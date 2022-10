Smartfony z serii Redmi Note 12 mają spore szanse na dobrą sprzedaż, a jeden z nich może pochwalić się imponująco szybkim ładowaniem baterii o mocy aż 210W.

Xiaomi chwali się smartfonem z ładowaniem 210W

Nie ma pewności czy Redmi Note 12 Explorer Edition to pokazówka, czy smartfon, który faktycznie doczeka się szerszej dostępności. Nawet jeśli tylko to pierwsze, to i tak warto o nim wspomnieć, bo w ślad pójdą inne smartfony Xiaomi. Producenci sprzętu mobilnego od pewnego czasu bardzo mocno chwalą się rozwojem technologii pozwalającej na szybkie ładowanie baterii. A w tym przypadku mowa o rekordowych wynikach.

Redmi Note 12 Explorer Edition został wyposażony w baterię o pojemności 4300 mAh, którą można uzupełniać ładowarką o mocy aż 210W. Co to oznacza? Wedle producenta, uzupełnienie baterii od zera do setki zajmie tutaj 9 minut.

Redmi Note 12 Pro+ chyba wiodący w tej serii

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację Redmi Note 12 Explorer Edition, to płynnie przechodzimy tutaj do Redmi Note 12 Pro+. Obydwa modele są bowiem do siebie bardzo podobne. Różnica jest tylko jedna i dotyczy właśnie baterii. W Redmi Note 12 Pro+ ma większą pojemność 5000 mAh, ale ładowanie nie jest tak imponujące, bo mowa o mocy 120W. Oczywiście to wciąż wynik zawstydzający wielu konkurentów.

Co poza tym? Jak przystało na przedstawiciela tej solidnej rodziny, jest całkiem nieźle. Producent pokusił się bowiem o 6.67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1080 (6nm) oraz 8 GB / 12 GB pamięci RAM (zależnie od wariantu) i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Aparat to konfiguracja 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix + 2 Mpix, na froncie znalazła się natomiast kamerka 16 Mpix.

Nieco mniej dopakowany, ale też ciekawy Redmi Note 12 Pro

Wersja bez plusa w nazwie oferuje nieco mniej, ale nie pod wyglądem rozmiarów, bo także w niej znalazł się ekran o przekątnej 6.67 cala. Co ważne, też OLED i o tych samych parametrach co w wyżej pozycjonowanym wariancie. Design też jest podobny, ale Redmi Note 12 Pro+ ma aluminiowe ramki i szklane plecki, a w Redmi Note 12 Pro skorzystano z tworzywa sztucznego. Ten drugi model jest przez to lżejszy.

Procesor jest ten sam, ale już zasoby pamięci nieco mniejsze, bo to 6 GB / 8 GB RAM i 128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Aparat fotograficzny to natomiast zestaw 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix + 2 Mpix, na froncie jest ta sama kamerka 16 Mpix. Bateria ma pojemność 5000 mAh, ale będzie ładowana z mocą 67W.

Całe trio może pochwalić się opcją dual SIM i obsługą sieci 5G. Posiada też NFC i głośniki stereo, nie ma za to czytnika kart microSD. Obudowy chroni powłoka zabezpieczająca przed szkodliwymi skutkami zachlapania wodą (IP53).

Ceny smartfonów Redmi Note 12

Póki co przedstawione nowości zapowiedziano wyłącznie z myślą o rynku chińskim. Z pewnością jednak pojawią się również globalnie, a jeśli nie one to ich odpowiedniki.

Ceny w Chinach będą zaczynać się od 1699 juanów (Redmi Note 12 Pro), 2199 juanów (Redmi Note 12 Pro+) oraz 2399 juanów (Redmi Note 12 Explorer Edition). W prostym przeliczeniu zaczynalibyśmy więc od około 1100 złotych, ale jak wiadomo nie ma to później przełożenia na realia, więc pozostaje czekać na globalną, w tym polską premierę.

Źródło: Xiaomi