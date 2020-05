Flagowe telewizory Sony na rok 2020 z panelami OLED nazywają się A8, a najwyższa seria LCD-ków (nie licząc modelu premium) to XH95. Wspominamy o nich, bo właśnie oficjalnie zadebiutowały w Europie. Jaka jest ich charakterystyka?

To prawdopodobnie najbardziej atrakcyjne telewizory Sony w tym roku. Serie A8 i XH95 łączy wiele:

procesor X1 Ultimate, optymalizujący obraz klatka po klatce,

rozdzielczość 4K i obsługa HDR w formacie Dolby Vision ,

, panele klasy 100 Hz , zapewniające pierwszorzędną płynność,

, zapewniające pierwszorzędną płynność, zaawansowane systemy audio (choć różnego typu, o czym za chwilę),

obsługa dźwięku przestrzennego w formacie Dolby Atmos ,

, po kilka portów HDMI i USB oraz łączność Wi-Fi i Bluetooth ,

, a także system Android TV dający dostęp do kluczowych aplikacji i funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie.

Oczywiście są też pewne różnice, a podstawową z nich jest technologia wyświetlaczy…

Sony A8 – najlepsze telewizory OLED producenta z Minato

Sony A8 to telewizory OLED, co wiąże się z długą listą plusów, otwieraną przez absolutną czerń, nieskończony kontrast i szerokie kąty widzenia. Taki panel – z uwagi na to, że każdy jego piksel świeci indywidualnie – pozwolił też na wdrożenie technologii poprawiającej kontrast: Pixel Contrast Booster. Dopełnieniem całości jest zaś system głośników z dźwiękiem „wydobywającym się wprost z ekranu”: Acoustic Surface Audio.

Interesującą nowością jest też technologia Ambient Optimalization. Telewizor analizuje oświetlenie w pomieszczeniu oraz wykrywa znajdujące się w nim meble i inne przedmioty. Dzięki temu automatycznie koryguje jasność obrazu i akustykę, abyśmy zawsze mogli cieszyć się optymalnymi warunkami do oglądania TV.

Jakie mają przekątne i ile kosztują telewizory Sony A8? Ceny prezentują się tak:

55-calowy telewizor Sony A8 (Sony KD-55A8BAEP) – 8999 zł

65-calowy telewizor Sony A8 (Sony KD-65A8BAEP) – 12 499 zł

Sony XH95, czyli telewizory LCD 4K z wysokiej półki

Wspomnianą przy okazji A8 technologią Ambient Optimalization mogą również pochwalić się telewizory LED z serii Sony XH95. Od 55-calowego modelu w górę cechować mają się one także realistycznym i bogatym brzmieniem, dzięki nowemu głośnikowi X-Balanced oraz technologiom Acoustic Multi-Audio i Sound-from-Picture Reality.

Jeżeli zaś chodzi o obraz, to wypada wspomnieć przede wszystkim o technologiach X-tended Dynamic Range PRO (zwiększającej kontrast poprzez lokalne ściemnianie) oraz X-Wide Angle (poprawiającej widoczność pod kątem). Telewizory Sony XH95 charakteryzują się również estetyczną stylistyką.

Jakie są rozmiary i ile trzeba zapłacić za telewizory Sony XH95? Oto ceny:

49-calowy telewizor Sony XH95 (Sony KD-49XH9505BAEP) – wkrótce

55-calowy telewizor Sony XH95 (Sony KD-55XH9505BAEP) – 6499 zł

65-calowy telewizor Sony XH95 (Sony KD-65XH9505BAEP) – 7999 zł

75-calowy telewizor Sony XH95 (Sony KD-75XH9505BAEP) – 13 999 zł

85-calowy telewizor Sony XH95 (Sony KD-85XH9505BAEP) – wkrótce

Tak jak wspomnieliśmy, modele spod znaków A8 i XH95 są już dostępne w polskich sklepach. Widzicie wśród nich swój kolejny telewizor?

Źródło: Sony

Czytaj dalej o sprzęcie Sony: