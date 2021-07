Na globalnym rynku smartfonów doszło do istotnego przetasowania. Wprawdzie liderem pozostaje Samsung, ale za jego plecami plasuje się już nie Apple a Xiaomi.

Xiaomi dostarcza do sklepów więcej smartfonów od Apple

Ciekawych danych, które uprawniają do powyższych stwierdzeń, dostarczyła firma analityczna Canalys. Przygotowany raport dotyczy II kwartału 2021 roku i mówi o tym, jakie ilości smartfonów poszczególni producenci dostarczyli do sklepów. Xiaomi z udziałem 17% zajęło w zestawieniu drugie miejsce. Odnotowało przy tym nie byle jaki wzrostu w ujęciu rok do roku, ponieważ wyniósł on 83%.

Właśnie dzięki temu udało się wyprzedzić Apple, które wprawdzie też poprawiło swoje wyniki, ale o zaledwie 1%. Pozwoliło to zgarnąć 14% rynkowych udziałów. Liderem niezmiennie pozostaje natomiast Samsung, ale wygląda na to, że powinien coraz uważniej spoglądać za plecy. Jeśli obecne tendencje zostaną utrzymane, również koreański producent może zostać wyprzedzony przez rozpędzone Xiaomi.

Czy Xiaomi zostanie królem na rynku smartfonów?

Również autorzy raportu z Canalys podkreślają, że zostanie największym sprzedawcą smartfonów na świecie to teraz naturalny cel, jaki będzie przyświecał Xiaomi. Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny Xiaomi określił omawiany sukces kamieniem milowym w historii firmy. Nie bez znaczenia było tutaj przebicie się do segmentu premium. Xiaomi radzi sobie w nim coraz lepiej, przestało być utożsamiane wyłącznie z tanimi telefonami dla najmniej wymagających. Aktualnie zastanawiając się, jaki telefon Xiaomi kupić można oczekiwać propozycji z każdego przedziału cenowego.

Optymizm w obozie Xiaomi może szerzyć się także z uwagi na świetnie wyglądające dane dotyczące wybranych rynków zagranicznych. Zainteresowanie smartfonami tego chińskiego producenta w Ameryce Łacińskiej zwiększyło się ostatnio o 300%, a Afryce o 150%, a w Europie Zachodniej o 50%. Udaje się zatem docierać do coraz bardziej zróżnicowanego klienta. Łącznie Xiaomi jest już obecne na ponad 100 rynkach na całym świecie, z czego na 12 zajmuje pozycję lidera. Jeśli chodzi o Polskę, to i u nas Xiaomi ma się świetnie.

Nie kopie, ale innowacje

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele osób zmieniło postrzeganie chińskich firm. Jeśli będziemy trzymać się wyłącznie kwestii technologii, oferują one coraz więcej.

Omawiany raport został zresztą wykorzystany przez Xiaomi do przypomnienia o kilku rozwiązaniach. Chociażby o wprowadzeniu na rynek aparatu z obiektywem 108 Mpix, badaniach nad technologią pozwalającą osadzać aparat selfie pod wyświetlaczem czy rozwiązaniach związanych z ładowaniem baterii. Między innymi o ładowaniu przewodowym 200 W i bezprzewodowym 120 W, o których zresztą pisaliśmy dla Was nieco szerzej.

Statystyka nie pozostawia złudzeń. Muszą być wśród Was posiadacze smartfonów Xiaomi. Chwalicie sobie tego producenta?

Źródło: Canalys, Xiaomi