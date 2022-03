Dziś Światowy Dzień Wody i z tej okazji postanowiliśmy poświęcić temu tematowi publikację. Podpowiadamy, jak można przyczynić się do zmniejszenia jej zużycia.

Dziś Światowy Dzień Wody. Dlaczego warto ją oszczędzać i jak robić to dobrze?

Już od prawie dwóch dekad 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody – warto więc znaleźć dziś choćby kilka minut, by zastanowić się nad tym, jak można oszczędzać wodę i dlaczego warto to robić. Zacznijmy od odpowiedzi na drugie pytanie. Zmniejszenie zużycia wody to przede wszystkim pomoc środowisku, ale też sposób na obniżenie kosztów konserwacji systemów kanalizacyjnych i ...oszczędności na rachunkach. Krótko mówiąc: oszczędzając wodę robisz coś dobrego dla natury i dla siebie.

Wiesz już, że warto, ale jak każdy z nas może oszczędzać wodę? Ano możesz na przykład zbierać deszczówkę i wykorzystywać ją do podlewania swoich roślin doniczkowych. Wodę po kąpieli z kolei możesz zebrać do wiaderka lub miski i wykorzystać na przykład do spłukania toalety. Skoro już przy tym jesteśmy, to przy remoncie łazienki warto zastanowić się nad zakupem spłuczki umożliwiającej zmniejszenie ilości wody używanej do spłukiwania. Ten proces jest jednym z tych, które w naszych domach pochłaniają tej wody najwięcej!

Pamiętaj też, że podczas prysznica, mycia zębów, golenia się, mycia rąk czy zmywania naczyń woda nie musi cały czas lecieć z kranu. Zupełnie mija się to z celem. Warto też zwracać uwagę na ilość wody wykorzystywanej przez sprzęt AGD – producenci podają konkretne wartości i dobrze jest się kierować tym elementem specyfikacji przy wyborze urządzenia do domu. Przede wszystkim dotyczy to pralek i zmywarek.

Zmywarka do naczyń – pożeracz wody czy sposób na jej oszczędzanie?

No właśnie, jeśli dotarliśmy do zmywarek – to czy w przypadku zmywania naczyń aby na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż zlew? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, przeprowadzane testy nie pozostawiają co do tego złudzeń. Zmywarka zużywa średnio 5-10 razy mniej wody niż przeciętny człowiek podczas zmywania ręcznego.

Oczywiście ważne jest, by wybrać zmywarkę charakteryzującą się dużą oszczędnością wody przy równocześnie możliwie wysokiej efektywności. Bo cóż po niewielkiej ilości zużytej wody, jeśli i tak wszystko będzie trzeba ponownie myć ręcznie?

Wybór odpowiedniego modelu zależy oczywiście od tego, jak pojemnej zmywarki potrzebujesz. Wśród najmniejszych (mieszczących 6 kompletów naczyń) pozytywnie wyróżnia się Electrolux ESF2400OK – model zużywający 6,5 litra wody na cykl. Jeszcze efektywniejsza jest zmywarka Whirlpool WSFO 3T125 6PC X – zużywa 6 litrów, a mieści 10 kompletów. Wreszcie spośród największych urządzeń wyróżnić wypada model Beko DFN28423X – mieści 14 kompletów i zużywa 9,5 litra wody.

Wyżej wymienione urządzenia to zmywarki wolnostojące, jeśli zaś szukasz sprzętu do zabudowy, to również mamy dwie warte rozważnie opcje. Pierwszą jest Bosch SRV4XMX28E o pojemności 10 kompletów i zużyciu wody na poziomie 9,5 litra na cykl. Drugą – superoszczędna zmywarka Samsung DW60A8070BB, która poza zużyciem 8,5 litra wody przy pojemności 14 kompletów może też pochwalić się bardzo wysoką klasą efektywności energetycznej: B.



foto: Samsung

Dobra pralka też pomoże ci oszczędzać wodę

Drugim urządzeniem odgrywającym kluczową rolę w walce o obniżenie zużycia wody w mieszkaniu, jest pralka. W przypadku tego typu sprzętu różnice w poborze wody mogą być olbrzymie i tym bardziej warto przyjrzeć się temu fragmentowi specyfikacji.

W przypadku singli (i nie tylko) w zupełności powinna wystarczyć mała, 4- lub 5-kilogramowa pralka. Takie urządzenie może zaoferować zużycie wody poniżej 35 litrów, a przy okazji pozwoli też zaoszczędzić nieco prądu. Świetnymi urządzeniami z tej kategorii są Candy AQUA 104LE/2-S (4 kg) oraz Beko WRS5511BWW (5 kg). Ten drugi producent ma też ciekawe propozycje w nieco wyższej kategorii wagowej: Beko WUE7626XBWS SteamCure (36 l przy pojemności 7 kg) oraz Beko EWUE8636XAW SteamCure (38 l przy pojemności 8 kg).



foto: Candy

A jakie są twoje sprawdzone sposoby na oszczędzanie wody w domu? Dziś jest dobry dzień, by się nimi podzielić!

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.