Xiaomi Smart Band 7 NFC nadciąga do Polski. Najlepsza opaska Chińczyków wreszcie będzie dostępna w wersji oferującej płatności zbliżeniowe.

Polska premiera Xiaomi Smart Band 7 NFC coraz bliżej

W recenzji opaski Xiaomi Smart Band 7 pisaliśmy, że poza samymi zaletami ma tylko dwie wady: brak modułów GPS i NFC. O tym pierwszym możemy pomarzyć, ale płatności zbliżeniowe będą w zasięgu ręki. Zbliża się globalna (i wygląda na to, że także polska) premiera Xiaomi Smart Band 7 NFC. Do tej pory urządzenie było dostępne tylko na rodzimym rynku producenta, ale karta produktu na oficjalnej stronie nie pozostawia wątpliwości.

Tak jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o specjalną wersję opaski monitorującej, która dodatkowo jest wyposażona w moduł NFC. Dzięki niemu umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych w systemie Xiaomi Pay. Co ciekawe, po raz pierwszy obsłuży nie tylko karty MasterCard, ale też Visa. Lista kompatybilnych banków liczy sobie natomiast już kilkanaście instytucji (w tym Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski i Santander Bank Polska).

Co zaoferuje Mi Band 7 NFC?

Poza NFC nowa wersja opaski ma dokładnie taką samą specyfikację jak model pozbawiony tego modułu. Przypomnijmy więc, że Xiaomi Smart Band 7 oferuje przede wszystkim:

1,62-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli i jasności sięgającej 500 nitów,

o rozdzielczości 192 x 490 pikseli i jasności sięgającej 500 nitów, czujnik pulsu, monitor natlenienia krwi i podstawowe moduły monitorujące aktywność w 110 trybach treningowych ,

, akumulator o pojemności 180 mAh, zapewniając do 14 dni działania i ładowany magnetycznie w 2 godziny

i ładowany magnetycznie w 2 godziny oraz wykonaną z tworzywa sztucznego konstrukcję cechującą się wodoszczelnością w klasie 5 ATM.

Ile kosztuje Xiaomi Smart Band 7 NFC?

Powołując się na własne źródło serwis MIUI Polska twierdzi, że cena Xiaomi Smart Band 7 NFC wyniesie 299 złotych. To o pięć dyszek więcej niż trzeba zapłacić za opaskę bez modułu zbliżeniowego. Równocześnie: to zaledwie 10 złotych więcej niż wynosiła premierowa cena gadżetu nieoferującego płatności mobilnych, więc brzmi to całkiem atrakcyjnie.

Źródło: MIUI Polska, Xiaomi Global