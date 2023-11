O takie hity walczą giganci branży. Wygrał Netflix

Hades to jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat. Świadczą o tym liczne nagrody. Teraz dzieło autorstwa Supergiant Games trafi na urządzenia mobilne w ramach współpracy z Netflix.

Hades to absolutny hit. Zmierza na kolejną platformę

To naprawdę genialna gra i świadczy o tym nie tylko nasza recenzja Hades, bowiem w identycznym tonie wypowiada się lwia część branżowych krytyków oraz sami gracze. Nie wierzycie? Spójrzmy na to, jak społeczność ocenia Hades na Steamie: ponad 217 tys. recenzji, z czego 98 to te pozytywne. Trudno o lepszą rekomendację gry z 2020 r.

Niezależny deweloper Supergiant Games łączy siły z platformą Netflix, co ucieszy wszystkich tych, którzy cenią sobie gry mobilne iOS. Hades trafi na urządzenia z systemem iOS w 2024 r. w ramach usługi Netflix Games.

Hades powinien działać świetnie na iPhonie lub iPadzie z systemem iOS 16 lub nowszym. Pełne wymagania będziemy mieli bliżej premiery. - czytamy w oficjalnym komunikacie Supergiant Games

Co to jest Netflix Games?

Netflix Games to usługa zapewniająca wszystkim abonentom dostęp do gier mobilnych na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. W tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych opłat. Warto więc sprawdzić, ile kosztuje Netflix i cieszyć się wirtualną rozrywką ze świadomością, że nie napotkamy żadnych ukrytych kosztów czy mikropłatności w grach.

Plany Netflixa wobec gier wydają się niezwykle ambitne. Portal The Wall Street Journal podał, że streamingowy gigant chce rzekomo nawiązać współpracę z Rockstar Games, by wykupić licencję na wykorzystanie marki Grand Theft Auto. Czy te doniesienia mają znamiona prawdy? Tego nie wiemy. Kluczowy może okazać się grudzień, bo wtedy odbędzie się oficjalna prezentacja GTA 6 i kto wie, może przy okazji dostaniemy informacje na temat GTA od Netflixa?

Natomiast faktem jest, że Netflix pracuje nad wysokobudżetową grą z segmentu AAA. W tym celu zatrudniono jednego z twórców God of War: Ragnarok. Rafael Grassetti, niegdyś główny dyrektor artystyczny w Santa Monica Studio, dołączył do załogi Netflixa w maju bieżącego roku, by swoim talentem przyczynić się do wykreowania zupełnie nowego IP.

Źródło: Supergiant Games, Netflix