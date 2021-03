Niedawno nad Xiaomi zawisła wizja przyszłości podobnej jak w przypadku Huawei. Choć powody były nieco inne, to uznanie Xiaomi za Chińską Komunistyczną Firmę Wojskową, mogło mieć w przyszłości druzgoczące skutki dla najpopularniejszej w Polsce firmy z branży mobilnej.

Na szczęście nie będzie miało, bo Xiaomi nie tylko nie zgodziło się z jednym z ostatnich tchnień administracji ustępującego prezydenta Donalda Trumpa, ale też postanowiło udowodnić swoje racje w sądzie.

Cały problem związany z Xiaomi nie dotykał na razie bezpośrednio klientów, którzy ciągle mogli cieszyć się coraz to kolejnymi premierami produktów Xiaomi. To była decyzja polityczna związana z oskarżeniem chińskiego potentata rynku mobilnego o bycie powiązanym z i finansowanym przez chińskie wojsko. Uznanie takiego stanu rzeczy mogło w przyszłości przynieść Xiaomi dużo większe kłopoty niż początkowy zakaz inwestycji i wpisanie na czarną listę Departamentu Obrony.

Decyzja sądu okręgowego z 12 marca

Jak wiecie Xiaomi nie jest pierwszą chińska firmą, która miała na pieńku z USA. Tych firm jest więcej, ale dla konsumentów najważniejsze są te, które produkują to co trafia bezpośrednio w ich ręce, czyli elektronikę użytkową. Dlatego mówiąc o oskarżeniach wobec Xiaomi przychodził nam na myśl Huawei. Ten wciąż boryka się z problemami, które wynikły z ograniczeń narzuconych przez amerykańską administrację.

Kto wie, co zrobiłoby Xiaomi, gdyby kierowane przeciw niemu oskarżenia objęły również segment produktów takich jak smartfony? I na razie się nie dowiemy, bo już 12 marca poznaliśmy decyzję sądu okręgowego Dystryktu Kolumbii, która jest korzystna dla Xiaomi. Sędzia Rudolph Contreras uznał działania podjęte przez Departament Obrony USA za niewystarczająco uzasadnione.

Oficjalne oświadczenie Xiaomi odnośnie decyzji sądu Jesteśmy zadowoleni z faktu, że 12 marca br. amerykański sąd okręgowy Dystryktu Kolumbii (United States District Court) zakazał Departamentowi Obrony USA wdrażania lub egzekwowania oznaczenia Xiaomi jako Chińskiej Komunistycznej Firmy Wojskowej. Zgodnie z przyznanym zakazem, sąd usunął w całości i ze skutkiem natychmiastowym ograniczenie nałożone przez rozporządzenie wykonawcze nr. 13959 na osoby z USA, dotyczące zakupu papierów wartościowych Xiaomi oraz wymóg zbycia papierów wartościowych przez osoby z USA. Firma Xiaomi jest notowaną na giełdzie, niezależnie zarządzaną firmą, która oferuje produkty elektroniki użytkowej wyłącznie do użytku cywilnego i komercyjnego i której akcje znajdują się w obrocie publicznym. Uważamy, że decyzje o uznaniu jej za Chińską Komunistyczną Firmę Wojskową są arbitralne i nieuzasadnione, a sąd zgodził się z tym stanowiskiem. Planujemy nadal domagać się, aby sąd uznał to oznaczenie za niezgodne z prawem i trwale je usunął. Xiaomi jest młodą i energiczną firmą technologiczną. Od lat oferujemy wspaniałe produkty elektroniki użytkowej, takie jak smartfony i inteligentne telewizory w uczciwych cenach dla konsumentów na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi globalnymi partnerami, aby każdy na świecie mógł cieszyć się lepszym życiem dzięki innowacyjnej technologii.

Co dalej? Czy decyzja oznacza, że Xiaomi zostanie uznany za niewinnego?

Zawiłości prawa są trudne do ogarnięcia przez zwykłego obywatela, ale jeśli macie odrobinę czasu i ochoty, to uzasadnienie sądu co do decyzji z 12 marca jest do pobrania z internetu.

Zgodnie z argumentacją sędziego federalnego - w obliczu dużego prawdopodobieństwa wygranej w całej sądowej batalii z Departamentem Obrony USA - decyzja ma zapobiec nieodwracalnym szkodom, których Xiaomi mogłoby doznać poprzez dalsze egzekwowanie decyzji Departamentu Obrony. Odrzucenie oskarżeń i uznanie działań Departamentu Obrony za niezgodne z prawem, tak jak żąda tego chiński koncern, sprawi, że Xiaomi niejako zostanie uznany za niewinnego.

Źródło: Xiaomi, Bloomberg, inf. własna

