TikTok to jedno z najszybciej rozwijających się mediów społecznościowych. Korzystają z niego użytkownicy na całym świecie, każdego dnia przeglądając krótkie filmy. Ta tiktokowa przyjemność kosztuje nas przede wszystkim... dane komórkowe. Ile ich TikTok zużywa? Sprawdzamy!

TikTok przebojem wdarł się w 2016 roku w świat social mediów, podbijając serca głównie młodszej grupy docelowej. Przynajmniej na początku, bo dzisiaj z tej aplikacji korzystają użytkownicy w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Co ich wszystkich łączy? Dostęp do Internetu.

Ile danych zużywa TikTok?

TikTok to filmy – a choć krótkie, to przyjęło się, że oglądanie filmów zużywa więcej danych niż czytanie tekstu lub oglądanie obrazu. Jak wygląda to z TikTokiem? Sprawdziłam empirycznie – przez godzinę oglądałam filmiki na TikToku, sprawdzając zużycie danych przed i po, przy standardowych ustawieniach, z jakich korzystam na co dzień w swoim urządzeniu. Jaki wynik? Przy standardowych ustawieniach zużycia danych, aplikacja pochłonęła ok. 600 MB – czyli 10 MB na minutę. Po zmniejszeniu zużycia danych na oszczędne wynik był porównywalny - a więc mniej więcej godzina oglądania filmików na TikToku to aż pół gigabajta!

Przeciętny użytkownik spędza dziennie na TikToku... prawie godzinę

A więc łatwo można przeliczyć, ile przy takim zużyciu danych kosztuje TikTok w ciągu dnia, i dalej miesiąca - ok. 15 GB - czy roku: to już ponad 180 GB! Czy standardowy użytkownik zwraca na to uwagę? Zapewne nie – chyba, że jego pakiet danych jest limitowany. Jeśli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje Internet w Polsce - może uzbierać się spora kwota. A poza zużyciem danych TikTok zużywa też czas - ten z kolei jest bezcenny. Warto się zastanowić, na co te dane – i 50-60 minut dziennie – zużywamy: do przeglądania humorystycznych treści, czy też nauki, poszerzania swoich horyzontów, sprawdzania nowinek z branży, edukacji, szukania inspiracji – to wszystko na TikToku także można znaleźć.

Źródło: TikTok, źr. własne