Niekiedy zdarza się tak, że dane urządzenie zostaje przyćmione przez dedykowane mu gadżety. W przypadku OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition już po premierze

Oficjalny zegarek nawiązujący do świata Cyberpunk 2077 został zaprezentowany zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Było pewne, że będzie to specjalne wydanie znanego już OnePlus Watch, a także wielce prawdopodobne, że nie przyniesie wielu zmian. I faktycznie możemy mówić o takim scenariuszu.

Parametry techniczne pozostały tutaj identyczne w porównaniu do tych, jakimi może pochwalić się pierwowzór. Przypomnijmy zatem, że specyfikacja obejmuje między innymi 1.39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454x454 pikseli, 1 GB RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej, baterię 402 mAh, pulsometr, miernik SpO2 i wodoszczelną obudowę (5ATM).

Nie jest jednak tak, iż producent zmienił tu tylko nazwę. Zdecydował się na pewne korekty wizualne mające sprawiać, że limitowana edycja będzie lepiej pasować do świata popularnej gry. Zmieniły się wygląd i kolorystyka paska, a dodatkowo wprowadzono nowe wzory tarcz i charakterystyczne animacje.

Zegarek jak zegarek, ale ta ładowarka...

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition będzie oferowany w zmienionym opakowaniu, ale to raczej mało istotna kwestia. Najważniejsze wydaje się to, co jeszcze się w nim znajdzie. A to chyba najbardziej interesujące, bo mowa o podstawce, a jednocześnie o ładowarce (Charging Dock można zastąpić zaślepką) w kształcie dłoni Johnny'ego Silverhanda.

Jeśli ktoś nie kojarzy to nadmieńmy, iż chodzi o jednego z bohaterów gry, w którego wcielił się Keanu Reeves. Gadżet wygląda naprawdę ciekawie i wiele osób zapewne znalazłoby dla niego miejsce na swoim biurku.

Ile kosztuje OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition?

Z zakupem OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition może być problem, przynajmniej jeśli nie jesteście przekonani do zakupów z chińskich sklepów. Póki co nie zanosi się na to, aby smartwatch miał pojawić się także na innych rynkach.

Prawdopodobnie to właśnie wspomniana ładowarka podnosi cenę, bo ustaloną ją na poziomie 1299 juanów. Standardowa wersja OnePlus Watch kosztuje w Chinach zauważalnie mniej, bo 999 juanów.

Źródło: gizchina, item.jd