Seria Xiaomi 14 zadebiutowała w Chinach w październiku tego roku, wprowadzając najnowszy flagowy chipset Qualcomma – Snapdragon 8 Gen 3 oraz nowy system operacyjny HyperOS (zastępujący MIUI). Czy będziemy mogli jednak kupić te modele w Polsce?

Wiarygodny informator współpracujący z 91mobiles (Yogesha Brara) podał informację o prawdopodobnej dacie premiery najnowszych urządzeń Xiaomi na rynku globalnym. 14 seria smartfonów od pekińskiego giganta ma zostać zaprezentowana najpewniej na MWC 2024 lub jego inauguracji, czyli w dniach 25-29 lutego 2024 roku.

Co prawda na razie ciężko uznać, co będzie dla Xiaomi „rynkiem globalnym”, ale zakłada się, iż będą to wszystkie Państwa w których już produkty tego producenta są dystrybuowane. Pewnikiem są natomiast Indie, gdyż wspomniane źródło potwierdza taką premierę i wskazuje również na wpisanie Xiaomi 14 na stronę internetową certyfikacji BIS – indyjskiego organu regulacyjnego, który certyfikuje urządzenia elektroniczne przed ich wprowadzeniem na rynek.

Xiaomi 14 – specyfikacja

A mamy w ogóle na co czekać? Najnowszy flagowiec posiada na pokładzie SoC od firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen 3, który zostanie wsparty 8/12/16GB pamięci RAM LPDDR5x oraz 256/512/1024GB pamięci UFS 4.0 na dane. Na froncie telefonu znajdziemy 6,36 calowy wyświetlacz OLED LTPO, cechujący się 12-bitową głębią kolorów, rozdzielczością 1,5K, odświeżaniem do 120Hz i maksymalną jasnością do 3000 nitów. Ochronę frontu zapewni natomiast szkło Gorilla Glass Victus, a pod jego taflą znajdziemy również aparat do selfie o rozdzielczości 32Mpix. Co jeszcze znajdziemy w tym telefonie?

Na tyle urządzenia wyeksponowane zostały się trzy obiektywy Leica, każdy z rozdzielczością wynoszącą 50Mpix. Główny aparat posiada klasyczne „oczko” ze stałą przysłoną f/1,6, a dwa dodatkowe są odpowiednio szerokokątne (JN1, 115°, f/2,2) i do zdjęć telefoto (JN1, f/2,0, OIS). Ponadto telefon wykazuje się ochroną IP68, baterią o pojemności 4610mAh z możliwością ładowania go mocą do 90W (przewodowo) lub 50W (bezprzewodowo). Za łączność odpowiadają natomiast moduł 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 i NFC, oraz USB w wersji 3.2 Gen 1.

Całość została zamknięta w bryle o wymiarach 152,8 x 71,5 x 8,2mm i wadze 193 gram. Przewiduje się, że cena telefonu (w zależności od konfiguracji) będzie oscylować w przedziale od 2400zł do 3200zł.

Jak zapatrujecie się na najnowszy smartfon od Xiaomi? Czy bylibyście chętni na jego zakup? Jak zawsze zachęcamy do wypowiedzi w ankiecie i w sekcji komentarzy!

Źródło: 91mobiles