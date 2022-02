Google zapowiada zmiany w interfejsie webowej aplikacji Gmail. Meet i Google Chat trafią jednoznacznie na lewą stronę i przybędzie iście tęczowych kolorów. Czy trzeba się na to godzić?

Aplikację webową poczty Gmail czeka remont. W zeszłym roku rozpoczęła się jej integracja z usługami Google Workspace i w pierwszym półroczu 2022 roku spotka ją jej dalszy etap. Tym razem Chat i platforma do wideokonferencji Meet staną się bardziej dostępne dla leworęcznych, a ich archiwa zadomowią się na tej samej liście, co korespondencją e-mail.

Jak zmieni się interfejs Gmaila?

Wydaje się, że nowy interfejs webowej aplikacji Gmail to tylko zmiana ruchu na lewą stronę. To w tym miejscu pojawi się pionowy pasek z ikonami prowadzącymi do Chatu, Pokoi (Spaces) oraz platformy Google Meet. Bardziej przejrzyste mają być też ich archiwa. Czy tak się stanie trudno ocenić, ponieważ znajdziemy je na wspólnej liście z korespondencją e-mail i podzielą one z nią także pole wyszukiwania.

Nowy interfejs aplikacji webowej Gmail

Wprowadzamy nowy, zintegrowany widok Gmaila, który ułatwia przechodzenie między krytycznymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Chat i Meet, w jednej ujednoliconej lokalizacji.

- czytamy na blogu Google Workspace.

Choć krytyczność wspomnianych aplikacji może być dyskusyjna, to planowany remont będzie przekraczał kosmetykę i rzeczywiście pogłębi integracje poczty elektronicznej z wyciąganymi na wierzch usługami Google Workspace. Uruchomienie Chatu lub Google Meet po aktualizacji nie spowoduje otworzenia nowej karty w przeglądarce. Skorzystamy z nich w tym samym widoku, co z korespondencji e-mail.

Kiedy należy spodziewać się zmian w interfejsie Gmail?

Wdrożenie nowego interfejsu rozpocznie się 8 lutego br. W pierwszej kolejności komunikat o możliwości przetestowania nowego wyglądu aplikacji Gmail otrzymają ci użytkownicy Google Workspace, którzy akceptują automatyczne aktualizacje. Na tym etapie możliwy będzie powrót do pierwotnych ustawień oraz rezygnacja z aktualizacji.

Komunikat z propozycją zmiany interfejsu webowej aplikacji Gmail

Po 22 lutego br. komunikatu o nowych funkcjonalnościach mogą spodziewać się użytkownicy, którzy preferują zaplanowane aktualizacje. Jest to istotne dla administratorów usług Google Workspace. O wgraniu nowego interfejsu decydują użytkownicy końcowi i jego uruchomienie lub powstrzymanie nie będzie możliwe z pozycji administratora.

W kwietniu 2022 roku Gmail zyska nowy interfejs u wszystkich. Zobaczą go także ci, którzy nie wyrazili zainteresowania aktualizacją w lutym i marcu. Tej narzuconej poprawki będzie można jeszcze się pozbyć przy pomocy menu ustawień.

Pewnego czerwcowego dnia 2022 roku okaże się jednak, że wszelkie protesty to tylko walka z wiatrakami. Pocztę Gmail otworzymy tylko z nowym, odświeżonym wyglądem i funkcjonalnościami. Zapowiadany interfejs stanie się standardem, na który nikt nie musi wyrażać zgody.

