Do końca 2020 roku Cyberpunk 2077 znalazł 13,7 mln nabywców. Pozwoliło to osiągnąć CD Projekt rekordowe zyski, ale przed premierą gry liczono na jeszcze więcej.

13,7 mln sprzedanych egzemplarzy Cyberpunk 2077 w 2020 roku

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że zeszły rok przyniósł CD Projekt rekordowe zyski. Oczywiste było, że jest to zasługą przede wszystkim Cyberpunk 2077, ale o sprzedaży gry opowiedziano dopiero dziś. Do końca 2020 roku Cyberpunk 2077 znalazł 13,7 mln nabywców. Jak oceniać taki wynik?

Z jednej strony to liczba mogąca robić wrażenie. Z drugiej jednak to sporo mniej od założeń analityków, średnia z ich wyliczeń wynosiła około 14,7 mln egzemplarzy. Co więcej, o 13 mln nabywców była mowa już po 10 dniach od premiery. Ważne będą dane, jakich póki co nie znamy, a więc te zdradzające, jak sprzedaż gry wygląda w tym roku. Tutaj analitycy nie są już nastawieni tak optymistycznie jak wcześniej. CD Projekt potwierdził również wysokość budżetu gry - sięgnął 1,2 mld złotych.

„Ubiegły rok był dla nas niezwykle intensywnym okresem, zakończonym premierą najbardziej złożonego projektu nad jakim przyszło nam pracować w ponad 26-letniej historii CD PROJEKT. Ogromnym wysiłkiem całego zespołu udało nam się wprowadzić na rynek nową franczyzę. Jednak jeśli chodzi o samą premierę - nie wszystko poszło po naszej myśli. To była dla nas ogromna lekcja, której nigdy nie zapomnimy, ale wierzę, że teraz jest czas, aby patrzeć w przyszłość. Pozostajemy ambitni i dajemy z siebie wszystko, aby dopracować Cyberpunka do takiego stopnia, by gracze mogli czerpać z niego pełną przyjemność niezależnie od platformy, na której grają.” - Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD Projekt

Popularność Cyberpunk 2077 na PC i konsolach

Przedstawiono, jak w omawianym kontekście rozkładał się udział poszczególnych platform sprzętowych. 56% z 13,7 mln sprzedanych egzemplarzy przypadło na wersję PC. To raczej nie jest zaskoczeniem.

Ciekawiej prezentują się dane dotyczące konsol, bo PlayStation 4 i Xbox One wygenerowały odpowiednio 28% i 17% ogólnej sprzedaży, a przecież Cyberpunk 2077 został usunięty PlayStation Store i wciąż go tam nie znajdziemy. Posiadaczy PlayStation 4 jest jednak zdecydowanie więcej i musieli wykręcić wyższe wyniki w przedsprzedaży i pierwszych dniach po premierze.

Przede wszystkim zakupy cyfrowe

Uzupełniając dane dotyczące sprzedaży warto wspomnieć też o wydaniach pudełkowych i cyfrowych. Przykład Cyberpunk 2077 nie odbiega tutaj od rynkowych trendów. Większość graczy sięgających po produkcję CD Projekt RED decydowała się na zakupy cyfrowe.

Jaka przyszłość przed Cyberpunk 2077?

Przedstawiciele CD Projekt raz jeszcze zaznaczają, że nie zamierzają porzucać Cyberpunk 2077. Gra będzie dalej rozwijana, otrzyma kolejne aktualizacje, a także darmowe dodatki. Wydaje się, że właśnie w takiej kolejności. Poza tym przypomniano, że w drugiej połowie roku pojawią się wersje dedykowane konsolom nowej generacji.

Dołożyliście swoją cegiełkę do wyników sprzedaży Cyberpunk 2077?

Źródło: twitter - @CDPROJEKTRED_IR, CD Projekt

Warto zobaczyć również: