Stosowanie przez wielu z nas programów blokujących reklamy może stać się nieskuteczne na YouTube. Platforma na początku tego roku zaczęła ostrzegać oglądających o stosowaniu oprogramowania typu AdBlock. Teraz Google zamierza pójść o krok dalej i rozpoczyna blokowanie filmów.

YouTube rozpoczyna walkę z AdBlockami

Z raportu The Verge wynika, że YouTube już w czerwcu zaczął wyłączać filmy osobom, u których zostało wykryte oprogramowanie blokujące reklamy. Teraz gigant z Mountain View aktywował tę funkcję na większą liczbę użytkowników. Platforma wideostreamingowa potwierdziła, że teraz zacznie wyłączać filmy na całym świecie. Jeśli więc masz aktywnego AdBlocka w trakcie oglądania filmów w YouTube, najprawdopodobniej materiał wideo zostanie wstrzymany.

YouTube od lat już zachęca do wykupienia subskrypcji premium

Android Authority również informuje, że YouTube musi faktycznie zwiększać wysiłki w tym zakresie – coraz więcej użytkowników zaczęło doświadczać blokad filmu. Dostają oni komunikat, że odtwarzanie wideo zostanie zablokowane do czasu wyłączenia modułu blokującego reklamy. Także YouTube daje użytkownikom dwie możliwości: zezwolenie na reklamy w YouTube lub zakup i korzystanie z YouTube Premium.

YouTube wprowadza coraz bardziej natarczywe reklamy

Wraz z globalną ekspansją tego ruchu widać, że YouTube staje się coraz bardziej rygorystyczny w zakresie programów blokujących reklamy. YouTube eksperymentuje z reklamami także na inne sposoby. Wprowadził 30-sekundowe reklamy, których nie można pominąć oraz dłuższe, ale rzadsze reklamy. Ponadto platforma rozpoczęła także testowanie mniejszego przycisku „Pomiń reklamę”, który otrzymał przezroczyste tło i jest umieszczony w taki sposób, aby był jak najtrudniejszy do spostrzeżenia przez użytkowników.

Wszystkie te wysiłki jasno pokazują, że YouTube chce wręcz wymusić na użytkownikach płacenie za subskrypcję. Na ten moment oferta wygląda następująco: Studenci mogą płacić 13,99 zł za każdy miesiąc, a pozostali użytkownicy mogą wybrać opcję Indywidualną (23,99 zł/m-c) lub Dla rodzin (35,99 zł/m-c), w której można „dodać nawet 5 mieszkających z Tobą osób z rodziny”. W ramach subskrypcji otrzymujemy następujące benefity:

Zapomnij o reklamach i oglądaj swoje ulubione filmy bez przerw

Pobierz filmy, aby obejrzeć je później offline lub z dowolnego miejsca

Odtwarzaj filmy w tle podczas korzystania z innych aplikacji i przy zablokowanym ekranie

Odtwarzaj dowolne utwory strumieniowo i bez reklam dzięki aplikacji YouTube Music

A jak Wy się zapatrujecie na „zachętę” Google do zakupu YouTube Premium? A może już się zdecydowaliście na subskrypcję, by mieć „święty spokój”? No i czy już doświadczyliście blokady odtwarzania filmów? Dajcie znać w sondzie i wypowiedzcie się proszę w sekcji komentarzy!

Źródło: 91mobiles