Xiaomi 12X, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro w końcu docierają na polski rynek. To smartfony, które oferują wiele, ale, jak się okazuje, także niemało kosztują.

Premiera serii Xiaomi 12. W końcu także dla nas

Na bieżąco śledzący branżowe doniesienia dość dobrze znają już omawiane tutaj smartfony. Przynajmniej z publikacji w sieci, których od pewnego czasu nie brakuje.

Chińska premiera miała miejsce jeszcze w grudniu, a w połowie marca potwierdzono, iż całe trio zaliczy również globalny debiut. Także w Polsce i w końcu doczekaliśmy się szczegółów z tym związanych.

Specyfikacja Xiaomi 12X, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro

Model Xiaomi 12X Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro oprogramowanie MIUI 13 oparte na Androidzie 12 ekran » AMOLED

» 6,28 cala

» 2400 x 1080 pikseli

» 120 Hz, AdaptiveSync

» 1100 nitów

» HDR10+, Dolby Vision

» Corning Gorilla Glass Victus » LTPO AMOLED

» 6,73 cala

» 1440 x 3200 pikseli

» 120 Hz, AdaptiveSync Pro

» 1500 nitów

» HDR10+, Dolby Vision

» Corning Gorilla Glass Victus procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) pamięć RAM 8 GB w standardzie LPDDR5 8 GB / 12 GB w standardzie LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1 aparat » 50 Mpix, f/1.9, 1.0µm z OIS (Sony IMX766)

» 13 Mpix, f/2.4, 123°

» telemakro 5 Mpix, f/2.4 » 50 Mpix, f/1.9, 1.22µm z OIS (Sony IMX707)

» 50 Mpix, f/2.2, 115°

» tele 50 Mpix, f/1.9 aparat selfie 32 Mpix, f/2.5 łączność Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, 5G Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC, 5G bateria » 4500 mAh

» ładowanie 67W » 4500 mAh

» ładowanie 67W

» ładowanie bezprzewodowe 30W

» ładowanie zwrotne 10W » 4600 mAh

» ładowanie 120W

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne 10W dodatkowe cechy 2 głośniki stereo Harman Kardon, dual SIM 4 głośniki stereo Harman Kardon, dual SIM wymiary 152.7 x 69.9 x 8.2 mm 163.6 x 74.6 x 8.2 mm

Mowa tutaj o smartfonach z segmentu premium, powyżej przypominamy zresztą ich parametry techniczne. I tym razem w największym stopniu akcentowano wydajność, świetne wyświetlacze, baterie obsługujące technologie szybkiego ładowania oraz możliwości fotograficzne.

Chyba to właśnie w tym elemencie najmocniej wyróżnia się Xiaomi 12 Pro. Oferuje bowiem zestaw składający się z trzech oczek 50 Mpix, wśród których znalazł nowy główny sensor Sony IMX707, obiektyw ultraszerokokątny, a także teleobiektyw. Tego ostatniego nie znajdą sięgający po Xiaomi 12 i Xiaomi 12X, w których zamontowano obiektyw dedykowany do zdjęć makro. Xiaomi 12 Pro to także najbardziej dopakowane oprogramowanie dla fotografujących, w tym opcje Xiaomi ProFocus i Ultra Night Video.

Polskie ceny Xiaomi 12

Przejdźmy jednak do tego, co dotychczas stanowiło zagadkę. W polskich sklepach pojawią się wszystkie trzy nowe smartfony tego chińskiego producenta. Ile trzeba będzie zapłacić? Cóż, sporo.

Xiaomi 12 Pro 12 GB + 256 GB - 5199 złotych

Xiaomi 12 8 GB + 256 GB - 3999 złotych

Xiaomi 12 8 GB + 128 GB - 3799 złotych

Xiaomi 12X 8 GB + 128 GB - 3199 złotych

Oczywiście najwięcej będzie mówiło się o Xiaomi 12 Pro, bo przekroczona została tutaj bariera, której niektórzy przekraczać nie mają zamiaru. 5199 złotych to dokładnie tyle samo, na ile wyceniony został Galaxy S22+ w wariancie 8 GB + 256 GB.

Przedsprzedaż Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro z bonusem

Tym razem nie przygotowano zniżki dla pierwszych kupujących. Nie oznacza to jednak, że nie ma jakiejkolwiek oferty specjalnej. W przedsprzedaży Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 będą oferowane w zestawach z najnowszym smartwatchem Xiaomi Watch 1S.

Oferta przedsprzedażowa obowiązuje w stacjonarnych salonach Xiaomi Store, sklepach internetowych producenta (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl), w popularnych sieciach handlowych (między innymi Komputronik, Media Expert (z kodem P-13301), MediaMarkt, Neonet czy RTV Euro AGD) oraz u operatorów (Orange, Play, Plus i T-Mobile)

Jeśli chodzi o terminy, to przedsprzedaż zaczyna się już teraz (31 marca o godz. 19:00), a potrwa do 10 kwietnia lub wyczerpania zapasów. Regularna sprzedaż całej serii ruszy natomiast 11 kwietnia. Wszyscy kupujący będą mogli skorzystać z bezpłatnej usługi wymiany ekranu w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

Źródło: Xiaomi, foto: Karol Żebruń