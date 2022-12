Oto Xiaomi Watch S2 – najnowszy topowy smartwatch Xiaomi. Czym chiński producent próbuje przekonać do siebie osoby gotowe wydać nieco więcej pieniędzy na zegarek z jego logo?

Xiaomi Watch S2: topowy smartwatch Xiaomi

Xiaomi Watch S2 został zaprezentowany podczas wieczora premier tego producenta. Ten nowy zegarek powstał jako następca Xiaomi Watch S1, a zarazem konkurent dla takich konstrukcji jak Samsung Galaxy Watch 5 czy też seria Apple Watch. To, czy najlepszy smartwatch Chińczyków ma jakieś argumenty w walce ze wspomnianymi rywalami, pozostaje jednak kwestią mocno dyskusyjną.

Zacznijmy jednak od rzucenia okiem na kluczowe punkty specyfikacji. Xiaomi Watch S2 ma okrągły wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli – takiej samej, niezależnie od wariantu rozmiarowego, a do wyboru są dwa: 42 mm/1,32 cala oraz 46 mm/1,43 cala. Ekran jest oczywiście dotykowy, lecz obsługę ułatwiają także dwa fizyczne przyciski na prawej ściance.

Co ma w środku?

Zegarek mierzy puls i poziom tlenu we krwi, a także pozwala na analizę składu ciała (poziom tłuszczu czy masa mięśni). Urządzenie bada również temperaturę, pomaga wykonać ćwiczenia oddechowe oraz monitoruje sen, stres i cykl menstruacyjny. Dodatkiem do tego wszystkiego jest ponad setka trybów sportowych.

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi Xiaomi Watch S2 pozwala na prowadzenie rozmów głosowych. Odpowiada za to moduł Bluetooth, któremu towarzyszą jeszcze dwa inne: GPS oraz NFC. Dopełnieniem całości jest pojemny akumulator na 7 (w mniejszym) lub 12 dni działania (w większym modelu), a wszystko to zostało zamknięte w obudowie spełniającej wymogi klasy wodoszczelności 5 ATM.

Gotowy do walki z Samsungiem i Apple?

Trzeba więc przyznać, że jest to naprawdę nieźle wyposażony smartwatch i ma argumenty, by odegrać ważniejszą rolę na rynku. Może niekoniecznie jako bezpośredni rywal dla topowych zegarków Samsunga czy Apple, ale jako mocny kandydat ze średniej półki – jak najbardziej. Miejmy tylko nadzieję, że producentowi udało się wyeliminować problemy poprzednika: niezbyt precyzyjne śledzenie aktywności i nie najlepsze wykończenie.

Poza tym tak naprawdę jedynym istotnym zarzutem jest brak jakiejś dodatkowej funkcji, która rzeczywiście wyróżniałaby ten model na tle konkurencji. To dobra opcja dla osób, które chcą mieć wszystko, czego potrzeba, w możliwie niskiej cenie. No właśnie...

Ile kosztuje Xiaomi Watch S2? Cena jest już znana

Niewygórowana cena jest kolejnym z atutów tego modelu, choć jak na smartwatcha tego producenta, to i tak jest całkiem drogo. Mniejszy Xiaomi Watch S2 został wyceniony na 999 juanów, a większy – na 1099 juanów. Jeśli dotrą do naszego kraju, to najpewniej przyjdzie nam zapłacić za te zegarki około 800 – 1000 złotych.

