Xbox stawia na AMD. Nadchodzi nowa generacja konsol

Sprzęt do gier

Xbox nie zamierza zrezygnować z produkcji konsol. Nowa generacja otrzymała oficjalną zapowiedź i potwierdzenie, że “zieloni” zrobią użytek z podzespołów AMD. Sarah Bond, prezes Xbox, przybliża szczegóły.

Microsoft nawiązuje wieloletnie partnerstwo z AMD. Cel: opracowanie konsoli nowej generacji, zarówno przenośnej wersji, jak i tej stacjonarnej. Sarah Bond – prezes Xbox – przybliża szczegóły w najnowszym materiale. "Jestem podekscytowana, że mogę ogłosić nasze strategiczne, wieloletnie partnerstwo z AMD w celu wspólnego opracowywania układów scalonych dla całego portfolio urządzeń — w tym następnej generacji konsol Xbox" — powiedziała Bond.

Co wiemy o nowej generacji Xbox?

Niewiele. Sama zapowiedź partnerstwa nie zawiera zbyt wielu szczegółów. Sarah Bond mówi o lepszej jakości wizualnej, wciągającej rozgrywce, rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji oraz kompatybilności z "istniejącą już biblioteką gier Xbox".

Współpraca z AMD obejmuje także rozwój kolejnej generacji Xbox Cloud Gaming. Microsoft chce, aby przyszłe konsole Xbox skupiały się na wielu urządzeniach i nie były ograniczone wyłącznie do własnego sklepu z grami.

Sony też stawia na AMD

Sony zdecydowało, że procesory do PlayStation 6 dostarczy AMD, a nie Intel. Decyzja ta wynika z kwestii finansowych oraz potrzeby zachowania wstecznej kompatybilności z poprzednimi konsolami.

Wybór AMD jako dostawcy procesorów do PlayStation 6 został podjęty w 2022 r. Pomimo potencjalnych zysków rzędu 30 mld dolarów, Intel nie zdecydował się na współpracę z Sony. Kluczowym czynnikiem była również chęć Sony do utrzymania wstecznej kompatybilności, co mogłoby być trudne przy zmianie producenta procesorów.

Źródło: Xbox