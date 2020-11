Chociaż premiera Cyberpunk 2077 była już kilka razy przekładana, gadżetów związanych ze światem gry nie brakuje. Ich lista właśnie rozrosła się o smartfon.

Cyberpunk 2077 doczekał się nawet dedykowanego smartfona

O tym, że tego typu gadżet jest w planach mówiło się już jakiś czas temu. Dopiero dziś został on jednak oficjalnie zaprezentowany. CD Projekt nie zdecydował się na rozpoczęcie działalności związanej z rynkiem mobilnym, ale na współpracę z dobrze znanym większości użytkowników producentem. Nazwa smartfona - OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition - jasno mówi o tym, z którym.

Postarano się o stylistykę, która ma pasować do świata gry. Czy jest atrakcyjna? To już rzecz gustu. Uwagę przyciągają tutaj nie tylko logo Cyberpunk 2077 i kolorowe wstawki, ale przede wszystkim wyjątkowo duża wyspa skrywająca aparat fotograficzny. Dodatkowo system został wzbogacony o elementy graficzne nawiązujące do gry, a wszystko zapakowano w odpowiednie pudełko, w którym znalazło się też nowe etui i bonus w postaci kilku przypinek.

Specyfikacja OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition jest mocna

Korekty wizualne są tutaj widoczne, natomiast pod względem specyfikacji nie zmieniło się nic. Omawiany smartfon oferuje te same podzespoły, jakie zastosowano w OnePlus 8T.

Mamy tu zatem do czynienia z wyświetlaczem AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650, a także 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Ważnym elementem jest również bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65W.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition wkrótce trafi do sprzedaży

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition nie będzie jedynie ciekawostką taką jak chociażby lodówka Xbox Series X. W tym przypadku mówimy bowiem o produkcie, który trafi do sprzedaży.

Póki co zapowiedziano dostępność na rynku chińskim, od 11 listopada. Cenę ustalono na 3999 juanów, czyli 300 juanów więcej niż za wersje standardową. Trudno za przewidzieć teraz, czy smartfon pojawi się oficjalnie także na innych rynkach czy zainteresowani będą musieli próbować ściągnąć go z Chin.

Źródło: oneplus

Warto zobaczyć również: