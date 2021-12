Chociaż Xiaomi Watch S1 nie brak funkcji sportowych, producent pozycjonuje go w gronie gadżetów dla sympatyków eleganckiego designu. Co konkretnie ma do zaoferowania?

Stal nierdzewna, szkło szafirowe i skóra, dopieszczona konstrukcja Xiaomi Watch S1

Trudno nie zgadzać się z tym, że na dzisiejszym pokazie nowych produktów tego chińskiego producenta prym wiodły zaawansowane smartfony z serii Xiaomi 12, o których już pisaliśmy. Poza nimi pojawiły się jednak również tzw. gadżety ubieralne. I wśród nich z kolei na pierwszy plan wysuwa się Xiaomi Watch S1. Czy to jak dotąd najbardziej ekskluzywny zegarek Xiaomi? Tak. Czy ma szansę zagrozić potentatom w tym sektorze? Cóż...

Faktycznie na pierwszy rzut oka widać, że producent zdecydował się na klasyczną stylistykę, nawet określenia mówiące o gadżecie pasującym do biznesu wydają się całkiem trafne. Wykorzystane materiały do tego pasują, bo mowa o stali nierdzewnej, szkle szafirowym oraz skórze.

Ta ostatnia została wykorzystana do przygotowania pasków, ale nie będzie to jedyna opcja, bo jest też alternatywne rozwiązanie w postaci paska z tworzywa sztucznego. W pierwszym przypadku dostępne będą trzy kolory - czarny, niebieski i brązowy, stawiający na drugą opcję otrzymają do wyboru czerń lub biel. Całość cechuje się wodoszczelnością 5 ATM.

Specyfikacja Xiaomi Watch S1, czyli co w środku?

Jak widać okrągły, wyświetlacz mierzy tutaj 1.43 cala i będzie prezentował obraz w rozdzielczości 466 x 466 pikseli (326 ppi). Z pewnością istotne jest to, iż wykorzystano technologię AMOLED. Zastosowana przy tym bateria 470 mAh ma gwarantować około 12 dni przeciętnego użytkowania.

Kompatybilny z systemami Android 6.0 i iOS 10 oraz nowszymi, smartwatch przyniesie też coś dla aktywnych. Wspomnianą już wodoszczelność, czujnik tętna, czujnik SpO2, GPS (a konkretnie GPS, Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS) oraz, jak opisuje to producent „17 profesjonalnych trybów sportowych i 100 rozszerzonych trybów sportowych”. 3 będą obsługiwane automatycznie (bieganie na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniach i chodzenie).

Zaplecze komunikacyjne też wygląda obiecująco, bo obejmuje moduły Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Nie zabrakło mikrofonu i głośnika. Personalizację wyglądu umożliwią nie tylko różne paski, ale też tarcze do wyboru z ponad 200 wzorów.

Cena Xiaomi Watch S1

Podobnie jak smartfony Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro oraz Xiaomi 12X, również Xiaomi Watch S1 w pierwszej kolejności zadebiutuje na rynku chińskim. O cenie można mówić właśnie w kontekście tamtego regionu.

Xiaomi Watch S1 kosztuje 1099 juanów w przypadku wersji z silikonowym paskiem oraz 1199 juanów w przypadku wersji ze skórzanym paskiem. W prostym przeliczeniu to wprawdzie około 700 i 760 złotych, ale w chwili pojawienia się Xiaomi Watch S1 w oficjalnej polskiej dystrybucji będzie drożej.

Źródło: Xiaomi