Twórcy treści na TikTok mają otrzymać możliwość pobierania opłat za dostęp do filmów. Źródła mówią o kwocie rzędu 1 dolara amerykańskiego za jeden materiał.

Jak donosi portal The Verge, powołując się na The Information, TikTok ma właśnie pracować nad wprowadzeniem zupełnie nowych funkcji w aplikacji, które docelowo zwiększą popularność platformy. Największym zaskoczeniem ma być natomiast wprowadzenie opłat za oglądanie wybranych filmów.

Zapłać, to obejrzysz film na TikToku

Doniesienia, o których mówi The Information dotyczące oferowania ekskluzywnych treści w ramach opłaty nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez TikToka. Raport jednak zakłada, że platforma zamierza sprzedawać dostęp do wybranych i ekskluzywnych filmów w cenie 1 dolara amerykańskiego lub kwotę ustaloną indywidualnie przez twórcę.

Rozwiązanie polegające na sprzedawaniu dostępu do ekskluzywnych treści rozprzestrzenia się na coraz szerszą skalę w przypadku aplikacji mobilnych (w USA, w 2022 r., Instagram rozpoczął program pilotażowy udostępniania postów subskrybentom).

TikTok chce zwiększyć zarobki twórców

Zainteresowanie TikTokiem wprawdzie jest wysokie, a aplikacja bez zmian utrzymuje się na szczytach najpopularniejszych aplikacji w Google Play oraz Apple AppStore, ale właściciele platformy zamierzają jeszcze bardziej ugruntować swoją pozycję na rynku aplikacji społecznościowych. Właśnie z tego powodu wkrótce ma pojawić się opcja publikowania filmów dostępnych w ramach opłaty.

Potencjalny zarobek ma skłonić większą liczbę twórców do publikowania nowych treści - w tym również potencjalnie płatnych. Dodatkowo TikTok testuje właśnie zmieniony fundusz dla twórców (we Francji i Brazylii), z którego autorom wypłacane są zarobki za najpopularniejsze filmy. The Information donosi też, że właściciele platformy mogli wcześniej rozważać podniesienie wymagań, które uprawniają do pobierania zarobków z funduszu do 100 tys. obserwujących, ale też nagrodzenie autorów dłuższych (do 10 minut) filmów.