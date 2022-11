Huawei Watch D, pierwszy smartwatch, który pomiar ciśnienia traktuje jako poważne wyzwanie, jest już w sprzedaży. Na pewno macie wątpliwości co do skuteczności takiego wynalazku. Zaraz znikną.

ocena redakcji:









4,6/5

Huawei Watch D, który przydać się pomoże co najmniej połowie Polaków, to według zapewnień producenta pierwszy smartwartch w Europie, który można traktować jako urządzenie medyczne z funkcją ciśnieniomierza. Urządzenie, które od razu przykuje waszą uwagę, ale pewnie wywołuje wątpliwości, czy jest faktycznie przydatne. By je rozwiać, nie ma to jak wziąć je w rękę i faktycznie użyć. Jednak nie biegać, spacerować, ale pomierzyć kilka kluczowych parametrów, których zachowanie w ryzach to recepta na zdrowe i długie życie.

Poznacie też nasza opinię na następujące tematy.

Komu smartwatch jest przydatny?

Przydatność zegarków typu smartwatch zależy w dużym stopniu od tego jaka jest nasza aktywność. Może to być uprawianie sportu, ale też potrzeba bycia na bieżąco w kontakcie ze światem, choć niekoniecznie z telefonem w dłoni. Smartwatch przydaje się nawet jako zwykły zegarek, czyli akcesorium, które było powszechne w erze przedsmartfonowej, ale potem straciło na znaczeniu, skoro telefony mierzą (a raczej wskazują) nie tylko czas, ale i dużo więcej innych rzeczy.



Smartwatche potrafią z roku na rok coraz więcej. Pomiar tętna to coś oczywistego, podobnie jak natlenienia Sp02. Ale EKG, a szczególnie oscylometryczny pomiar ciśnienia, to wciąż nowatorskie rozwiązania.

Smartwatchy nawet jeśli nie chcemy (nie możemy) ich tak traktować, są urządzeniami o charakterze w dużej mierze medycznym. W przyszłości ich funkcjonalność pod tym względem może znacząco wzrosnąć. Z korzyścią dla nas. Znacznie większą, niż dają opcje rozmów przez Bluetooth czy nawet nawigacji zegarkowej

Mimo to wciąż potencjał jaki daje urządzenie ubieralne w postaci smartwatcha nie jest wykorzystany w pełni. Nie jest też zaskoczeniem, że poszukując nowych zastosowań dla tych urządzeń zwracamy się ku branży medycznej. Bo w końcu co jak co, ale dbałość o zdrowie powinna być imperatywem dla każdego człowieka. Szczególnie człowieka, który jest aktywny fizycznie, chce się czuć dobrze. Bo jeśli już jesteśmy przewlekle chorzy to trzeba czegoś więcej niż tylko taki smartwatch jak Huawei Watch D.

Od pomiaru tętna, poprzez EKG do pomiaru ciśnienia tętniczego

To z myślą o osobach, które wolą zapobiegać niż leczyć, w smartwatchach pojawiły się takie funkcje jak pomiar tętna i jego analiza, z której można wywnioskować wiele o funkcjonowaniu naszego organizmu. Pojawiły się takie funkcje jak pomiar temperatury, a także wykonywanie EKG. Każda z tych funkcji ma charakter prewencyjny i pozwala bez konieczności konsultowania się z lekarzem mieć względne pojęcie o tym jak działa nasz organizm.



W zegarkach mamy sporą swobodę wyboru sposobu prezentacji danych na ekranie. Ograniczeniem jest albo fantazja twórców takich tarcz, albo nasza pomysłowość, jeśli wiemy jak taką tarczę zrobić

W przyszłości zapewne pojawią się nawet takie funkcje jak pomiar cukru i innych wskaźników, ale obecnie kluczowym wydaje się wprowadzenie rzetelnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

O zdrowie dbają ludzie zdrowi. I to przede wszystkim do nich kierowany jest Huawei Watch D

To bowiem bardzo ważny wskaźnik naszego zdrowia i problem ogromnej liczby ludzi na świecie. Jego odstępstwo od właściwych parametrów najczęściej przyjmuje formę nadciśnienia. Problem w dużym stopniu stworzony jest przez rewolucję cyfrową i coraz większe tempo życia, które sprawia, że stres i niezdrowe nawyki żywieniowo-ruchowe potrafią stać się przekleństwem nawet tych ludzi, którzy starają się zadbać o swoje zdrowie. A to jedne z kluczowych czynników, które przyczyniają się do niekontrolowanego wzrostu ciśnienia krwi.

Pomiar za pomocą opaski ciśnieniowej jest skuteczniejszy i bardziej miarodajny niż jakikolwiek pomiar wykonany z pomocą innego urządzenia mierzącego ciśnienie z pomocą czujnika optoelektronicznego

By nie dopuścić do pojawienia się nadciśnienia konieczna jest prewencja, która nie powinna mieć miejsca tylko w gabinecie lekarskim. Trudno jednak zmusić przeciętnego człowieka, nawet najbardziej aktywnego fizycznie, by kupił sobie ciśnieniomierz i regularnie mierzył nim ciśnienie.



Przycisk HEALTH aktywuje domyślnie pomiar ciśnienia, ale w praktyce można przypisać mu dowolną funkcję z menu zegarka, tak jak w innych zegarkach Huawei. Jest to także elektroda, wykorzystywana przy pomiarach EKG



Kluczowym sensorem, w rzeczywistości zbudowanym z wielu mniejszych czujników, w inteligentnych zegarkach jest moduł optoelektroniczny umieszczony na spodniej stronie koperty zegarka. To on odpowiada za pomiar tętna i wspomaga pomiar rytmu pracy serca przy EKG

Za to jeśli taka funkcja znajdzie się w smartwatchu, to zachęcić go (nas) będzie prościej. Szczególnie gdy taki pomiar ciśnienia będzie miał szansę być realnie przydatny. A to możliwe jest dzięki technice oscylometrycznego pomiaru, czyli za pomocą opaski ciśnieniowej, w którą wyposażony jest Huawei Watch D.

Huawei Watch D. Jak wygląda, jak jest wykonany?

Huawei Watch D należy do większych zegarków. To taka dobrze odżywiona wersja Huawei Watch Fit. Koperta zegarka to w zasadzie nie koperta zegarka, bo w niej mieści się oprócz elektroniki także mikropompka, która wypełnia w czasie pomiaru powietrzem opaskę uciskową w pasku zegarka. Są tu też czujniki, które pozwalają na pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną przy zastosowaniu algorytmów pomiaru ciśnienia TruBP, „opartych na modelu kaskadowym i różnych wzorcach ciśnienia krwi”.

Huawei Watch D trafi idealnie w potrzeby osób, które nie chcą afiszować się ze swoją dbałością o zdrowie. Boją się pójść do lekarza na wizytę kontrolną, jeśli nie odczuwają żadnych objawów.

Zegarek jest bardzo dobrze wykonany i choć nie jest tak elegancki jak tytanowy Watch GT 3 Pro, to wciąż świetnie prezentuje się na ręce. I wbrew temu co sugeruje rozmiar, jest to lekka konstrukcja, waży tylko 41 gramów.



Ekran jest z połyskiem, ale jego czytelność jest bardzo dobra



Nie da się ukryć, że charakter wykończenia Huawei Watch D jest typowo sportowy, ale jest to także najwyższa jakość wykonania



Pasek w Huawei Watch D, choć wykonany z fluoroelastomeru jest wyposażony w zamknięcie działające podobnie jak w bransolecie. Rozmiar paska regulujemy umieszczając sztyft z jednej strony zapięcia w wybranej dziurce na pasku



Proste, ale sprawdzające się w praktyce rozwiązanie, czyli papierowa miarka rozmiaru nadgarstka, która pokaże, jak nalezy wyregulować pasek. Wymiar od 1 do 8 oznacza konieczność zmiany domyślnie załozonego paska w rozmiarze L, na rozmiar M

Opaska ciśnieniowa jest tak dyskretna, że nikt nie domyśli się, co za urządzenie mamy na sobie. Jedyne o czym trzeba pamiętać, by podczas pomiaru ciśnienia nie sprawiać wrażenia osoby potrzebującej pomocy, a przy zalecanej pozycji o to nietrudno. Zawsze jednak będzie w końcu z tego więcej śmiechu i korzyści niż wstydu.

Specyfikacja Huawei Watch D

wyświetlacz: AMOLED 1,64 cala / 456 x 280 pikseli / dotykowy,

koperta: z włókna polimerowego, o wymiarach 51 x 38 x 13,6 mm, waga 40,9 grama,

specjalny przycisk HEALTH do aktywacji funkcji związanych ze zdrowiem,

pasek: opaska z fluoroelastomeru, zapięcie motylkowe ze stali nierdzewnej 316L + opaska ciśnieniowa,

rozmiar paska: szerokość 30 mm, możliwość dopasowania do nadgarstka o obwodzie od 130 do 200 mm,

odporność na wilgoć, zanieczyszczenia: IP 68,

akumulator: 451 mAh, do 7 dni pracy, ładowanie bezprzewodowe,

pamięć: 32 GB wbudowanej,

czujniki: 6-osiowy ruchu, temperatury, oświetlenia, różnicy ciśnień, tętna (8 sensorów PD przesłoniętych folią nano-optyczną PVD), pozycjonowanie GPS, czujnik Halla,

komunikacja: NFC, Bluetooth 5.1,

analiza aktywności: ponad 70 trybów sportowych, rozpoznawanie ćwiczeń, sugerowanie nawyków (Huawei Zdrowe Życie),

mierzone parametry funkcjonowania organizmu: tętno i jego zmiany w czasie, saturacja krwi (Huawei TruSeen 5.0+), EKG, ciśnienie (Huawei TruBP), temperatura skóry,

analizowane parametry funkcjonowania organizmu: stres (Huawei TruRelax), jakość snu (Huawei TruSleep), aktywność sportowa,

dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg (rozdzielczość pomiaru 0,01 mmHg),

certyfikaty: europejski certyfikat urządzenia medycznego, do pomiarów ciśnienia i krwi, polski certyfikat będzie dostępny niedługo,

w zestawie: zegarek, pasek i opaska ciśnieniowa w dwóch rozmiarach, miarka obwodu nadgarstka, ładowarka.



Zawartość pudełka z zegarkiem Huawei Wartch D. Oprócz zegarka dostajemy drugi pasek w mniejszym rozmiarze z opaską ciśnieniową, dwie zapasowe osłony na opaskę ciśnieniową, miarkę obwodu nadgarstka, ładowarkę, dokumentację

Huawei Watch D jako zwykły smartwatch

Gdyby Huawei chciał zamienić Watch D w gadżet, z którego nikt by nie chciał skorzystać, wystarczyłoby, gdyby zamienił ten zegarek w zwykły ciśnieniomierz. Nawet gdyby kosztował część obecnej ceny Watch D, prawdopodobnie mało kto by się nim zainteresował.



Huawei Watch D w jedynej dostępnej wersji oraz Huawei Watch GT 3 Pro w wersji z tytanową kopertą i bransoletą. Ten drugi jest masywniejszy niż bohater naszego tekstu

Tak jednak się nie stało i Watch D to kolejny świetny smartwatch tej marki, który, co jest bardziej niż pewne, znajdzie swoich amatorów niezależnie od ewentualnych wad. Pewnych rzeczy tu nie znajdziemy, jak obsługa eSIM, ale narzędzia do monitorowania snu, stresu, aktywności sportowej, jak najbardziej. To właśnie z tego powodu Watch D jest wart polecenia. Bo mamy tu kilka rzeczy w jednej. I każda z nich działa dobrze.

Obsługa Watch D przypomina obsługę każdego innego smartwatcha marki Huawei, na przykład Watch GT 3 Pro, Watch 3 Pro czy Watch Fit. Mamy identyczny układ funkcji w menu, po którym nawigujemy gestami palca na dotykowym i bardzo wygodnym w użytkowaniu wyświetlaczu. Można zegarek, jak każdy inny, spersonalizować za pomocą dodatkowych tarcz, na przykłady by ukryć wyniki monitorowania, ale ta domyślna wyjątkowo trafia w charakter urządzenia. Jedyną rzeczą, której tu nie zmienimy na inaczej wyglądającą, to pasek.

Huawei Watch D jako ciśnieniomierz i urządzenie do pomiaru EKG

Konstrukcja i sposób działania Watch D jako ciśnieniomierza nie odbiega co do zasady, od urządzeń przeznaczonych wyłącznie do celów medycznych. Certyfikat CE gwarantujący dużą wiarygodność i powtarzalność pomiarów sprawia, że każdy, kto chce zweryfikować swoje ciśnienie tętnicze, nawet ze zwykłej ciekawości, będzie z takiego urządzenia zadowolony.



Wynik pomiaru ciśnienia. Kolorowe paski pozwalają zorientować się, czy jesteśmy w strefie prawidłowej wysokości ciśnienia (zielony), podniesionego (pomarańczowy) i nadciśnienia (czerwony). Dodatkowe informacje można wyczytać z podsumowania pomiarów w aplikacji Zdrowie

Jak mierzy się ciśnienie z pomocą Huawei Watch D? Huawei w instrukcji użytkownika zawarł sugestywną grafikę, która pokazuje jaką pozycję należy przyjąć jako poprawną przy pomiarze ciśnienia. Należy usiąść prosto, unieść nadgarstek zginając rękę w łokciu tak by znalazł się na wysokości serca. Palce dłoni powinny być rozłożone naturalnie, nie należy ich zaciskać, bo może to wpłynąć na zawyżenie pomiaru. Drugą dłoń należy podłożyć pod łokieć dłoni, na której założony jest Watch D. Podobne instrukcje znajdziemy w aplikacji Huawei Zdrowie

Informacja jaką pozycję należy przyjmować w trakcie pomiaru cisnienia i co oznaczają uzyskane wyniki W ustawieniach zegarka możemy ustawić, z której opaski, L czy M, korzystamy podczas pomiarów, co jest pomocne przy właściwej kalibracji wyników. Ułożenia dłoni dokonujemy po wywołaniu funkcji pomiaru ciśnienia i dotknięciu Zmierz. Jest na to kilka sekund. W trakcie pomiaru pompka zegarka pompuje powietrze do opaski. W cichym pomieszczeniu jej praca będzie słyszalna podobnie jak wypełnianie się opaski. Pomiar trwać może nawet ponad 20 sekund, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Gdy zakończy się pomiar, poczujemy zmniejszający się ucisk, a zegarek zasygnalizuje nam wykonany pomiar i wyświetli wynik. W zegarku można przejrzeć historię pomiarów.

Huawei Watch D stosuje także usprawnione algorytmy pomiaru EKG. I o ile pierwsze zegarki tej marki z funkcją EKG mogły doprowadzić do skoku ciśnienia, ze względu na kłopoty ze skutecznością pomiaru, tak teraz wszystko działa idealnie. Wykresy EKG przypominające wydruki na rolce papieru, znajdziecie po pomiarze w aplikacji Zdrowie. Dodatkowo oprogramowanie jest w stanie wykryć ewentualne odchyłki od prawidłowego rytmu pracy serca, na przykład bardzo niebezpieczne migotanie przedsionków.



Wybór nadgarstka, ważny dla pomiaru EKG



Pomiar EKG za pomocą zegarka Huawei Watch D

Wrażenia z użytkowania Huawei Watch D, a tradycyjny ciśnieniomierz naramienny

Już po pierwszym pomiarze byłem bardzo pozytywnie zaskoczony wygodą jaka oferuje Huawei Watch D. Ponieważ należę do osób, które ze względu na aktywność i potencjalne predyspozycje, powinny częściej niż zwykle kontrolować ciśnienie, wcześniej oprócz ciśnieniomierza korzystałem z dodatkowej aplikacji do zapisywania wyników. A i tak robiłem to rzadko. Teraz wszystko pamięta za mnie zegarek, a potem aplikacja Zdrowie.

Pomiar ciśnienia z pomocą Watch D wymaga przyzwyczajenia się, trzymania zaleceń co do właściwej postawy i unikania gwałtownych ruchów podczas pomiaru, gdyż wpływa to silnie na wynik pomiaru. Przyjęcie złej pozycji, na przykład leżącej, zbyt szybkie rozpoczęcie pomiaru po zakończeniu wysiłku, nie uniemożliwi pomiaru ciśnienia, a wynik nie powinien znacząco odbiegać od właściwego, lecz dla pewności na liście wyników będzie on oznaczony jako niepewny.



Pomiary wykonane w odstępie kilku minut

Zalecenia co do właściwej pozycji podczas pomiaru są rygorystyczne także w przypadku zwykłych ciśnieniomierzy nadgarstkowych jak i naramiennych. Ciśnieniomierz naramienny trzeba jednak założyć na ramię, w przypadku tych tańszych za każdym razem dopasowując opaskę. Trzeba też mieć więcej miejsca na jego ewentualny transport, bo zegarek i tak zwykle zabieramy ze sobą. A i zapasowe baterie się przydadzą. Oczywiście dla bezwzględnej pewności, osoby, które już mają problem z nadciśnieniem powinny od czasu do czasu weryfikować pomiar z Watch D, za pomocą ciśnieniomierza naramiennego. Mimo to, jak pokazała praktyka, rozbieżności we wskazywanym ciśnieniu są bardzo małe i często mieszczą się w granicach dokładności pomiaru (do 3 mmHg).



Pomiar ciśnienia za pomocą Huawei Watch D



Rejestr wyników pomiaru ciśnienia w pamięci telefonu

Znacznie wygodniejszy od ciśnieniomierza naramiennego jest ciśnieniomierz nadgarstkowy, ale to wciąż tylko ułamek komfortu jaki daje Huawei Watch D. Taki ciśnieniomierz nadgarstkowy jest wciąż duży, mało elegancki, nie sposób go zmieścić pod mankietem zapiętej koszuli, a nawet kurtki. Osobiście miałem też zwykle duże problemy z uzyskaniem właściwego pomiaru takim ciśnieniomierzem nadgarstkowym. Głównie ze względu na problem z właściwym jego dopasowaniem, co w Huawei Watch D nie sprawia żadnego kłopotu.

Huawei Watch D, pasek i materiał chroniący opaskę ciśnieniową są przy tym wszystkim także bardzo przyjemne dla skóry dłoni. Śmiałbym powiedzieć, że żadnego zegarka nie nosiło mi się dotychczas tak komfortowo. A fakt, że mogę nim zmierzyć ciśnienie i uzyskać wiarygodny rezultat to już kompletny kosmos. Trzeba jednak pamiętać, że materiał chroniący opaskę cisnieniową po zmoczeniu dość powoli schnie. Najlepiej w tym czasie zdjąć zegarek.

Komfort używania Huawei Watch D to nie tylko wygoda jego używania, ale też świadomość co dzięki niemu możemy osiągnąć

Ten komfort, to oczywiście z poprawką na fakt, co Watch D potrafi, bo na pewno pasek jak i zegarek należą do tych większych. Wprowadzony równolegle na rynek Huawei Watch GT 3 SE z pewnością jest wygodniejszy podczas noszenia.

Pewnych ograniczeń nie da się przeskoczyć, przynajmniej od razu. Funkcja pomiaru gościa dla ciśnienia to bardzo fajne rozwiązanie. Szkoda jednak, że nie ma takiej opcji dla funkcji EKG. W przypadku dużej rozbieżności rozmiaru nadgarstka pomiędzy właścicielem, a mierzącym gościem, konieczna będzie zmiana paska, czy jego dopasowanie, by udało się wykonać pomiar. Dlatego Huawei Watch D to przede wszystkim ciśnieniomierz dla właściciela.

Huawei Watch D. Czy akumulator będzie trzeba często ładować?

Smartwatche Huawei znane są z tego, że nie trzeba ich często doładowywac. Nawet teraz z Harmony OS, nie jest to problemem. Jednak Watch D wyposażony został w mikropompkę i obawiałem się, że będzie to element mocno drenujący akumulator. Z drugiej strony zwykłe ciśnieniomierze bardzo oszczędnie gospodarują energią.

Wykonywanie pomiarów ciśnienia z pomocą Watch D nie obciąża akumulatora zegarka w większym stopniu niż inne aktywności realizowane z jego pomocą

Niespodzianki nie było, bo zapowiadany przez Huawei tydzień przy dość intensywnym korzystaniu z zegarka wcale nie jest przesadzony. Nawet wykonując pomiary ciśnienia dwa, trzy razy dziennie, a także korzystając z innych funkcji monitorujących, akumulator rozładowywał się w tempie pozwalającym używać zegarek wspomniany tydzień. Owszem bardzo intensywne użytkowanie, codzienne odpalanie GPSa, częstsze niż sugerowane pomiary, to wszystko może skrócić czas pracy, ale wciąż wynik będzie bardzo dobry.

No, a koniec końców możemy naładować go w ciągu około 110 minut. Jedyną niedogodnością będzie tu konieczność odpowiedniego ułożenia zegarka i bezprzewodowej ładowarki, podobnie jak przy ładowaniu Watch GT 3 Pro z bransoletą, bo pasek w Watch D też nie daje się całkowicie rozpiąć.

I teraz najfajniejsze. Huawei Watch D będzie współpracował z każdym telefonem

Jeśli obawiacie się, że Huawei Watch D to takie urządzenie typowo dla posiadaczy telefonów Huawei, to musimy was mile rozczarować. Nie ma żadnych przeciwskazań, by ten zegarek sparować z dowolnym innym telefonem. Wystarczy zainstalować aplikację Zdrowie, odszukać na liście urzadzeń Watch D i można już korzystać z plusów jakie daje wizualizacja zebranych danych przez oprogramowanie w telefonie.

Dużym plusem jest opcja zaplanowania przypomnień o pomiarach. Dla ciśnienia możemy wybrać nawet kilka momentów w ciągu dnia. Domyślnie jest to poranek i wieczór, ale można zmienić domyślne godziny (7:00 i 22:00) na lepiej pasujące do naszego trybu dnia, a także dodać kolejne. Po zaznaczeniu opcji Przypomnienia powiadomienia będą wyświetlane na telefonie jak i zegarku. Dla pomiarów EKG można aktywować tylko jednokrotne przypomnienie każdego dnia.



Przypomnienia o pomiarach dla ciśnienia krwi i EKG

Przypuszczam, że z czasem w aplikacji Zdrowie pojawią się dodatkowe funkcje, bo na razie zegarek nie ma możliwości bezpośredniego odtwarzania muzyki z jego pamięci, nie pozwala rozmawiać przez Bluetooth. I te jego 32 GB pamięci tak trochę się nudzą. Warto także, by Huawei poprawił niektóre drobiazgi, bo na przykład odbieranie i odpowiadanie na powiadomienia nie działa zawsze idealnie.



Pomiary ciśnienia widoczne są na zakładce Zdrowie w aplikacji Zdrowie, możliwe jest także dodanie własnych wpisów, na przykład, gdy wykonaliśmy pomiar innym ciśnieniomierzem. Z kolei do danych EKG dostaniemy się z zakładki Urządzenia



Wykres EKG z aplikacji Zdrowie. Zapis trwa 30 sekund. Jest to pomiar jednokanałowy, który stanowi poglądową ocenę jakości pracy serca. Wyniki można zapisać jako plik PDF.

Czy warto kupić Huawei Watch D?

Nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Huawei Watch D to urządzenie, które jak najbardziej warte jest waszej uwagi, bo dzięki niemu przekonacie się, jak wielka siła tkwi w profilaktyce.

Jest z pewnością sporo droższe niż ciśnieniomierz nadgarstkowy z Lidla, niż tradycyjny ciśnieniomierz naramienny z apteki. Jednak pomyślcie, czy taki ciśnieniomierz będzie wam monitorował stale puls, analizował sen, stres, aktywność sportową. A na dodatek zmierzy także EKG, co jest bajecznie prostą procedurą, która wymaga dotknięcia na 30 sekund jednego z przycisków na kopercie zegarka, który jest jednocześnie elektrodą pomiarową. Owszem są ciśnieniomierze z funkcją EKG, podobnie jak Watch D, ale i one nie są tanie. Te marki Omron czy Withings kosztują nawet 1000 złotych.

Huawei Watch D to wyjątkowo praktyczny smartwatch, który pomoże nam w wyrobieniu niewymagającego wysiłku nawyku zdrowotnej profilaktyki, w szczególności związanej z kontrolą układu sercowo-naczyniowego. Dzięki niemu będziemy dbać o nasze zdrowie, a nie pielęgnować w przyszłości chorobę

Polska cena Huawei Watch D wynosi 1799 złotych i do 27 listopada w tej cenie dostaniemy atrakcyjny bonus w postaci wagi Huawei Smart Scale 3 i dodatkowy rok gwarancji. Jednak nawet bez tego dodatku, Huawei Watch D jest dostępny u nas w atrakcyjniejszej cenie niż na zachodzie Europy. Jest to cena, która nieźle pasuje do tak innowacyjnego i dobrze wykonanego urządzenia. Płacimy tu nie tylko za funkcje pomiarowe ciśnienia i EKG, ale też fakt, że możemy z nich korzystać wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej, a na dodatek są one zintegrowane z wygodnym smartwatchem. To z pewnością zachęci nas do interesowania się stanem naszego zdrowia.

No dobrze, wszystko prezentuje się świetnie, czy jednak jest w tym wszystkim może jakiś haczyk? Pod względem użyteczności zegarka jako urządzenia do poglądowego (screeningowego) analizowania ciśnienia i EKG, trudno cokolwiek zarzucić Watch D. Jedyną niewiadomą są ewentualne koszty eksploatacji, czyli wymiany paska i poduszki powietrznej. Bo Huawei nie ukrywa, że nie mają one wieczystej gwarancji.

Pasek i poduszka mają gwarancję na rok, osłonka pół roku (na razie nie znamy cen wymiennych cześci). Jak wypadnie ich trwałość w praktyce pokaże dopiero czas, ale mozna założyć, że realna ich żywotność będzie znacznie dłuższa, choć pewnie określona intensywnością korzystania z funkcji pomiaru ciśnienia.

Foto: Alicja Żebruń

Ocena Huawei Watch D 92% 4.6/5