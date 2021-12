Końcówka roku to z reguły dość spokojny czas w branży technologicznej. Tym razem jest nieco inaczej, bo smartfony z serii Xiaomi 12 faktycznie podgrzewają atmosferę.

Xiaomi 12 po (póki co chińskiej) premierze

Samo wydarzenie nie jest niespodzianką, bo promowano je od kilku ładnych dni. Ba, producent odkrył nawet pewne karty nieco wcześniej, aczkolwiek tradycyjnie na wszystkie szczegóły trzeba było poczekać. I gdy już je poznaliśmy, z pełnym przekonaniem można stwierdzić, iż mowa tutaj o jednych z najlepiej wyposażonych smartfonów na rynku, pełnoprawnych tzw. flagowcach.

Nie sposób oceniać, że w praktyce wypadną idealnie, ale na papierze robią wrażenie. Nie tylko z racji nowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 wykonanego w 4 nm procesie technologicznym. Producent poświęcił wiele uwagi wyświetlaczom, aparatom oraz bateriom, czyli tym elementom, które dla zdecydowanej większości użytkowników są najistotniejsze. Bardzo odważnie porównywał też nowości do rozwiązań konkurencji (głównie Apple i Huawei), ale to już domena większości producentów, którzy zawsze umiejętnie dobierają te porównania pod siebie.

Specyfikacja Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro

Model Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro oprogramowanie MIUI 13 oparte na Androidzie 12 ekran » AMOLED

» 6,28 cala

» 2400 x 1080 pikseli

» 120 Hz

» 1100 nitów

» HDR10+, Dolby Vision » AMOLED

» 6,73 cala

» 1440 x 3200 pikseli

» 120 Hz

» 1500 nitów

» HDR10+, Dolby Vision procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) pamięć RAM 8 GB / 12 GB w standardzie LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1 aparat » 50 Mpix, f/1.9, 1.0µm z OIS (Sony IMX766)

» 13 Mpix, f/2.4, 123°

» telemakro 5 Mpix, f/2.4 » 50 Mpix, f/1.9, 1.22µm z OIS (Sony IMX707)

» 50 Mpix, f/2.2, 115°

» tele 50 Mpix, f/1.9 z OIS aparat selfie 32 Mpix łączność Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC bateria » 4500 mAh

» ładowanie 67W

» ładowanie bezprzewodowe 30W

» ładowanie zwrotne 10W » 4600 mAh

» ładowanie 120W

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne 10W dodatkowe cechy głośniki stereo Harman Kardon, dual SIM wymiary 152.7 x 69.9 x 8.2 mm 163.6 x 74.6 x 8.2 mm

Xiaomi 12 kontra iPhone 13

Dla kogo będzie Xiaomi 12? Wygląda na to, że dla szukających wydajnego, ale jednocześnie nieodstraszającego gabarytami smartfona. Podczas prezentacji porównywano go do iPhone'a 13, od którego będzie minimalnie węższy. Oczywiście jednocześnie producent wybrał do pojedynku te elementy, w których Xiaomi 12 faktycznie wypada znacznie lepiej. Nie było to trudne, bo odświeżanie 60 Hz czy brak szybkiego ładowania baterii są w przypadku iPhone'a 13 zawstydzające.

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,28 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz wróży bardzo dobrze. Wspiera też HDR10+ i Dolby Vision, a wedle DisplayMate cechuje się efektami godnymi oceny A+. O procesorze było już wspomniane, dołożono do tego maksymalnie 12 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Wydajności z pewnością nie braknie, bardziej zastanawiać można się jak będzie z temperaturami.

Główny aparat jest potrójny, bazuje przede wszystkim na sensorze Sony IMX766, 50 Mpix z OIS. Do tego użytkownicy tego smartfona otrzymają obiektywy ultraszerokokątny 13 Mpix i telemakro 5 Mpix. Nie da się nie dostrzec, że w tym askpecie zdecydowano się wyróżnić Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 Pro z dopakowanym aparatem

Bo w Xiaomi 12 Pro głowny aparat też składa się z trzech obiektywów, ale zauważalnie lepszych. Wiodący to Sony IMX707, w zestawie z którym znalazły się obiektywy ultraszerokokąty oraz tele. Tu stabilizacja optyczna dostępna jest nie tylko w tym pierwszym, ale również w tele, a całe trio cechuje się rozdzielczościami 50 Mpix.

Poza aspektem sprzętowym wspomniano o oprogramowaniu, w tym nowej technologii CyberFocus (w Xiaomi 12 też będzie). Gdyby deklaracje z prezentacji się sprawdziły, to ruchome obiekty nie będą już problemem.

I przy tym modelu nie brakowało odniesień do innych konstrukcji, w tym iPhone'a 13 Pro. Względem Xiaomi 12 poza aparatem różnice sprowadzają się do większego wyświetlacza o wyższej rozdzielczości i jasności, a także do nieco pojemniejszej baterii z jeszcze szybszymi technologiami ładowania. Przewodowo będzie można zasilać ją ładowarką o mocy aż 120W.

A może nieco okrojony Xiaomi 12X?

Nieoficjalne doniesienia nie było zgodne co do trzeciej nowości. Xiaomi 12X, bo o niej mowa, jednak również została zaprezentowana. Okazuje się być smartfonem bardzo zbliżonym do Xiaomi 12.

Różnice w Xiaomi 12X to procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz bateria, która ma wprawdzie tę samą pojemność, ale nie wspiera ładowania bezprzewodowego oraz ładowania zwrotnego.

Ceny i dostępność serii Xiaomi 12

Póki co mieliśmy do czynienia z chińską premierą i to właśnie na tamtejszym rynku nowe smartfony pojawią się w pierwszej kolejności. Oto dostępne wariaty i ich ceny.

Xiaomi 12 8 GB + 128 GB - 3699 juanów

Xiaomi 12 8 GB + 256 GB - 3999 juanów

Xiaomi 12 12 GB + 256 GB - 4399 juanów

Xiaomi 12 Pro 8 GB + 128 GB - 4699 juanów

Xiaomi 12 Pro 8 GB + 256 GB - 4999 juanów

Xiaomi 12 Pro 12 GB + 265 GB - 5399 juanów

Xiaomi 12X 8 GB + 128 GB - 3199 juanów

Xiaomi 12X 8 GB + 256 GB - 3499 juanów

Xiaomi 12X 12 GB + 256 GB - 3799 juanów

W przypadku Xiaomi 12X nie pojawi się zielony wariant z obudową pokrytą skórą wegańską, a jedynie te ze standardowym wykończeniem w kolorach niebieskim, różowym i szarym. Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro będą dostępne we wszystkich czterech opcjach.

Czy można spodziewać się globalnej premiery? Tak, ale szczegóły z tym związane póki co nie są znane.

Źródło: Xiaomi