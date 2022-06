Cyberpunk 2077: Gangs of Night City będzie, a w zasadzie już jest bardzo łakomym kąskiem dla sympatyków gier planszowych. Pieniądze zebrane, gra zostanie wydana, ale nieprędko.

Sukces Cyberpunk 2077: Gangs of Night City na Kickstarter

Pierwsze informacje na temat Cyberpunk 2077: Gangs of Night City pojawiły się już jakiś czas temu. Było pewne, że projekt wyląduje na platformie Kickstarter i prawdopodobne, że spotka się tam z ciepłym przyjęciem.

Tak też się stało, kampania została błyskawiczne sfinansowana przez społeczność, z czego radości nie ukrywają CD Projekt oraz CMON, doświadczona w tej branży firma, która wzięła na siebie przygotowanie Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.

Ile kosztuje planszówka Cyberpunk 2077?

Słówko o pieniądzach. Jeśli chodzi o wspomnianą kampanię na platformie Kickstarter, to celowano, w przeliczeniu, w 441 784 złotych, a przekroczono już 1 000 000 złotych. Nieźle i można dodać, że dzięki temu CMON przygotuje szerszy pakiet zawartości.

Zainteresowani mogą wesprzeć projekt dowolną kwotą, przynajmniej ci, którzy niczego za to nie oczekują. Chętni na swój egzemplarz gry muszą liczyć się z wydatkiem w wysokości niemal 500 złotych (trzeba wpłacić przynajmniej 110 dolarów). Szacowana data dostawy to lipiec 2023 roku.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City to licencjonowana gra, która będzie rozgrywała się w znanym już mieście. Tyle, że nie na komputerze czy konsoli, ale na stole. Bawić można będzie się w maksymalnie cztery osoby, dążąc do rozbudowy swojego gangu i zdominowania innych.

Chętni? Więcej informacji można znaleźć na Kickstarter. Poza tym CD Projekt pokusił się o zwiastun promujący omawiany projekt, na którym również znalazło się kilka najważniejszych wzmianek.

