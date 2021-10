Gmail doczeka się wkrótce istotnych zmian, które docenimy przede wszystkim wtedy, gdy używamy tej poczty do komunikacji wewnątrz firmy.

Gmail zrobi porządek z kontaktami

Choć dziś królują komunikatory pokroju Messengera i WhatsAppa, to maile wciąż odgrywają ważną rolę w komunikacji internetowej, przede wszystkim na poziomie biznesowym czy po prostu zawodowym. I chociaż przeglądarkowy Gmail już teraz sprawił, że korzystanie z desktopowych aplikacji pocztowych często mija się z celem, wciąż jest co nieco do poprawy. Na przykład w kwestii kontaktów nie wszystko działa jak należy, a wspominamy o tym, bo wkrótce się to zmieni.

Gmail wreszcie pozwoli na wygodne przypisywanie niestandardowych nazw do określonych adresów mailowych. Nie chodzi o zmianę u ciebie (to od zawsze możesz zrobić, korzystając z usługi Kontakty), lecz o to, jak dana osoba będzie widziana przez pozostałych odbiorców. W ten sposób możesz na przykład wyróżnić menedżera projektu albo osobę do kontaktu – niestandardowa nazwa będzie widoczna tylko w tej jednej konwersacji. Dodatkowo – kliknij prawym przyciskiem myszy na odbiorcę, a poznasz wszystkie szczegóły na jego temat.

Na tym nie koniec zmian. Kolejni odbiorcy wiadomości będą wyświetlali się ze swoimi nazwami i indywidualnymi awatarami, dzięki czemu łatwiej będzie się odnaleźć w sytuacji, kto został dodany, a kogo brakuje. Aby uniknąć dublowania, osoby dodane do wiadomości będą odpowiednie oznaczane na liście wyboru. Ciekawostką może być też wyświetlanie ostrzeżenia w sytuacji, gdy do odbiorców dodany zostanie adres spoza kręgu firmowego. Podobnie komunikat pojawi się, gdy potencjalnie popełnimy błąd podczas wpisywania adresu.

Funkcje są biznesowe, więc Workspace i G Suite ma pierwszeństwo

Jak zwykle, Google będzie udostępniać te funkcje falami. Powinny do ciebie dotrzeć w ciągu kilku najbliższych tygodni, o ile jesteś użytkownikiem biznesowym (czyli korzystasz z G Suite albo Workspace). Nie wiemy jeszcze, kiedy (i czy w ogóle) trafią one do pozostałych użytkowników.

