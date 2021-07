Za pośrednictwem Xiaomi Mi Mix 4 producent będzie chciał przypomnieć, że jego smartfony potrafią robić wrażenie nie tylko pod względem stosunku cena-możliwości, ale też z racji swojego wyglądu.

Xiaomi Mi Mix 4 na renderze

A skoro o atrakcyjnym designie w kontekście tego producenta mowa, na myśl przychodzi przede wszystkim seria Mi Mix. Nieco zapomniana, bo od premiery Xiaomi Mi Mix 3 trochę czasu upłynęło, ale najwyraźniej niepogrzebana. Niezbyt liczne doniesienia na temat Xiaomi Mi Mix 4 pojawiały się na przestrzeni ostatnich tygodni, teraz natomiast jeden z branżowych informatorów potwierdza, iż można spodziewać się tutaj przyciągającego wzrok frontu.

Nie chodzi jednak wyłącznie o bardzo smukłe ramki, ale również ukryty aparat selfie. I nie mówimy tu o wysuwanym module jak chociażby w Poco F2 Pro czy delikatnie rozsuwanej obudowie jak we wspomnianym Xiaomi Mi Mix 3. Ma zostać ulokowany pod wyświetlaczem.

Czy aparat pod wyświetlaczem Xiaomi Mi Mix 4 będzie niewidoczny?

Wydaje się, że będzie to następny z rynkowych trendów, jedyny obecnie szerzej rozpatrywany pomysł na rezygnację z notchy i innych wcięć. Rozwiązanie jest już stosowane, ale jednocześnie wciąż dalekie od ideału. Producenci dzielą się póki co na dwa obozy. Pierwszy wyznaje zasadę, że najważniejsza jest jakość zdjęć i dlatego też aparat pozostaje widoczny na pierwszy rzut oka. Drugi stawia z kolei na design, w związku z czym akceptując nieco gorszą jakość zdjęć jednocześnie jest w stanie skuteczniej ukryć aparat.

Czy do tego stopnia, aby był on niewidoczny? Wydaje się, że na ten moment odpowiedź jest przecząca. Pierwszy obóz to między innymi Samsung, podczas gdy w drugim znajdują się np. ZTE i Xiaomi. I chociaż na Xiaomi Mi Mix 4 musimy jeszcze poczekać, to pokazany został już ZTE Axon 30.

Na renderach prezentuje się bardzo okazale, ale warto przyjrzeć się zdjęciom. Te rozwiewają wątpliwości. Gdy wyświetlacz jest aktywy, to aparat selfie faktycznie trudno zlokalizować. Gdy jednak wyświetlacz pozostaje wygaszony, od razu widać, że technologia wymaga jeszcze sporych nakładów pracy.

Możliwe, że w przypadku Xiaomi Mi Mix 4 będzie podobnie. Chyba, że producent pozytywnie zaskoczy. Poza tym wypada oczekiwać absolutnie topowej specyfikacji obejmującej między innymi wyświetlacz AMOLED 120 Hz, najwydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon czy baterię z szybkim ładowaniem 120W.

Źródło: twitter (@UniverseIce)