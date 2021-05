Spotkania online są jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co Ci się trafi: Meets, Teams, Zoom, Skype, ale także WebEx i GoToMeeting. Jak je wszystkie kontrolować za pomocą kamery wirtualnej?

Aplikacje do wideokonferencji ułatwiają pracę zdalną. Wszystkie. Każda inaczej. Zmiana tła w MS Teams nic Ci nie da, jeśli dostałeś zaproszenie na ważne spotkanie w Go To Meeting. Na szczęście wszystkie spotkania wideo potrzebują kamer internetowych. Są to wysoce awaryjne urządzenia, ponieważ pozwalają na prezentację nagiej prawdy. Dużo lepsze są kamery wirtualne. Umieją bez trudu oczarować świat dokładnie taką bajką, jakiej sobie życzysz. Jak działają kamery wirtualne i jak używać ich za darmo?

Kamery wirtualne warte Twojej uwagi: XSplit VCam - zadba o wirtualne tło

OBS Virtual Cam - zapanuje nad multimediami

Cyber Link You Cam - odmieni Twoje oblicze

Jak uruchomić wirtualną kamerę na dowolnej platformie do wideo spotkań?

Sprawne posługiwanie się każdym chatem i wideo rozmową wymaga od Ciebie tylko jednej rzeczy. Świadomości, w którym miejscu możesz zmienić źródło nagrania. Zazwyczaj będą to ustawienia, które schowane są za motywem zębatki, trzech kropek lub podobnego znacznika Settings.



Kamery MS Teams



Kamery Stream Yard



Kamery Skype

Wyświetlasz dostępne źródła obrazu i zaznaczasz to, którego możliwości są przez Ciebie pożądane. Aby lista była tak rozległa jak na zdjęciach, wystarczy Ci kilka instalacji kamer wirtualnych. Tych najlepszych możesz używać za darmo i wcale nie potrzebujesz ich wielu. Wystarczy jedna, która będzie umiała dokładnie to, czego najczęściej potrzebujesz.

Kamera wirtualna do zmiany tła: XSplit VCam

Naprawdę mocną stroną programu XSplit jest technologia chromakey. Aby zadziałała bez zarzutu, wystarczą Ci mniej więcej jednolite barwy za plecami podczas nagrywania. Tło fotograficzne i malowanie ścian na zielono lub niebiesko nie jest potrzebne.Do wyboru jest opcja rozmycia tła i kilka automatycznych propozycji obrazów do umieszczenia jako tło wirtualne.

Można też użyć własnej grafiki lub stockowej. Wchodzi w grę tło wirtualne w postaci filmu i to nie tylko z dysku. Na YouTube jest ich wystarczająco dużo, a X Split potrzebuje tylko adresu produkcji tam umieszczonej, żeby dodać ją jako wirtualne tło dla Ciebie.



XSplit VCam: suwak rozmycia i opcje multimediów do dodania w tle wirtualnym



XSplit VCam: ustawienia parametrów obrazów wirtualnego tła

Współpraca z aplikacjami do komunikacji wideo

Obraz z XSplit można używać praktycznie w każdej przeglądarce internetowej oraz programach do wideo spotkań i strumieniowania (MS Teams, Google Meets, Zoom, StreamYard, Skype, Restream, OBS Studio i wiele innych). Kamera jest kompatybilna z najdziwniejszymi konfiguracjami i trzeba mieć nie lada pecha, żeby nie zadziałała. Problemy zdarzają się tylko czasowo i zazwyczaj wynikają ze zmian wprowadzanych w aplikacjach do wideo spotkań.

Kompatybilność z kamerami internetowymi

Efekty z XSplit dodasz do każdej kamery sprzętowej, która jest widoczna dla Twojego komputera. Z podłączeniem kamery telefonu także nie ma problemu. Jest do tego celu darmowa aplikacja X Split Connect WebCam, która poszerzy zasięg wizji o to, co nagrywasz mobilnie.

Wykorzystanie innej kamery wirtualnej jako bazy dla XSplit też jest możliwe, ale warto ten ruch przemyśleć. Mimo wszystko przesyłasz multimedia i im więcej programów musi ze sobą w tym celu współpracować, tym bardziej obciążasz komputer i łatwiej o wypadek przy pracy.

Ile kosztuje kamera wirtualna XSplit VCam

Wersja darmowa programu nie ma większych ograniczeń, a jedyna reklama to znak wodny z logo aplikacji. Jeśli jego używanie nie wchodzi w grę, trzeba wydać kilka dolarów co miesiąc lub poświęcić 50 USD jednorazowo. Dostępne są też plany kwartalne i roczne.

Kamera wirtualna do absolutnej kontroli: OBS Virtual Cam w OBS Studio

Kamera OBS Virtual Cam to dodatek do miksera wideo OBS Studio. Dzięki niej wszystko, co zaplanujesz w OBS Studio może zaistnieć w każdym przekazie live i wideo spotkaniu. Dzięki OBS prezentacje, widok z kilku kamer sprzętowych, dodawanie logo, animacji, manipulowanie ekspozycją, rozdzielczością i dowolne tło wirtualne jest w Twoim zasięgu przy każdym wideo nadawaniu.

W zasięgu nie oznacza, że OBS studio jest tak przydatne jak opowiadają youtuberzy. Program jest intuicyjny, łatwo w nim przyciąć kadr bez manipulowania fizycznym obiektywem. Ale płynne zarządzanie efektami wymaga praktyki i pomysł używania kamery OBS Virtual Cam jako programu do zmiany tła nie zawsze jest strzałem w dziesiątkę.

W OBS Studio znajdziesz filtr chromakey. Jednak trudno wpaść na niego przez przypadek i trzeba uruchomić odpowiednią zakładkę kamery. Żeby zadziałał, potrzebny jest Ci fizyczny bluescreen lub greenscreen za plecami. Bez zabawy ekspozycją i miękkością konturów też się nie obejdzie. Jeśli chcesz zastąpić tłem wirtualnym różową ścianę, musisz porządnie zagłębić się w ustawieniach.



OBS Studio: Kluczowanie koloru (chroma key) widoczne po wybraniu zakładki Filtry

Odpowiednie parametry możesz nadać raz i powracać do wybranych ustawień po uruchomieniu kamery, ale Xsplit też ma tę funkcję, a tło w nim zmienisz metodą przeciągnij i upuść. OBS VirutalCam jest bardzo wygodna dopiero, kiedy potrzebujesz dużego wpływu na prezentację multimediów lub jesteś realizatorem, a nie tylko uczestnikiem wirtualnego spotkania.

Kompatybilność z kamerami internetowymi

OBS Virtual Cam ma opinię jednej z bardziej kompatybilnych sprzętowo kamer wirtualnych. Współpracuje z kamerami wewnętrznym, zewnętrznymi, aplikacjami przesyłającymi obraz z kamer telefonów, a nawet nietypowymi do tego celu aparatami fotograficznymi.

Dodawanie do OBS Studio innych kamer wirtualnych jest dostępne, ale uzupełnienie w ten sposób OBS Virtual Cam o detekcję ruchu lub AR bywa niesatysfakcjonujące. Może niepotrzebnie obciążyć sprzęt i obniżyć płynność nagrywania.

Współpraca z aplikacjami do komunikacji wideo

OBS Virtual Cam jest dostępna dla wszystkich przeglądarek i platform komunikacyjnych, a ewentualne braki kompatybilności są w akceptowalnym czasie korygowane. Oproramowanie jest opensourcowe i jeśli problemy się zdarzają, to jedynym wsparciem jest społeczność. Ma to swoje wady i zalety. Czasem trzeba poczekać, aż komuś, kto umie to naprawić, Twój problem stanie sie bliski.

Ile kosztuje kamera wirtualna OBS Virtual Cam?

Mikser OBS Studio oraz dodatki do niego są nieodpłatne i dostępne na komputery z oprogramowaniem Windows, Linux i Mac. Praktycznie nie ma szans, żeby korzystanie OBS Studio dodało Ci jakichkoliwiek kosztów. Program zainstalujesz nawet na komputerze z procesorem Intel Core i3 lub podobnym i pamięcią RAM 4GB. Pytanie jednak, jak będzie z użytecznością. Na przykład do strumieniowania rozgrywek gamingowych potrzebny będzie lepszy sprzęt.

Płatne alternatywy dla OBS Studio:

YouTube i Twitch w dużej mierze działają dzięki OBS Studio. Nie jest to jednak jedyny mikser wideo, ale jedyny w pełni darmowy. Identyczne funcje kamery wirtualnej można sobie zapewnić używając innych programów tego typu, które mogą Ci bardziej odpowiadać. Przykładowe dotyczą dwóch odmiennych biegunowo potrzeb, których OBS Studio może nie spełniać:

Mikser wideo dla profesjonalistów: vMix

Wystarczy podziałać trochę nawet na nieodpłatnej wersji vMixa i okazuje się, że wszystkie funkcje mogą być bardziej czytelne. Oferuje większy zakres manipulacji dźwiękiem, jakością obrazu i poszczególnymi imputami, a realizatorowi łatwiej jest zapanować nad livem. Co prawda vMix swoje kosztuje, ale pierwszy płatny pakiet za 60 USD nie jest poza zasięgiem osoby prywatnej. Pytanie czy jest to wydatek niezbędny użytkonikom wideo czatu, ale zarządzanie wieloosobowymi konferencjami wideo da bardziej profesjonalny efekt z vMixem, niż OBS Studio.

Amatorski program do zarządzania strumieniowaniem: Many Cams

Poszukując miksera, który będzie banalny w obsłudze, można się zastanowić nad programem ManyCams. W przeciwieństwie do OBS Studio ma detekcję ruchu i jest łatwiejszy w obsłudze dla amatora. Jego wirtualna kamera może przenieść zaplanowane efekty do dowolnego chatu i wideo spotkania, a studio ma opcję dodania RMTP i strumieniowania na dowolną platformę. Ekspozycja, przycinanie kadru i manipulowanie ostrością nie są mocną stroną ManyCams, ale pozostałe funkcje mogą być wystarczające.

Kamera wirtualna z technologią AR: Cyber Link YouCam 9.0

Kamera wirtualna z detekcją ruchu i technologią AR. Oferuje rodzaj wirtualnego tła, ale w formie trójwymiarowego, a nie płaskiego obrazu. Dostępne są także awatary i sporo ruchomych emoji, wąsatych okularów i wykrzywione soczewki. Jeśli czegoś brakuje, zawsze można pobrać dodatek. Brzmi jak darmowa Snap Camera, ale ma coś, za co warto zapłacić.

Wirtualny makijaż

Sam mechanizm uzyskiwania efektu wirtualnego makijażu jest ciekawy, bo stanowi zaawansowany przykład możliwości technologii AR (rzeczywistości rozszerzonej). Program odczytuje rysy twarzy oraz jej koloryt i to one są punktami odniesienia, względem których dodawany jest element wirtualny. W tej formie AR jest wykorzystywane dopiero od 2017 roku i jest to wyczyn dla sztucznej inteligencji.

Wirtualny makijaż jest dostępny od wersji 9.0. Starsze wersje oprogramowania Cyber Link You Cam nie mają go w menu.

Makijaż wirtualny w wykonaniu Cyber Link You Cam 9.0 wygląda tak:

Przy pomocy kamery można też dodać sporo filtrów i dużo bardziej zinstagramować siebie oraz otoczenie. Nie ma opcji tak dużego retuszu, jak w aplikacji mobilnej YouCam, ale to właśnie czyni kamerę wirtualną Cyber Link You Cam bardziej użyteczną. Na codzień chodzi o to, żeby wyglądać lepiej, ale nie inaczej. Wirtualna kamera pomaga w tym nawet bez funkcji makijażu. Zmiany ekspozycji i rozświetlenie wystarczają, żeby Cyber Link You Cam była warta zakupu po 30 - dniowym okresie próbnym.

Wymagania sprzętowe

Do działania Cyber Link You Cam wystarczy standarowa kamera obsługująca jakość HD, ale zdarzają się poblemy nawet z niektórymi kamerami wewnętrznymi. Przed zakupem warto sprawdzić czy program ma dostępne wszystkie funkcje. Zdarza się, że zostanie zainstalowany i nie będzie poblemu z kamerą sprzętową, ale niektóre opcje pozostaną nieostępne. Żeby aplikacja działała w pełnym wymiarze, potrzebny jest co najmniej procesor Intel Core i5 lub podobny ze zintegrowanym układem graficznym.

Można korzystać z kamery telefonu, ale jej połączenie z komputerem musi być naszą inwencją twórczą i dostawca oprogramowania nie oferuje dedykowanej aplikacji. Inne kamery wirtualne Cyber Link You Cam akceptuje, ale można poczuć stratę wydajności podczas połączenia wideo.

Współpraca z aplikacjami do komunikacji wideo

Cyber Link You Cam działa na wszystkich popularnych przeglądarkach i platformach komunikacyjnych. Jeśli zdarzają się jej problemy, program ma wsparcie produceta. Jest też na tyle popularny, że ewentualne braki kompatybilności są szybko usuwane niezależnie od tego, co jest ich źródłem.

Ile kosztuje Cyber Link You Cam?

Płatna wersja programu kosztuje 140 – 190 zł, ale zdarzają się tańsze okazje. Niby sporo, ale przeciętna Polka wydaje na kosmetyki do makijażu 1400 zł rocznie i istnieją waciki kosztujące 200 zł za paczkę. Uratowanie twarzy w sytuacji, kiedy poważnie się zaspało na ważne spotkanie: bezcenne.

Wady Cyber Link You Cam

Kamera pobiera bardzo dużo danych biometrycznych i trzeba mieć tego świadomość. Producent nie wpadł na pomysł, żeby aplikacja automatycznie wyświetlała zakres wprowadzonych zmian w sytuacji, kiedy korzystają z niej dzieci i osoby w okresie dojrzewania.

Najlepszy zewnętrzny program do manipulowania kamerką w laptopie

Warte miejsca na dysku Twojego komputerza są XSplit VCam i OBS Studio z dodatkiem OBS Virtual Cam.

Wybierając pomiędzy nimi, większą wolność zafundujesz sobie korzystając z miksera OBS Studio, ale potrafi być on słoniem, który robi coś, co jest w zasięgu mrówki. Jeśli potrzebujesz tła wirtualnego, dużo łatwiej będzie Ci żyć z XSplit VCam na pulpicie. Uczestnik wideokonferencji nie potrzebuje możliwości administratora, do ktorych mikser wideo służy. Warto wybrać OBS Virtual Cam, jeśli w trakcie wideospotkania prezentujesz multimedia lub wyprobować jego możliwości, jeśli kamera sprzętowa nie współpracuje dobrze z inną kamerą wirtualną.

Funkcja detekcji ruchu i technologia AR może nie są niezbędne, ale ich wykorzystanie w formie wirtualnego makijażu jest przydatne. Cyber Link You Cam nie jest tylko serią czapek z arbuza i wymiotów tęczą. Pozwala szybko poprawić swój wygląd podczas wirtualnych spotkań. Gdyby nie wymogi poufności, w realiach home office powinna być fundowana przez pracodawców w zamian za owocowe środy.

