W natłoku informacji ze świata i okolic, tych bardziej i tych mniej przyjemnych, może naszej uwadze umknąć jedno ważne wydarzenie, które ma miejsce zawsze z początkiem wiosny. To zmiana czasu z zimowego na letni, która oznacza, że przesuwamy wskazówki zegarków o godzinę do przodu

Dla tych, którzy są rannymi ptaszkami noc może się wydłużyć o godzinę, dla większości z nas niedziela będzie z kolei dłuższym dniem (jeśli definiujemy go poprzez godzinę, gdy zachodzi Słońce) niż sobota. W rzeczywistości nic się nie zmieni, jedynie punkt odniesienia jakim jest godzina na zegarku, a godziną jaka wynika z dziennego ruchu słońca po niebie.

Zmiana czasu z zimowego na letni następuje w nocy z 26 na 27 marca 2022 roku. O godzinie 2 należy przesunąć zegarki o godzinę do przodu

Dziś nawet jeśli byście zapomnieli o tym, że mamy w nocy zmianę czasu, to przypomną wam o tym telefony, które automatycznie (chyba, że są inaczej skonfigurowane) przestawiają się na właściwy czas. Tak więc, budzik zadzwoni o właściwej porze, a wy co najwyżej możecie zastanawiać się dlaczego jesteście niewyspani.

Owszem spora część starszych sprzętów wymaga ręcznej zmiany ustawień. Zmiana jest dokonywana w weekend z prostego powodu. Ryzyko pomyłek, ze względu na tę zmianę, jest minimalne, gdy pierwszym dniem z czasem letnim jest dzień zazwyczaj traktowany jako wolny od pracy. Szczególnie w urzędach.

Skąd wzięła się idea czasu letniego? Nie zgadlibyście

Jednym z pierwszych nowożytnych pomysłodawców zmiany czasu z zimowego na letni był entomolog z Nowej Zelandii, George Hudson, który zasugerował, by w pewnym okresie roku przesuwać zegarki o dwie godziny w przód, co pozwoli mu dłużej polować na owady.

Nie był to jedyny pomysł i wcale nie najbardziej absurdalny. Co powiecie na osiem zmian czasu w ciągu roku? Tak byłoby, gdyby pomysł Williama Willetta z 1905 roku został powszechnie zaakceptowany. Sugerował on, by czas zegarkowy przesuwać stopniowo o 20 minut w każdą kwietniową niedzielę i cofać w niedziele wrześniowe.

Były też idee bardziej konserwatywne, na przykład zmiana terminarzy wydarzeń, bez faktycznego przestawiania zegarków.

Faktycznym bodźcem do zastosowania zmian czasu z zimowego na letni okazało się coś, co ludzkość tak dobrze zna, czyli wojna. Po raz pierwszy na zastosowanie takiej zmiany zdecydowano się podczas I Wojny Światowej. W USA, podczas II Wojny Światowej, letni czas stosowano stale od 1942 do 1945 roku. Miało to podobnie jak w przypadku Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgier ponad 20 lat wcześniej, pozwolić na zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie potrzebne z zakładach produkcyjnych i innych instytucjach związanych z prowadzeniem wojny.

Czas letni w Polsce w ciągu ostatniego stulecia

Rozgraniczenie na czas letni i zimowy i zmiany wiosną oraz jesienią wprowadzane były stopniowo w różnych momentach XX wieku na świecie. Co ciekawe czas wiele krajów rezygnowało w pewnych latach ze zmian, a potem ponownie je przywracało.

Dla przykładu, na terenie Polski, czas letni stosowano:

do 1919 roku

od 1945 do 1949 roku

od 1957 do 1964 roku

od 1977 roku do dziś

Na dodatek zmieniały się także momenty w ciągu roku, czyli godziny jak i dni, gdy dokonywano zmiany. Obecnie czas letni ustępuje miejsca czasu zimowemu w ostatnią niedzielę października, ale przed 1996 rokiem miało to miejsce w ostatnią niedzielę września. To tylko jedna z kilkunastu zmian, które od 1919 roku wprowadzono w Polsce. Warto też zauważyć, że początkowo zmian dokonywano w ciągu tygodnia, a nie nocą z soboty na niedzielę.

Nie wszystkie państwa stosują czas letni. Nie robi tego na przykład Rosja

Obecnie pojawia się coraz więcej głosów, by zrezygnować ze zmiany czasu i ustalić jako właściwy czas urzędowy w całej Unii Europejskiej czas letni. Jednak jak to zwykle bywa w zbiurokratyzowanych społeczeństwach, wdrożenie tego pomysłu wciąż odkładane jest w czasie.

Tymczasem na świecie zmiana czasu z zimowego na letni nie jest bynajmniej tak popularna. Z krajów leżących w Europie, nie stosuje go obecnie Islandia, Białoruś, Turcja i Rosja, a nawet niektóre regiony Kanady i spora część stanu Arizona z USA.

Nigdy czasu letniego nie stosowano w krajach środkowej Afryki, Panamie, Wenezueli, Gujanie, Arabii Saudyjskiej, Nepalu, Bhutanie, Korei Północnej, Indonezji, i krajach półwyspu indochińskiego.

Zmiana czasu wciąż obowiązuje na większości terenu Ameryki Północnej i w Meksyku. W krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Wielkiej Brytanii i w Ukrainie. A także na Bliskim Wschodzie i w Iranie. Na południowej półkuli Ziemi zmianę czasu stosuje się w Chile, Paragwaju, Nowej Zelandii i kilku stanach Australii.

