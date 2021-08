Chcesz oglądać filmy na YouTube bez reklam, a równocześnie wspierać twórców, ale abonament Premium jest dla ciebie zbyt drogi? Być może wkrótce otrzymasz jeszcze jedną możliwość.

Szansa na tańsze blokowanie reklam na YouTube – Premium Lite

Reklamy są głównym źródłem przychodów dla YouTube’a i twórców publikowanych w tym serwisie filmów. Jest możliwość ich wyłączenia, ale jeśli chcesz to zrobić zgodnie z regulaminem i bez straty dla wspomnianych autorów, to musisz skorzystać z abonamentu YouTube Premium. Ten kosztuje przeszło dwie dyszki miesięcznie, co dla wielu może być zbyt wysoką kwotą. Właśnie jednak ruszyły testy nowego pakietu – Premium Lite – który jest znacznie tańszy, ale też pozbawiony wszystkich innych benefitów.

Ile kosztuje YouTube Premium Lite? Czy warto?

Aktualnie jest testowany w Skandynawii i krajach Beneluksu, i tam właśnie YouTube Premium Lite kosztuje 6,99 euro miesięcznie. Dla porównania: za pełny pakiet Premium trzeba tam płacić 11,99 euro, a więc mówimy o niewiele ponad połowie tej kwoty. W Polsce abonament YouTube Premium to koszt 23,99 zł miesięcznie, można się zatem domyślać, że za wariant Lite firma Google życzyłaby sobie około 14 złotych.

Z jednej strony wysoka cena abonamentu YouTube Premium zniechęca do skorzystania z tej oferty. I to nawet pomimo tego, że w zestawie otrzymujemy jeszcze możliwość odtwarzania filmów w tle i pobierania ich do odtwarzania offline oraz korzystania z usługi YouTube Music Premium. Kwota 14 złotych wygląda już dużo lepiej, ale w zamian za samo blokowanie reklam to wciąż wydaje się jednak zbyt dużo. Też tak uważasz czy może jednak trafiłaby do ciebie taka oferta?

