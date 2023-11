Aplikacja Zdjęcia w systemie Windows 11 stanie się dużo bardziej funkcjonalna. Microsoft coraz bardziej upodabnia ją do Zdjęć Google i stawia na sztuczną inteligencję.

Zdjęcia to kolejna aplikacja w systemie Windows 11, która zyska funkcje oparte na sztucznej inteligencji. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o możliwość rozmycia, usunięcia lub zamiany tła fotografii, a następnie zapisanie takiego obrazu w formacie PNG.

Usuwanie tła w Zdjęciach

Narzędzie do usuwania tła w Zdjęciach przypomina rozwiązanie, które dopiero co trafiło do Painta – innej „wbudowanej” aplikacji w „Jedenastce”. Algorytmy sztucznej inteligencji dokonują detekcji kluczowego obiektu (np. twarzy lub ciała) i eliminują resztę, zamieniając ją w warstwę przezroczystości lub rozmywają ją. W tym ostatnim przypadku istnieje możliwość zmiany intensywności.



(źródło: WindowsLatest)

Oprócz opcji automatycznej użytkownik może także samodzielnie – wykorzystując narzędzie pędzla – wybrać obszary, które mają zostać zamazane lub zlikwidowane.

Nie jest to może rewolucyjna zmiana, ale na pewno zostanie ciepło przyjęta. Eliminuje wszak kolejny obszar, w którym konieczne było korzystanie z innych aplikacji. To kolejny takich ruch Microsoftu – choćby po rozszerzeniu funkcji archiwizacyjnych w Eksploratorze plików czy dodaniu obsługi warstw w Paincie.

Jeśli chcesz, odinstalujesz Zdjęcia z Windows 11

Zdjęcia są też jedną z „wbudowanych” aplikacji, które już wkrótce będzie można bezproblemowo odinstalować z systemu Windows 11. Pozostałe to Aparat, Cortana i People. Do tej pory nie było to możliwe.

Równocześnie Microsoft rezygnuje z automatycznej instalacji takich aplikacji jak Porady, Mapy czy Filmy i TV. Wcześniej usunięty został WordPad.

Źródło: WindowsLatest, MSPowerUser