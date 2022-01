Jest szansa wejść w posiadanie Xiaomi MIX 4. Wprawdzie trzeba będzie zapłacić bardzo dużo, ale przy okazji zrobi się też dobry uczynek.

Xiaomi MIX 4 w wyjątkowym zestawie na licytacji WOŚP

Premiera Xiaomi MIX 4 odbyła się kilka miesięcy temu, ale nie trafił on do sprzedaży w naszym regionie, przez co siłą rzeczy dość szybko przestał budzić większe emocje. Teraz temat tego niezwykle interesującego smartfona powraca, ponieważ stał się bohaterem jednej z aukcji prowadzonych na rzecz WOŚP.

Promując ją rodzimy oddział producenta mówi o „zestawie marzeń”. To już jednak dość dyskusyjne. Może faktycznie zachwyceni będą sympatycy nie tylko Xiaomi, ale również Igi Świątek. Tenisistka jest od pewnego czasu ambasadorką tej marki, a wystawiony na aukcję zestaw zawiera nie tylko Xiaomi MIX 4, ale też strój sportowy, w którym Iga Świątek grała swój pierwszy tegoroczny turniej z cyklu WTA 500 oraz jej dedykację dla zwycięzcy licytacji.

Zainteresowani? Aukcja trwa na Allegro, aż do 10 lutego. Już teraz (stan na 15 stycznia, godz. 20:00) na liczniku mamy 12 200 złotych.

Czym wyróżnia się smartfon Xiaomi MIX 4?

Przyjmijmy, że najciekawszym elementem zestawu pozostaje jednak smartfon. A skoro tak to wypada w tym miejscu przypomnieć, co to za konstrukcja.

Xiaomi MIX 4 wchodzi w skład serii, która od początku miała wyróżniać się designem i również w tym przypadku jest on niebanalny. Nie tylko dlatego, że wyświetlacz AMOLED otaczają bardzo smukłe ramki, ale również (a dla wielu przede wszystkim) z racji faktu, że został pod nim ukryty aparat selfie.

Także pozostała specyfikacja jest tutaj absolutnie topowa. Obejmuje między innymi procesor Qualcomm Snapdragon 888+, 12 GB pamięci RAM, aż 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, a także aparat fotograficzny z obiektywem głównym 108 Mpix wspieranym OIS, obiektywem szerokokątnym 13 Mpix i teleobiektywem 8 Mpix. Bateria ma może nieimponującą pojemność 4500 mAh, ale obsługuje ładowanie przewodowe 120 W oraz ładowanie bezprzewodowe 50W.

Technologia związana z ukrywaniem aparatu selfie pod ekranem wciąż nie jest idealna. Xiaomi MIX 4 debiutował kilka miesięcy temu, wtedy było jeszcze gorzej. Producent zagrał jednak w otarte karty i podkreślał, że zdecydował się na atrakcyjniejszy wygląd smartfona kosztem jakości autoportretów.

Żałujecie, że Xiaomi MIX 4 nie jest dostępny poza Chinami?

Źródło: Xiaomi Polska