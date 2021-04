Takie promocje lubimy. Jest okazja zgarnąć Horizon: Zero Dawn i to w dopakowanym wydaniu z dodatkami.

Horizon: Zero Dawn Edycja Kompletna za darmo

Jeśli uważnie śledzicie doniesienia z branży gier to słyszeliście już o tej ofercie, ponieważ z zapowiedzią mieliśmy do czynienia jakiś czas temu. To kolejna darmowa gra udostępniana w ramach inicjatywy Play at Home. Bez wątpienia jest to najgłośniejszy z tytułów zaproponowanych tu graczom przez Sony.

Pierwsi zainteresowani będą mogli pobrać Horizon: Zero Dawn już dziś wieczorem, w Polsce możliwe będzie to od jutra od godziny 05:00. Promocja ma obowiązywać do 15 maja. Dotyczy posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Co istotne, mowa o wydaniu oznaczonym jako Edycja Kompletna, które zawiera duże rozszerzenie The Frozen Wilds oraz kilka mniejszych dodatków przygotowanych do gry i wydanych po premierze.

W oczekiwaniu na Horizon: Forbidden West

Horizon: Zero Dawn nie potrzebuje już reklamy. To bezsprzecznie jedna z najlepszych gier wydanych na PlayStation 4. Jeśli ktoś nie miał z nią do czynienia to więcej informacji można znaleźć w naszej recenzji.

Guerrilla Games aktualnie nie odpoczywa, od dłuższego czasu pracuje nad kontynuacją omawianego hitu - Horizon: Forbidden West. Póki co gra nie ma jednak określonej dokładnej daty premiery. Oficjalnie celuje w 2021 rok, ale niektóre doniesienia sugerują, że może ziścić się czarny scenariusz i wzorem Gran Turismo 7 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku.

Źródło: PlayStation Polska

