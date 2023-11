Xbox Game Pass w listopadzie. Lista nowych gier już dostępna

Xbox Game Pass zyska w drugiej połowie listopada kilka wartościowych tytułów. Microsoft poinformował przy tym także o grach, które zostaną usunięte z usługi wraz z końcem miesiąca.

Microsoft opublikował oficjalną informację na temat nowych gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass w drugiej połowie listopada. Pierwsza z nowości trafiła do usługi już 14 listopada 2023 r. Mowa tu o Coral Island. Tytuł został udostępniony w ramach Xbox Game Pass w dniu premiery. Produkcja powinna spodobać się fanom gier związanych z życiem na farmie - wyraźnie inspiruje się bowiem takimi hitami jak Stardew Valley czy Harvest Moon. W ramach usługi Game Pass Coral Island będzie dostępne w usłudze chmurowej i na konsole Xbox Series X|S.

Xbox Game Pass. Persona 5 Tactica już na premierę

Od 17 listopada subskrybenci usługi Xbox Game Pass będą mieli okazję zagrać także w Persona 5 Tactica. Jest to kolejna produkcja z popularnego uniwersum, która jednak podchodzi do rozgrywki w inny sposób. Persona 5 Tactica to strategia turowa. Jest to kolejny tytuł, który trafia do Game Passa w dniu premiery w chmurze, na konsolach Xbox i na PC.

Dune: Spice Wars - nowa gra w Xbox Game Pass

Kolejnym tytułem, który zostanie udostępniony w ramach Xbox Game Pass jest Dune: Spice Wars. Jest to kolejny przedstawiciel gatunku strategii, choć tym razem mówimy o strategii czasu rzeczywistego. Produkcja trafi do Game Passa 28 listopada 2023 r., w dniu jej premiery na konsole Xbox Series X|S. Tytuł będzie dostępny na konsole oraz w chmurze.

Rollerdrome w Xbox Game Pass

Ostatnim tytułem, który trafi do usługi Xbox Game Pass w listopadzie będzie Rollerdrome. Interesująca graficznie produkcja osadzona w 2030 r. zapewnia dynamiczną rozgrywkę opartą na nowym, brutalnym sporcie, bazującym na jeździe na rolkach, czyli tytułowym Rollerdrome. Tytułtrafi do usługi 28 listopada 2023 r., w dniu jej premiery na konsole Xbox Series X|S, ale będzie dostępna także na PC i w chmurze.

Listopad - gry usunięte z Xbox Game Pass

W listopadzie usługę Game Pass opuści siedem gier. Najbliższe tygodnie są zatem ostatnią okazją, by za darmo zagrać w kilka popularnych tytułów, takich jak: