Tak wygląda Xiaomi 15. Chińczycy szykują się do premiery nowego flagowca

Xiaomi 15 na start dostępny będzie w dwóch wariantach. Co na ich temat wiadomo już teraz?

Data premiery serii Xiaomi 15 to 29 października. W pierwszej kolejności obejmie Chiny, a Europejczycy zapewne zgodnie z tradycją będą musieli poczekać kilka tygodni dłużej.

Xiaomi 15 i 15 Pro - zdjęcia i specyfikacja

Xiaomi potwierdziło, że jako jeden z pierwszych producentów wykorzysta najnowszego Snapdragona 8 Elite. Firma opublikowała ponadto zdjęcia prasowe nowych smartfonów.

Xiaomi 15 dostanie ekran 6,36 cala z symetryczną tamką 1,38 mm. Oznaczenia przy aparacie wskazują na użycie obiektywów o ekwiwalencie ogniskowych od 14 do 60 mm, co wskazuje na obecność teleobiektywu o przybliżeniu ok. 2,5x względem aparatu głównego.

Xiaomi 15 Pro - według oficjalnych zapowiedzi - mierzy 8,35 mm grubości i waży 213 g. Ten model ma mieć aparaty o ogniskowych od 14 do 120 mm, a więc ok. 5-krotne przybliżenie optyczne względem aparatu głównego.

Xiaomi zapowiedziano również zmianę optycznego czytnika linii papilarnych na ultradźwiękowy oraz użycie nowych, jaśniejszych wyświetlaczy.

Data premiery Xiaomi 15 w Europie nie jest znana, ale być może wydarzenie ponownie odbędzie się podczas targów MWC, które startują 3 marca.