Xiaomi 13T Pro to smartfon w którym producent starał się zmieścić ile się da z tego, czym charakteryzują się urządzenia z wyższej półki, utrzymując cenę bliższą średniej półce. Jak to wyszło? Sprawdzam, czy Xiaomi 13T Pro jest dobry, zły, czy brzydki!

ocena redakcji:









4,8/5

Pewnie zauważyliście, że ze smartfonami dzieje się coś... ciekawego. Nie ma już po prostu "smartfonów z najwyższej półki", flagowców, o nie. Dziś na tejże najwyższej półce stoją obok siebie składaki i superflagowce, a ciut niżej czają się zwykłe flagowce a za nimi - flagship killery. Te dwie ostatnie kategorie, to te "dla ludzi".

Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TL;DR, w którym opowiem wam o smartfonie, który jest "dla ludzi", ale który robi śmiały krok w stronę półki flagowców - najlepszych smartfonów dostępnych na rynku. Oto Xiaomi 13T Pro - czy jest dobry, zły, czy brzydki?

THE GOOD: Co ci się spodoba w Xiaomi 13T Pro

Duży, ale zaskakująco lekki i całkiem wygodny - tak można w skrócie opisać wrażenie z wzięcia do ręki Xiaomi 13T Pro. Wielką zaleta Xiaomi 13T Pro jest pełne uszczelnienie obudowy, zgodnie ze standardem IP68, a więc zabezpieczenie przed pyłem - na wypadek, jakbyś znalazł się na pustyni w burzy piaskowej, albo w domu, podczas solidnego sprzątania, a także wodą - w przypadku mniej lub bardziej zaplanowanej kąpieli.

Bardzo dobrze oceniam też ekran. Jest oczywiście duży - ma sześć i sześćdziesiąt siedem setnych cala po przekątnej - oczywiście AMOLED-owy, oczywiście pokryty Gorilla Glass 5. Natomiast to, co zwraca uwagę to bardzo wysoka częstotliwość odświeżania, zmieniana dynamicznie i sięgająca 144 Hz - idealnie do grania - a także potężna jasność. Kiedy za oknem szaro, można łatwo tego nie docenić, ale gdy latem wyjdziesz na plażę, to ekran zdolny zaświecić chwilowo na poziomie aż 2600 (!) nitów będzie prawdziwym błogosławieństwem.



Xiaomi 13T Pro ma piękny ekran o wysokiej jasności i częstotliwości odświeżania do 144 Hz

Jak już wspomniałem o graniu, to trzeba powiedzieć, że kluczową - i bardzo dobrą cechą - Xiaomi 13T Pro jest też jego wydajność. Inaczej, niż w większości topowych konstrukcji czołowych firm, zamiast Snapdragona, na pokładzie jest najwydajniejszy chip konkurencji, MediaTek Dimensity 9200+. I dobrze. Bez problemu jest w stanie zapewnić aż za dużo mocy obliczeniowej... Za dużo? No dobra, nie ma czegoś takiego, jak za dużo mocy obliczeniowej! Ale potrafi spokojnie wycisnąć wyniki na poziomie Snapdragona 8 gen 2. Do kompletu mamy 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz najszybszą w tej chwili pamięć stałą UFS 4.0. I to widać, słychać i czuć - czy w grach, czy w codziennym używaniu. Duży plus.

Moc to coś, co bez problemu znajdziemy w wielu aspirujących flagowcach czy flagship-killerach. Topowe możliwości fotograficzne? No, o to znacznie trudniej. I dlatego właśnie Xiaomi 13T Pro należy się duży plus za fakt, że do fotografii podchodzi bardzo poważnie. Ta powaga objawia się w zastosowaniu bardzo dobrego aparatu głównego o dużej matrycy - fizycznie dużej, co przekłada się na duże piksele, a te to więcej łapanego światła, mniejsze szumy i generalnie lepszy obraz - z optyczną stabilizacją, dobrego aparatu ultraszerokokątnego, a także, co nie jest, niestety, standardem, aparatu tele z obiektywem o równoważniku ogniskowej 50 mm, a więc powiększeniu x2. Ale co niemal równie ważne, hardware o dużym potencjale uzupełnia świetne oprogramowanie, oferujące szereg unikalnych możliwości foto i wideo. Część z nich, jak na przykład możliwość korzystania z profili kolorystycznych, przyda się garstce zapaleńców i profesjonalistów, ale jest też wiele takich, które ułatwiają robienie świetnych zdjęć i filmów praktycznie każdemu. Popieram, doceniam i zaliczam do cech dobrych.



Xiaomi chwali się, że możliwości fotograficzne 13T Pro powstały w kooperacji z marką Leica

Trochę mniej popieram, ale także zaliczam do dobroci dodaną w komplecie potężną ładowarkę 120W, która potrafi naładować 13T do pełna w zupełnie szalonym czasie sięgającym w sprzyjających okolicznościach poniżej 20 minut... To szalone, naprawdę. Czemu nie popieram? Kwestie środowiskowe - moim zdaniem ładowarkę należy mieć jedną, standardową. Natomiast to rzeczywiście robi wrażenie, podobnie jak bardzo dobry czas pracy na baterii. Well done.

THE BAD: Oto wady Xiaomi 13T Pro

To wciąż "tylko" aspirujący flagowiec, więc oszczędności są zrozumiałe, ale fakt pozostaje faktem, że od prawdziwych flagowców Xiaomi 13T Pro różni się między innymi całkowicie plastikową konstrukcją. Plastikowa ramka, plastikowe plecy... Cóż, to ta ciemniejsza strona jego lekkości.

Niestety, wykonczona na gładko wersja, która trafiła do mnie jest też prawdziwym magnesem dla odcisków palców. Noś szmatkę, załóż etui, albo wybierz model Alpine Blue, z plecami z wegańskiej skóry!



Xiaomi 13T pro w wersji ze szklanymi plecami namiętnie kolekcjonuje odciski palców...

Inny element oszczędności to brak ładowania bezprzewodowego. No niby niewiele, ale choćby taki Nothing Phone (2), który kosztuje kilkaset złotych mniej, może się pochwalić tą funkcją. Szkoda. Szkoda też, że optyczny zoom to tylko x2. Niewiele brakuje do najbardziej użytecznej w codziennym używaniu odmiany tele, czyli x3. No ale, lepszy dwukrotny zoom, niż żaden!

THE UGLY: Czy Xiaomi 13T Pro ma się czego wstydzić?

Czy Xiaomi 13T Pro ma się czego wstydzić? Nie, moim zdaniem żaden z jego braków i żadne z niedociągnięć nie kwalifikuje się do tego. Tak trzymać.



Xiaomi 13T Pro nie ma Snapdragona 8 gen 2 - ma Dimensity 9200+. Wydajność? Jest bardzo dobrze.

Czy warto kupić Xiaomi 13T Pro?

Bardzo wszechstronny smartfon za rozsądne pieniądze, z którego będzie zadowolony niemal każdy. Xiaomi 13T Pro oferuje bezkompromisową wydajność i bardzo dobre możliwości fotograficzne - dwie rzeczy, które powinien mieć smartfon klasy flagship killer, czy affordable flagship (przystępny flagowiec). Do tego niesamowicie jasny ekran z wysoką częstotliwością odświeżania, oszałamiająco szybkie ładowanie i pełną wodo- i pyłoszczelność. Nawet mimo całkowicie plastikowej konstrukcji trudno obok niego przejść obojętnie.



Ładowanie 120W to jedna z "supermocy" (nomen omen) Xiaomi 13T Pro

Ocena smartfonu Xiaomi 13T Pro 92% 4.6/5

Podzespoły: 4.9 / 5.0

Audio: 4.7 / 5.0

Ekran: 4.7 / 5.0

Aparaty: 4.3 / 5.0

Bateria i ładowanie: 4.8 / 5.0

Wykonanie: 4.2 / 5.0



Specyfikacja produktu Xiaomi 13T Pro [Czarny] Wymiary (wys/sz/gł) 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

Waga 206 g

System operacyjny Android 13

Pamięć masowa 512 GB

Bateria (pojemność) 5000 mAh

Aparat (tył) 50 + 50 + 12 Mpx

Złącza USB typu C

Dodatkowe funkcje wodoszczelność IP68

Aparat (przód) 20 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Bezprzewodowe ładowanie baterii nie

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9200+

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4

Wodoszczelność IP68 rozwiń

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.