Zasilacze be quiet! Pure Power 11 FM to jedne z ciekawszych modeli w ofercie niemieckiej marki. Jeśli czekaliście na mocniejsze wersje jednostek, to mamy dobre wieści – producent wprowadził do oferty modele o mocy 850 i 1000 W.

Zasilacze be quiet! Pure Power 11 FM w mocniejszej wersji

Do tej pory w ofercie producenta mogliśmy znaleźć trzy wersje zasilacza Pure Power 11 FM: 550 W, 650 W i 750 W. Nowe jednostki to propozycja dla entuzjastów, którzy składają wydajniejsze komputery z topowymi kartami graficznymi.

Podobnie jak w słabszych modelach, jednostki wyposażono w czarne, estetyczne, w pełni modularne okablowanie, które pomoże zachować porządek i lepszą cyrkulację powietrza w obudowie. Mocniejsze wersje oferują bogatszy zestaw wtyczek dostosowany do bardziej rozbudowanych konfiguracji (wersja 1000W oferuje aż 6 wtyczek PCIe 6+2 pin).

Nie bez znaczenia jest również wysoka jakość wykonania. Producent zastosował platformę opartą o układ rezonansowy LLC z synchronicznym prostownikiem (SR) oraz konwerterami DC-DC. Konstrukcja przekłada się na stabilne napięcia wyjściowe i wysoką sprawność energetyczną (potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold).

Do chłodzenia komponentów wykorzystano 120-milimetrowy wentylator ze specjalnie wyprofilowanymi łopatkami (pozwalają one uzyskać bardziej zoptymalizowany przepływ powietrza, co ma przekładać się na cichszą pracę zasilacza).

Specyfikacja zasilaczy be quiet! Pure Power 11 FM

Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji technicznej wszystkich zasilaczy z serii be quiet! Pure Power 11 FM:

Model be quiet! Pure Power 11 FM 550W be quiet! Pure Power 11 FM 650W be quiet! Pure Power 11 FM 750W be quiet! Pure Power 11 FM 850W be quiet! Pure Power 11 FM 1000W Moc 550 W (szczytowo 600 W) 650 W (szczytowo 720 W) 750 W (szczytowo 820 W) 850 W (szczytowo 900 W) 1000 W (szczytoto 1050 W) Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold (do 93,5%) 80 PLUS Gold (do 93,3%) 80 PLUS Gold (do 93,9%) 80 PLUS Gold (do 93,3%) 80 PLUS Gold (do 93,0%) Wentylator 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 2000 RPM) 120 mm (do 2000 RPM) Okablowanie » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 10x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 10x SATA

» 2x MOLEX

» FDD Zabezpieczenia OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP Wymiary 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm Cena 409 zł 449 zł 519 zł 569 zł 709 zł

Mocniejsze zasilacze be quiet! Pure Power 11 FM - ile trzeba zapłacić?

Słabsze modele Pure Power 11 FM są dostępne w sprzedaż od ubiegłego roku, natomiast nowe wersje mają trafić do sklepów 8 lutego – sugerowane ceny wynoszą odpowiednio 569 złotych (850 W) i 709 złotych (1000 W). Producent udziela na jednostki 5-letniej gwarancji.

Czy nowe modele rzeczywiście są tak dobre jak twierdzi producent? Mamy dostać do testów model 850 W, więc niedługo będziecie mogli się zapoznać z jego testem.

Źródło: be quiet!