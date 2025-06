Korzystasz z ChatGPT? Naukowcy odkryli coś niepokojącego

Naukowcy z MIT zbadali, jak korzystanie z narzędzi takich jak ChatGPT wpływa na proces uczenia się. Wyniki są zaskakujące: choć sztuczna inteligencja pomaga w wielu czynnościach, może ograniczać aktywność mózgu i obniżać jakość przyswajania wiedzy.

Sztuczna inteligencja staje się integralną częścią naszej codzienności. Narzędzia oparte na dużych modelach językowych (LLM), takie jak ChatGPT, wspierają nas w pisaniu tekstów, wyszukiwaniu informacji, planowaniu wyjazdów, a nawet w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych.

Coraz częstsze korzystanie ze sztucznej inteligencji rodzi pytania o jej wpływ na nasze zdolności poznawcze. Naukowcy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) postanowili sprawdzić, jak używanie dużego modelu językowego wpływa na funkcjonowanie mózgu, koncentrację i jakość przyswajania wiedzy.

Jak korzystanie z AI wpływa na edukację

Badanie miało na celu ocenę kosztów poznawczych związanych z używaniem LLM w kontekście edukacyjnym, zwłaszcza podczas pisania eseju. Uczestników podzielono na trzy grupy: korzystających z LLM, z wyszukiwarki internetowej oraz piszących wyłącznie „z głowy”. Każdy uczestnik przeszedł trzy sesje przypisane do jednej z tych grup. W czwartej sesji uczestnicy z grupy LLM pisali bez wsparcia (LLM-to-Brain), a osoby z grupy „z głowy” pisały z pomocą LLM (Brain-to-LLM).

Do badania zaangażowano 54 uczestników, z czego 18 wzięło udział w czwartej sesji. W celu oceny zaangażowania poznawczego i obciążenia umysłowego zastosowano elektroencefalografię (EEG). Analizowano także treść esejów za pomocą narzędzi NLP, prowadzono wywiady po każdej sesji, a teksty oceniali zarówno nauczyciele, jak i specjalnie zaprojektowany sędzia AI. W analizach językowych stwierdzono dużą jednorodność słownictwa i tematów w obrębie każdej grupy.

Osoby korzystające z AI mają gorsze wyniki

Dane EEG ujawniły wyraźne różnice w aktywności mózgowej między grupami. Największą aktywność sieci neuronalnych wykazywała grupa pisząca bez wsparcia, pośrednią – grupa z wyszukiwarką, a najsłabszą – grupa korzystająca z LLM. W czwartej sesji osoby przechodzące z LLM na pisanie samodzielne miały niższą aktywność fal alfa i beta. Z kolei uczestnicy, którzy zaczęli korzystać z LLM, wykazywali większą aktywację obszarów związanych z przetwarzaniem wzrokowym, podobnie jak grupa wyszukiwarkowa.

W wywiadach grupa LLM deklarowała najmniejsze poczucie autorstwa swoich tekstów. Grupa wyszukiwarki czuła większą więź z treścią, ale nadal mniejszą niż osoby piszące samodzielnie. Użytkownicy LLM mieli też trudności z cytowaniem własnych esejów.

Choć początkowe korzyści z używania LLM były zauważalne, z czasem uczestnicy tej grupy osiągali słabsze wyniki na poziomie językowym, poznawczym i ocenowym. Wyniki badania wskazują na istotne konsekwencje używania AI w nauce i podkreślają potrzebę dalszych badań nad wpływem tych technologii na procesy uczenia się. Szczegóły opisano w badaniu "Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task".

foto na wejście: Adobe Stock