Xiaomi 12 Lite to kolejny smartfon doskonale znanego producenta, który właśnie ląduje w naszych sklepach. Co oferuje i ile trzeba na niego wydać?

Polska premiera Xiaomi 12 Lite, cena i dostępność

Sygnały o zbliżającej się premierze tego modelu w naszym kraju pojawiały się od kilku dni, dziś doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu. Czy dołączy on do grona modeli polecanych w odpowiedzi na wątpliwości odnośnie tego, jaki Xiaomi kupić? Zobaczymy, wypadałoby wstrzymać się z finalnym werdyktem do testów. Pierwsze wnioski nie muszą jednak nastrajać szczególnie optymistycznie.

Jeśli chodzi o cenę, Xiaomi 12 Lite trafia do nas w wariancie z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, który został wyceniony na 2199 złotych.

Na pierwszych kupujących czeka jednak promocja. Sięgający po Xiaomi 12 Lite najpóźniej do 3 listopada mogą spodziewać się zniżki w wysokości 200 złotych. Promocja obowiązuje jednak tylko w oficjalnych sklepach Xiaomi (stacjonarnych i online).

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite

Android 12, MIUI 13

6.55-calowy ekran AMOLED, 20:9, 2400 x 1080 pikseli, Dolby Vision, HDR10+, odświeżanie 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm)

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2

aparat główny 108 Mpix, f/1.88 + 8 Mpix, f/2.2, 120° + 2 Mpix, f/2.4

apart przedni 32 Mpix, f/2.45

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC

dual SIM

bateria 4300 mAh, szybkie ładowanie 67W

wymiary 159,30 x 73,70 x 7,29 mm

waga 173 g

Czy warto będzie kupić Xiaomi 12 Lite?

Nazewnictwo może być nieco mylące. Szukanie podobieństw do serii Xiaomi 12 czy Xiaomi 12T może okazać się tu nieco rozczarowujące. Owszem, w kwestii designu producent nie odbiegł mocno od droższych modeli, ale jeśli chodzi o specyfikację to być może niektórzy zauważyli, że mamy do czynienia z delikatnie podkręconym Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Ten ostatni aktualnie jest dostępny już za niecałe 1500 złotych. Warto dopłacać do debiutującej propozycji? Poza nowszym oprogramowaniem na starcie najważniejsze zmiany na plus to wyższa częstotliwość odświeżania (120 Hz zamiast 90 Hz), szybsze ładowanie baterii (67W zamiast 33W), lepszy aparat selfie i obiektyw główny w aparacie tylnym (108 Mpix vs 64 Mpix). Przynajmniej w teorii, bo jak wiadomo same Mpix nie zawsze mówią wszystko. Poza tym jest chyba ten sam obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix i to już decyzja niezrozumiała, bo to downgrade względem 5 Mpix telemakro z Xiaomi 11 Lite 5G NE. Procesor i zasoby pamięci pozostały na tym samym poziomie.

Źródło: Xiaomi