane, wodoszczelne obudowy, piloty zdalnego sterowania i uchwyty w zestawie.

Najlepsze kamery sportowe

W obecnych czasach kamery nosimy praktycznie zawsze przy sobie w postaci smartfonu z dobrym aparatem. Nadaje się on do większości prostych nagrań, tym bardziej, że ma łączność internetową i zrobione nim zdjęcia i filmy możemy natychmiast opublikować w social mediach. Jednak smartfon nie zawsze jest odpowiednim narzędziem w każdej sytuacji. Często do nagrywania wideo lepiej używać kamery sportowej.

Pierwszym powodem jest odporność i bezpieczeństwo sprzętu. Kamera sportowa może być na stałe przymocowana do kierownicy w rowerze lub motocyklu, kasku, kijka selfie, gimbala, plecaka, statywu lub innego miejsca. Nie trzeba jej demontować i właściwie nie trzeba też na nią uważać tak bardzo jak na telefon.​

Jaka kamera sportowa jest najlepsza? Oto polecane modele:

Kamera sportowa jest również mała, lekka, można ją włożyć w wytrzymałą, ochronną obudowę i zazwyczaj kosztuje mniej od dobrego smartfona. Jest więc bardziej odporna na uderzenia i wstrząsy, a w razie poważnego uszkodzenia nie stracimy kilku tysięcy złotych (choć i takie kamerki sportowe się zdarzają).

Ponadto modele wodoszczelne lub wyposażone w dodatkową obudowę wodoszczelną mogą z powodzeniem służyć do nagrywania niezapomnianych filmów pod wodą, jeśli akurat spędzamy czas nad morzem lub oceanem. Oczywiście smartfonów wodoodpornych też jest wiele, ale sporo producentów zaznacza, że dotyczy to tylko wody „słodkiej”, czystej, a w przypadku basenów - niezbyt mocno chlorowanej. Innymi słowy smartfonem nagramy filmy pod wodą, ale jeśli nie chcemy stracić gwarancji, gdy coś pójdzie nie tak, to lepiej postawić na kamerkę sportową przystosowaną do nurkowania.

Kamera z dodatkową obudową wodoszczelną pozwoli nagrywać nawet rafę koralową, jeśli mamy taki kaprys, i nie przekroczymy dozwolonej głębokości. Ponownie - nawet jeśli porwie nam ją fala, zatonie lub uszkodzi się to nie będzie jej żal tak bardzo jak dobrego smartfona.

Innymi słowy niewielka kamerka sportowa to relatywnie tania i dyskretna forma nagrywania filmów z wakacji, podróży, imprez, rodzinnych spotkań, przejażdżek czy przechadzki po górach. Możemy też nią przygotować materiały do filmu na media społecznościowe lub do multimedialnego projektu.​

Oczywiście, kamery sportowe dostępne są w bardzo szerokim spektrum cen. Bez problemu kupimy taką za 200, jak i 2000 zł, a nawet więcej. Warto jednak wcześniej zadać sobie pytanie czego realnie potrzebujemy?

Większości osób, które nie mają dużych wymagań wystarczy model za około 500 zł, z nagrywaniem 4K Ultra HD bądź Full HD w 30 kl./s. Jeśli jednak oczekujecie lepszej jakości lub funkcjonalności, to lepiej skupić się na przedziale cenowym do 1000, a nawet 1500 zł. Tu kamerki sportowe oferują już zazwyczaj więcej opcji, łącznie z rejestracją obrazu w 4K Ultra HD w 60 kl/s, lepszą stabilizacją obrazu i szeregiem dodatkowych trybów i funkcji, które mogą przydać się podczas bicia własnych sportowych rekordów. Co więcej, niejednokrotnie owe droższe kamery sportowe występują w bogatszych zestawach oferując przy okazji całe mrowie dodatkowych akcesoriów.

Kamery sportowe - ranking 2022

LAMAX Action X7.1 Naos - dobra tania kamera sportowa do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Prosty action-cam w którym pochwalić warto dobrą ostrość i szczegółowość obrazu. Filmy dzienne wyglądają atrakcyjnie, szczególnie jeśli są nagrywane z gimbala lub podparcia. Wideo rejestrowane z ręki już tak dobrego wrażenia nie robi, bo dość mocno się trzęsie (brak jakiejkolwiek stabilizacji w kamerze). W tak niskiej cenie to jednak jest standard. Nagrywa filmy 2,7K 30 kl/s, robi zdjęcia 16 Mpx, pozwala zapisywać wideo w przyspieszeniu (timelapse) i ma szerokokątny obiektyw 170 stopni. Ponadto w zestawie dostajemy wiele różnych akcesoriów, w tym wodoszczelną obudowę do 30 m, pilot mocowany na nadgarstku i garść uchwytów, zaczepów, adapterów i taśm klejących. LAMAX Action X7.1 Naos ma 2-calowy wyświetlacz i jest prosta w obsłudze. W cenie poniżej 400 zł daje radę. Najważniejsze cechy: Matryca 16 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1440p 30 kl./s, 1080p 60 kl./s, 2160p 30 kl/s, 720p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD, microSDHC, microSDXC

Wymiary 59,2 x 41 x 29,8 mm

Waga 58 g

SJCAM SJ5000X Elite - wodoszczelna kamera sportowa z funkcją wideorejestratora do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Niedroga kamera z bogatym zestawem akcesoriów. Wśród nich znajdziemy m.in. wodoszczelną obudowę (do 30 metrów pod wodą), paski montażowe, a także zestaw uchwytów, przegubów i adapterów. Ciekawostką w tej kamerze jest funkcja automatycznego włączania w samochodzie i nadpisywania filmów na karcie pamięci. Innymi słowy może ona pracować jako wideorejestrator. SJCAM SJ5000X nagrywa wideo 4K w 24 kl/s, a także Full HD w 60 kl/s. Ma szerokie pole widzenia 170 stopni, funkcję redukcji wstrząsów w czasie nagrywania oraz wbudowany wyświetlacz o przekątnej 2 cale. Urządzenie może być obsługiwane przez aplikację na telefonie. Kamera jest dość tania i z pewnością nie spełni oczekiwań bardziej wymagających użytkowników, ale do prostych zadań nadaje się dobrze. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1440p 30 kl./s, 1080p 60 kl./s, 2160p 25 kl/s, 720p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 61 x 42.4 x 25 mm

Waga 58 g

Lamax W9.1 - kamera sportowa 4K do 700 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jak na relatywnie niedrogą kamerę sportową Lamax W9.1 ma całkiem spore możliwości. Konstrukcja jest wodoszczelna do głębokości 12 metrów i wyposażona w dwa wyświetlacze - z przodu 1,4 cala, a z tyłu większy 2 cale. Nagrywa natywnie w rozdzielczości 4K 30 kl/s oraz Full HD do 120 kl/s, może też zapisywać zdjęcia 20 Mpx. Podczas nagrywania FHD wytrzymuje niespełna 2 godziny na baterii. Warto też wyróżnić to, że zestaw jest dość bogaty. Oprócz kamery i akumulatora znajdziemy w nim: obudowę wodoszczelną do 40 m, bardzo przydatny pilot zdalnego sterowania, mini statyw, opaski mocujące, a także inne przejściówki, uchwyty, taśmy klejące i przewód USB. Jasne, że te 600-700 zł to już jest cena, w której można pokusić się o znalezienie starszego GoPro, ale warto wziąć również taką opcję pod uwagę. Najważniejsze cechy: Matryca 20 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 42x64x32 mm

Waga 127 g

KODAK PixPro SP360 4K Pakiet Extreme - najlepsza kamera sportowa 4K do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tutaj trzeba podkreślić 4K w nazwie, bo podobny model występuje też w innej wersji bez 4K. Kamera jest dostępna na rynku już od kilku lat, ale wciąż jest całkiem dobra w cenie poniżej 1000 zł. Teoretycznie jest to kamera 360 stopni, ale w praktyce chodzi tutaj o materiały panoramiczne, a nie w pełni sferyczne. Te drugie też można uzyskać, ale łącząc dwie takie kamery w jeden zestaw. Trzeba jednak przyznać, że nawet pojedynczy obiektyw ma potężne pole widzenia 235 stopni. Nagrywa filmy 4K 30 kl/s i jest odporna na zachlapania oraz upadki nawet z wysokości 2 metrów (z założoną osłoną na obiektyw). Wady: brak podglądu obrazu na kamerze i dość nieprzyjemna obsługa menu. Najważniejsze cechy: Matryca 12,4 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, 2160p 30 kl/s, 720p 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD, microSDHC, microSDXC

Wymiary 52,5 x 50 x 48 mm

Waga 102 g

GOPRO HERO 8 Black - dobra kamera GOPRO do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jasne, że nowsze wersje 9 i 10 mają kilka dodatkowych funkcji i pracują dłużej na baterii, ale niestety kosztują wciąż 1800-2100 zł. Jeśli więc ogranicza Cię budżet do kwoty nie większej niż 1500 zł, to nadal warto wziąć pod uwagę GoPro Hero 8 Black. Nagrywa wideo 4K 60 kl/s przez około godzinę bez przerwy, co jest wynikiem przeciętnym, ale wystarczającym (dłużej nagrywa w FHD). Rekompensuje to dobrą jakością filmów, skuteczną stabilizacją obrazu i dobrą jakością dźwięku z mikrofonu. Potężną zaletą jest też współpraca z wieloma akcesoriami do GoPro. Może szybko wybudzić się i od razu nagrywać wideo. To optymalna, dobrze wyceniona propozycja zarówno dla trochę bardziej wymagających osób. Najważniejsze cechy: Matryca 12 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px 60 kl/s, 2,7K 120 kl./s, 1440p do 120 kl./s, 1080p 240 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 66,3 x 48,6 x 28,4 mm

Waga 126 g

DJI Action 2 Dual Screen Combo - najlepsza kamera sportowa ze stabilizacją do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 DJI Action 2 jest mniejsza i wygodniejsza od GoPro Hero 10 Black oraz ma znacznie szerszy kąt widzenia. O wiele lepiej nadaje się do dynamicznych, sportowych ujęć oraz filmowania z bliska. Może łatwo objąć całe pomieszczenie lub wnętrze pojazdu, co w przypadku Go Pro 10 wcale nie jest takie oczywiste. Ponadto ma znacznie lepszą funkcję blokowania horyzontu. Jest tak dobra, że możemy obracać kamerą, a horyzont pozostanie w niezmienionej pozycji. Kamera może nagrywać wideo 4K w 120 kl/s. Jakość obrazu jest bardzo dobra - kontrast i szczegółowość filmów jest moim zdaniem lepsza niż w GoPro Hero 10. Oczywiście w dzień, bo w nocy obie te kamery wypadają słabo. Polecam szczególnie wersję Dual Screen, czyli z dwoma wyświetlaczami, bo oprócz dwóch wyraźnych podglądów (z przodu i z tyłu), ma też dodatkowe trzy mikrofony i baterię. Czas pracy tylko na jednej baterii jest przeciętny - około godziny ciągłego nagrywania. DJI Action 2 ma świetny silnik haptyczny, ułatwiający obsługę menu. To najlepsza kamera sportowa do 2000 zł i dobra alternatywa dla GoPro. Najważniejsze cechy: Zoom cyfrowy (max) 4x

Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Stabilizacja obrazu tak

Wymiary 39 x 39 x 22.3 mm

Waga 56 g

GOPRO Hero 10 Black - najlepsza kamera GoPro w 2022 roku, za około 2100 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 A jeśli nie chcesz kamery DJI, lecz koniecznie potrzebujesz najlepszego GoPro, to kup model Hero 10 Black. Tylko pamiętaj, że tutaj przy najwyższych ustawieniach masz już nagrywanie wideo 5,3K 60 kl/s, więc upewnij się, że masz odpowiednio szybką kartę pamięci microSD. GOPRO Hero 10 Black ma bardzo dobrą stabilizację HyperSmooth 4.0, wysokiej jakości dźwięk stereo z redukcją szumu wiatru, wbudowany odbiornik GPS i z użyciem GoPro Media Mod dla HERO10 może obsługiwać zewnętrzny mikrofon. Kamera ma dwa wyświetlacze - z tyłu dotykowy 2,32 cala, a z przodu 1,4 cala. Oba kolorowe. Obudowa jest solidniejsza niż w DJI Action 2 i już domyślnie wodoodporna do 10 m (nawet bez dodatkowej obudowy). Ma też trochę lepszy czas pracy od DJI. Oferuje jednak gorszą blokadę horyzontu, mniej szerokokątny obiektyw i trochę gorszą ostrość obrazu na filmach. Lepiej wypada za to efekt HDR, przede wszystkim lepiej kompensuje przepalony (za jasny) obraz. GOPRO Hero 10 Black nie ma problemu z przegrzewaniem się i współpracuje z wieloma akcesoriami. To bardzo dobra kamera sportowa, jedna z najlepszych w 2022 roku. Najważniejsze cechy: Matryca 23 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 240 kl./s, 1440p 240 kl./s, 2160p 120 kl./s, 2880p 60 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 71 x 55 x 33,6 mm

Waga 153 g

Najlepsza kamerka sportowa. Opinia

Najlepsza kamera sportowa to DJI Action 2. W praktyce jest mniejsza, wygodniejsza i przyjemniejsza w użyciu od GoPro Hero 10. Ma także znacznie bardziej szerokokątny obiektyw, trochę lepszą ostrość obrazu oraz znacznie lepszą blokadę horyzontu. Może nagrywać wideo 4K w 120 kl/s i oferuje dobrą stabilizację.

Trzeba jednak przyznać, że są też aspekty w których jest gorsza od najlepszego GoPro. Np. ma trochę krótszy czas pracy na baterii, odrobinę słabszy mikrofon w standardzie i bez dodatkowej obudowy ma mniejszą wodoszczelność.